Immer mehr Unternehmen formulieren Richtlinien, die den Umgang mit Künstlicher Intelligenz regeln sollen. Darin geht es um Verantwortung und Transparenz. Das Feedback darauf ist überwiegend positiv.

Auch wenn dies wie aus einem Science Fiction anmutet, zeigt es doch die Brandbreite, in der sich Künstliche Intelligenz bewegt. Einerseits gibt es Anwendungen, die harmlos und für nahezu jedes Unternehmen sinnvoll sind. Andererseits ist unklar, wohin die ganze Entwicklung noch führen wird. Entsprechend ausgeprägt ist die Skepsis unter Mitarbeitenden, wenn in ihrem Unternehmen neue KI-Anwendungen eingeführt werden sollen.

Immer mehr Betriebe stellen deshalb Richtlinien auf, die den Umgang mit Künstlicher Intelligenz regeln. Dahinter steckt ein einfacher Gedanke, den Maike Scholz, Squad Lead „Digitale Ethik“ bei der Deutschen Telekom, so formuliert: „Nur wenn Kunden und Mitarbeitende Vertrauen in unsere Produkte haben, werden sie unsere Produkte und Dienstleistungen kaufen und weiterempfehlen. Daher war es uns wichtig, dieser Technologie und ihrem Einsatz entsprechende Leitplanken zu geben.“

Mensch bleibt immer in der Verantwortung

Large Language Models (LLMs) wie ChatGPT werden inzwischen auch in der Marktforschung rege genutzt. Der ADM hat für seine Mitglieder Richtlinien und Regeln zum Einsatz formuliert. Das Positionspapier mahnt zu einem verantwortungsvollen Umgang mit LLMs und erinnert an die Regeln der Marktforschenden zu Ethik, Datenschutz, Qualitätssicherung und Urheberrecht. Zudem warnt es vor der Verwendung von vertraulichen Kundendaten mit der Open-Source-KI. Unternehmen sollen klare Regeln und Richtlinien einführen, um sicherzustellen, dass die Technologie verantwortungsvoll genutzt wird.

Die Telekom hat diese Leitplanken bereits 2018 formuliert, sie zählte damit zu den weltweit ersten Unternehmen. In neun Punkten wird aufgeführt, wie der Konzern mit Künstlicher Intelligenz umgeht, welche Lösungen zum Einsatz kommen, wie es um die Transparenz und die Hoheit über die Systeme steht und wie Diskriminierung verhindert wird. Gleich zu Beginn, in Punkt 1, wird festgelegt, wer auch künftig das Sagen haben soll: „Der Mensch bleibt immer in Verantwortung. Für unsere Lösungen ist klar definiert, wer für welches KI-System und welche KI-Funktion verantwortlich ist.“ Die Bedenken der OpenAI-Manager werden weiter unten, in Punkt sieben, angesprochen: „Wir sind dazu in der Lage, unsere KI-Systeme jederzeit anzuhalten oder abzuschalten (Not-Aus-Schalter).“

Inzwischen haben zahlreiche Unternehmen ähnliche Guidelines formuliert. Dazu zählen Mercedes-Benz und Bosch, Medienhäuser wie die Deutsche Presse-Agentur dpa oder der Bayerische Rundfunk (BR), Plattformen wie Foresight, IT-Spezialisten wie OSP, aber auch kommunale Unternehmen. Für letztere hat der Verband VKU Vorarbeit geleistet und ethische Leitlinien verfasst, an denen sich die Mitglieder orientieren können. Denn nicht jeder Mittelständler hat die Ressourcen wie die Deutsche Telekom, bei der ein konzernübergreifendes Team aus verschiedenen Bereichen wochenlang an den Leitlinien arbeitete. Doch im Ergebnis sind die wichtigsten Grundsätze vergleichbar: „Der Mensch bleibt oberste Instanz. KI dient als Unterstützung und Werkzeug, niemals als Ersatz des Menschen“, heißt es auch beim VKU.

Guidelines sind kein Selbstzweck

Auch der Ethikbeirat HR-Tech, ein Gremium, das Personalverantwortlichen Hilfestellung bei digitalen Innovationen leistet, hat Richtlinien für den verantwortungsvollen Umgang mit KI formuliert. Grund war die Tatsache, dass zunehmend Algorithmen bei der Bewerberauswahl eingesetzt werden, was in einigen Fällen zu Diskriminierung geführt hat. „Unternehmen setzen verstärkt auf Künstliche Intelligenz und andere Zukunftstechnologien – auch im HR-Management“, erklärt Michael Kramarsch, Initiator des Beirats und Managing Partner der hkp Group. „Doch einen Algorithmus beispielsweise für die Personalauswahl zu nutzen, erfordert ein reflektierteres Vorgehen als die Wegstreckenoptimierung im Navigationssystem.“ Die Richtlinien, das Ergebnis monatelanger Arbeit, sollen hier Orientierung geben.

Dieses Beispiel zeigt, dass das Verfassen entsprechender Guidelines kein Selbstzweck ist. Unternehmen, die KI-Richtlinien aufstellen, signalisieren gegenüber ihren Angestellten und Stakeholdern, dass sie verantwortungsvoll mit Künstlicher Intelligenz umgehen und sich der Risiken bewusst sind. „Wir haben rundweg positives Feedback bekommen“, berichtet Maike Scholz von der Telekom. „Sowohl von unseren Mitarbeitenden, als auch von externen Institutionen und anderen Unternehmen.“

Der Einsatz von Generativer KI wie ChatGPT oder Midjourney hat bei Kunden und in der Belegschaft allerdings wieder neue Fragen aufgeworfen. In einigen Firmen hat dies dazu geführt, dass zwar übergeordnete Guidelines zum Umgang mit KI bislang fehlen. Stattdessen existieren aber bereits Leitfäden für den Einsatz von Text-Bild-KIs. Erklärtes Ziel ist es, zu einem besonnenen Umgang mit den Tools zu gelangen und Irritationen zu vermeiden. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) hat einen Leitfaden entwickelt, an dem sich Unternehmen orientieren können. Angesprochen wird darin der Umgang mit Daten, ungeklärte Urheberrechtsfragen, Haftung und die Verantwortung, Mitarbeiter zu schulen.

Leitlinien an aktuelle Entwicklungen anpassen

Leitfaden der DIHK zum Einsatz von ChatGPT und weiteren generativen KI-Anwendungen (Auszug) 1. Datenschutz

Auf die Eingabe und Nutzung von personenbezogenen und auch anderen sensiblen beziehungsweise vertraulichen Daten sollte bei der Anwendung generativer KI-Systeme generell verzichtet werden. Das Gleiche gilt für Daten Dritter, die in anderen Zusammenhängen bezogen und/oder verarbeitet wurden.

2. Datenqualität

Arbeitsergebnisse von KI-Tools hängen stark von der Qualität, der Quantität und Gewichtung der einzelnen Datensätze ab, mit denen sie trainiert werden. Generative KI kann möglicherweise ungenaue, irreführende oder nicht aktuelle Aussagen generieren. Die Zuverlässigkeit und Objektivität des Outputs zum aktuellen Zeitpunkt sollten daher stets hinterfragt werden.

3. Geistiges Eigentum

Daten, mit denen die KI gefüttert wurde, können urheberrechtlich geschützt sein – zum Beispiel Textbausteine, Begriffe oder Bilder. Dadurch stellt der KI-generierte Output unter Umständen eine Urheberrechtsverletzung dar. Die Vervielfältigung kann strafbar sein. Insofern ist bei von KI generiertem Output Vorsicht geboten.

4. Transparenz

Unternehmen wird empfohlen, ihren Einsatz von generativen KI-Modellen transparent zu machen, einschließlich der Information, in welchen Abläufen sie zum Einsatz kommen. Dies kann dazu beitragen, Vertrauen bei Kunden, Mitarbeitenden und anderen Stakeholdern zu stärken.

5. Haftung und Risikomanagement

Unternehmen sollten mögliche rechtliche und finanzielle Risiken im Zusammenhang mit dem Einsatz von generativer KI berücksichtigen. Dazu gehört auch die Klärung der Haftungsfrage im Falle von Fehlern oder Schäden, die durch die Nutzung der KI verursacht werden.

6. Menschliche Überprüfung

Unternehmen sollten sicherstellen, dass KI-generierte Inhalte von einem Menschen überprüft werden– insbesondere in Situationen, in denen eine Fehlaussage schwerwiegende Folgen haben könnten.

7. Mitarbeitende schulen

Es ist wichtig, dass Mitarbeitende sensibilisiert werden, wie generative KI-Anwendungen funktionieren und wie sie diese in die Arbeit integriert werden können. Aufgrund der rasanten technologischen Entwicklungsgeschwindigkeit sollten Schulungen regelmäßig aktualisiert werden, um sicherzustellen, dass die Mitarbeitenden auf dem neuesten Stand sind.

8. Ethische Überlegungen

Unternehmen sollten die potenziellen Auswirkungen ihres Einsatzes von generativer KI auf verschiedene Stakeholder wie Kunden, Mitarbeitende und die Gesellschaft als Ganzes berücksichtigen. Es sollte sichergestellt werden, dass die Nutzung im Einklang mit den ethischen Prinzipien des Unternehmens steht.

9. Coding

Falls Unternehmen generative KI im Bereich Programmierung und Coding einsetzen, sollten sie sich zuvor mit der Syntax und den Befehlen des Tools vertraut machen und die Erklärungen gründlich lesen. Fehler im Code können sich auf die Performance, Funktionalität und Sicherheit der Anwendungen auswirken.

10. Plugins

Seit Anfang April ermöglicht das hinter ChatGPT stehende Unternehmen OpenAI über neue Plugins die direkte Einbindung von ChatGPT in Unternehmenssysteme. Auch bei der Nutzung von KI über solche Plugins sollten sich interessierte Unternehmen unbedingt intensiv mit Fragen zu Datenschutz, Urheberrecht und Datensicherheit auseinandersetzen.

Quelle: Deutsche Industrie- und Handelskammer

Es gelte Rechtssicherheit zu schaffen und das Vertrauen in die KI-Technologien im Sinne der Wirtschaft zu stärken, sagt Alena Kühlein, DIHK-Referatsleiterin Wirtschaft digital. „Darüber hinaus können interne Leitlinien dazu beitragen, dass der Einsatz von KI-Systemen unter bestimmten Bedingungen erfolgt.“ Schließlich gebe es in den unterschiedlichen Unternehmen auch unterschiedliche Anwendungsbereiche mit teils ganz spezifischen Anforderungen.Damit wird klar, dass Leitlinien nicht in Stein gemeißelt sind, sondern immer wieder angepasst werden können. Es sei eine große Herausforderung, mit der Entwicklungsgeschwindigkeit der KI-Systeme und der rasanten Ausweitung der Einsatzfelder Schritt zu halten, betont Kühlein. Auch die Telekom überprüft deshalb regelmäßig ihre KI-Richtlinien, allerdings war bislang noch keine Anpassung erforderlich. Eine Änderung stehe aber demnächst an, wenn der AI Act der Europäischen Union in Kraft trete, so Maike Scholz: „Dann werden viele Themen, die wir schon in unseren Leitlinien behandelt haben, Gesetz.“ Dazu zählen das Thema der Verantwortungsübernahme oder die Kennzeichnungspflicht für KI.