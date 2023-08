go2market , go2market

Zu wenig Geld, zu wenig Zeit, das sind kurz gesagt die Gründe für das Scheitern des Marktforschungs-Startup Go2Market. planung&analyse war das allerdings zu oberflächlich und hat noch ein wenig tiefer gegraben.

Der Post auf LinkedIn hat über 200 Likes und Kommentare provoziert. Jörg Taubitz, Country Manager Deutschland von Go2Market, verabschiedet und bedankt sich bei Freunden und Geschäftspartnern: „Es war eine intensive und lehrreiche Zeit.“ Damit wird das bestätigt, was seit März gemunkelt wird. Der Go2Market hat nach Wien jetzt auch in Köln dicht gemacht. Alle hochfliegenden Ideen von weiterer Expansion in die Niederlande und vom Ausbau einer Online-Plattform landeten im Papierkorb. Der Vorgang liegt bei einem österreichischen Insolvenzgericht, das die Schließung des Unternehmens angeordnet hat. Kein Käufer in Sicht. Auch keine Fortführung in Eigenregie. Die Innovation ist vorerst Geschichte.

Dabei hatte es so fulminant begonnen: Bereits 2017 öffnete Thomas Perdolt in Wien in der Liniengasse 11 einen Supermarkt für Testprodukte. Kaufen konnte dort nicht Jedermann, sondern nur ausgewählte und registrierte Nutzer eines Panels mit zuletzt 5000 Teilnehmern. Denn der Zweck des Outlets war es, den Herstellern Kundenfeedback von realen Produkten und aus (fast) realistischen Kaufsituationen zu beschaffen.