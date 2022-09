In seinem Text „Marktforschung am Limit“ für das Portal Meedia attestiert Thomas Koch der Marktforschung nicht nur fehlenden Fortschritt, sondern gar einen Rückschritt, weil die moderne Generation der Marktforscher das Wissen vorheriger Generationen nicht nutze und alte Fehler wiederhole. Als Belege verweist er auf eine nicht weiter verlinkte Umfrage des Bundesverbands Digitale Wirtschaft unter einer Auswahl von Fach- und Führungskräften, eine Kolumne der Kolleginnen und Kollegen von Civey sowie eine vermeintlich durch uns in einer unserer Studien gestellten Suggestivfrage und stellt die These auf, Qualität und Repräsentativität blieben bei primär online-basierter Marktforschung auf der Strecke, Ergebnisse wären wertlos. Und er findet einen Begriff dafür: Die YouGovisierung der Marktforschung.Abgesehen davon, dass Herr Koch wissentlich oder unwissentlich die Fragestellung aus einer unseren Umfragen falsch wiedergibt, möchten wir uns zunächst bei ihm bedanken: Wer hätte vor 22 Jahren, als wir als Pioniere der Online-Marktforschung begannen, gedacht, dass wir mit unseren Methoden, unserer Innovationskraft, unserem Gespür für Trends, unserer Orientierung an den Bedürfnissen unserer Kunden und der von unseren Kunden hochgeschätzten Qualität und Flexibilität die Entwicklung einer ganzen Branche in einer solchen Weise prägen würden, dass wir als Sinnbild für einen Branchentrend gesehen werden!Dass Thomas Koch der Marktforschung Rückschritt anstatt Fortschritt attestiert, deutet darauf hin, dass er für die Branche wichtige Entwicklungen nicht erkannt hat. Es wirkt, als würden längst als ad acta gelegte Argumente aus der Frühzeit der Online-Repräsentativitäts-Diskussion aufgewärmt, um denjenigen die Seele zu streicheln, die es nicht geschafft haben, ihre Geschäftsmodelle an sich verändernde Marktbedürfnisse und neue Anspruchsgruppen im Research-Umfeld anzupassen.

Herr Koch spricht von Rückschritt. Er irrt. Die Research-Industrie ist besser geworden. Hungrige Forscherinnen und Forscher integrieren nicht nur laufend neue Technologien oder implizite Messmethoden in ihre Forschungsansätze, sie beschäftigen sich heute oft wesentlich stärker mit den Geschäftsmodellen ihrer Kunden, während in früheren Jahren zentrale Fragen betreffend das „Weshalb und Wofür“ der eigenen Research gerne ausgeklammert wurden.Zur Optimierung des Produktsortiments einer Fastfood-Kette setzte die LINK, ein Unternehmen der YouGov-Gruppe, in einem viel beachteten und bereits mehrfach duplizierten Projektansatz einen breiten und anspruchsvollen Methodenmix aus kausalanalytischer Erfolgstreiberidentifikation (Besuchs- und Konsummotivation), impliziter Marken- und Produktevaluation (unbewusst-spontane Präferenz) sowie Discrete Choice Experiment (Nachfragesimulation beim reduzierten Produktsortiment) ein. Ergebnis: Bessere Portfolioperformance dank erfolgreicher Produktreduktion bei gleichzeitiger Nachfragestabilisierung, was insgesamt den Profit des Unternehmens massiv steigerte.Solche Erfolgsgeschichten sind nur möglich, wenn Forscherinnen und Forscher einerseits ihr Handwerk verstehen, darüber hinaus mit ihren Ansprechpersonen aber auch wirklich über das Business / über das Geschäftsmodell sprechen können. Nur so bleiben sie relevante Gesprächspartner für Entscheider. Ohne profunde Geschäftsmodell-Kenntnisse können keine Empfehlungen aus den erhobenen Daten abgegeben werden; in diesem Fall bleibt Marktforschung Stückwerk. Das Kaprizieren auf Repräsentativitäts-, Methoden-, oder Qualitätsdiskussionen entpuppt sich dann schnell als das, was es effektiv ist: Eine Rückzugsposition für Marktforscherinnen und Marktforscher, die der eigentlichen Aufgabe nicht gewachsen sind.Für diejenigen, die sich wirklich ernsthaft mit der Branche beschäftigen, ist der wirtschaftliche und methodische Erfolg von YouGov seit längerem erkennbar. Wohl kein Research-Unternehmen wächst global und im Marktgebiet D-A-CH so rasch wie YouGov. Bezüglich Bewertung und Price-/Earnings-Ratio belegt das Unternehmen weltweit eine Spitzenposition.Der Erfolg von YouGov, global und in der DACH-Region, aber auch der Erfolg anderer innovativer Marktforschungsunternehmen, beruht darauf, dass sie mit ihrer Technologie, einem starken Panel und maßgeschneiderten Produkten auf neue Ansprüche von Managern, Marketers, Marktforschern und Innovations-/ Development Managern eingehen. Hierzu einige persönliche Beobachtungen:

1. Marktforschungsdienstleistungen werden von einer immer diverser werdenden Gruppe von Akteuren nachgefragt. Neben dem/der betrieblichen Marktforscher/in und den Marketers sind Funktionen wie Business Development Manager, Innovation Manager aber auch Linienverantwortliche (CEOs, BU-Heads) vermehrt direkte Nachfrager von Research-Leistungen, mit jeweils etwas anderen Ansprüchen. Darauf muss sich der/die Marktforscher/in einstellen.

2. Die Manager-Generation von heute ist stärker datengetrieben. Für viele Entscheider ist ein jährlicher «Daten-Snapshot» nicht genug. Sie wenden sich einer Marktforschung zu, die einen kontinuierlichen Strom stets aktueller Daten liefern kann. Es überrascht nicht, dass in den Unternehmen die Budgets für sogenannte klassische Marktforschung deswegen laufend abnehmen, während die Budgets für Zeitverlaufsdaten stark zunehmen.

3. Entscheider möchten verstehen, was sich im Markt verändert, weshalb und wie. Sie wollen den Reichtum an Informationen, der sich hinter den Daten verbirgt, für sich selbst entdecken. Das «Spielen» mit den Daten und Analysieren nach eigenem Gutdünken bringt einen höheren Erkenntnisgewinn als der Blick in endlose PowerPoint-Präsentationen und Tabellen. Entsprechend ist neben dem Fluss an Daten, die Datenaufbereitung in interaktiven Tools mit benutzerfreundlichen Oberflächen ein wichtiges Gebot der Stunde.

4. Durch die Globalisierung sind Märkte und Geschäftsmodelle internationaler geworden. Research-Lösungen müssen global funktionieren und über Ländergrenzen hinweg verlässliche und vergleichbare Insights liefern können.