Ob Großkonzern, Mittelständler oder Kleinunternehmer: Es gibt Fragestellungen, die nur durch Marktforschung beantwortet werden können. Nehmen wir zum Beispiel die Kaufentscheidung, die Verbraucher direkt am lokalen PoS – vor Ort, im Markt, im Shop treffen wollen. Oder eben nicht, weil mancher Kunde den Standort aus Gründen, die es herauszufinden gilt, gar nicht erst besucht. Wie wird der stationäre Handel insgesamt wahrgenommen – was gefällt, was wird vermisst? Werden Kunden fachkundig beraten? Welche Produkte stehen zur Auswahl und warum ist die Entscheidung letzten Endes für welche Marke ausgefallen? All dies könnten und sollten Fragen für eine Marktforschung auf regionaler Ebene sein, sei es von öffentlicher Stelle oder von regionalen Unternehmen. Jedoch: Welche Erhebungsmethode ist am besten geeignet?



Falk Böhmer © OmniQuest ist Geschäftsführer bei OmniQuest. Der Diplom-Volkswirt ist seit der Unternehmensgründung 1996 für das auf Online-, Telefon- und Face-To-Face-Befragungen spezialisierte Feldinstitut tätig.

Online





Face-to-Face





CATI



Stärken

+ kurze Feldzeiten + Darstellung von Medieninhalten + kostengünstig

+ Interaktion direkt am POI/POS + Zufallsauswahl vor Ort + Darstellung von Medieninhalten

+ Zufallsziehungen, bis auf PLZ- oder Straßenebene + auch Potentiale können erreicht werden + Wiedergabe von Audio-Inhalten



Schwächen

- Nur intrinsisch

motivierte Probanden - geringe Panelabdeckung

- Kostenaufwand

abhängig von Verfügbarkeit

von Interviewern am Standort

- keine Darstellung visueller Inhalte

Heutzutage ist der erste Impuls zu einer kostengünstigen Online-Umfrage zu greifen. Und natürlich ergeben sich auch im regionalen Bereich Lösungen über ein Onlinepanel – Stichprobenziehungen sind grundsätzlich möglich bis auf Postleitzahlenebene, das heißt im unmittelbaren Umfeld eines jeweiligen Marktes.Allerdings gibt es in jedem Panel mitunter deutliche regionale Unterschiede, sodass nicht für jeden Standort valide Fallzahlen erhoben werden können, sondern auch mal nur nach „best effort“. Eventuell interessante Untergruppen nach sozio-demografischen Merkmalen, Besuchshäufigkeiten oder auch Verwendergruppen lassen sich in diesem Fall schwerer abbilden. Ferner sind auch Regio-Samples der grundsätzlichen Kritik an Onlinepanels ausgesetzt: Sie decken lediglich Onliner ab, deren Einstellung sich nicht immer ohne weiteres verzerrungsfrei auf die Allgemeinheit hochrechnen lässt. Gerade Einstellungen älterer online-affiner Probanden können sich wesentlich von Offlinern im gleichen Alter unterscheiden.Alternativ zum Panelansatz bietet sich die Platzierung von QR-Befragungscodes direkt im PoS an. Ein Bias innerhalb der Teilnehmergruppe kann hier aber nicht ausgeschlossen werden: Entscheiden sich eventuell eher unzufriedene Kunden für die Teilnahme an der Befragung und verfälschen somit das Bild? Und wie denken eigentlich Nicht-Kunden über den Markt, die vor Ort naturgemäß nicht oder nicht mehr anzutreffen sind?Ein eventueller Kunden-Bias lässt sich mit einer persönlichen Befragung umgehen. Dabei befragt ein neutraler Face-to-Face-Interviewer direkt am PoS ein- und ausgehende Kunden zu ihrem Shop-Erlebnis und übermittelt die Daten umgehend nach jedem Interview an das Feldinstitut. Durch den höheren Personaleinsatz ist diese Methode kostenintensiver. Hinzu kommt, dass es nicht möglich ist Nicht-Kunden zu erreichen, deren Motive jedoch sehr wesentlich sein können. Dennoch fängt eine solche Befragung das Shop-Erlebnis am unmittelbarsten ein, weil sich das Interview direkt an den Besuch anschließt und damit die Wahrscheinlichkeit, dass wertvolle Eindrücke vergessen werden, hier am geringsten ist.Besucher wie Nicht-Besucher eines jeweiligen Geschäftes erreicht eine standardisierte telefonische Erhebung. Der Schlüssel hierfür liegt in der Stichprobenziehung: Diese ist nicht nur auf Postleitzahlenebene, sondern bis auf Straßenebene möglich. Regionale Standorte können somit durch ein Netz von umliegenden Straßen oder eben durch angrenzende Postleitzahlen exakt umrissen und Personen im direkten Umfeld des PoS erreicht und befragt werden – mit hohen und damit belastbareren Fallzahlen.Das steigert die Verlässlichkeit der Untersuchungsergebnisse und erhöht deren quantitative Potenziale. Eine CATI-Untersuchung liegt in der Regel unter den Kosten einer Face-to-Face-Erhebung und über denen einer Online-Befragung, bietet aber den Mehrwert, dass Bewohner selbst kleinster Regionen im Bundesgebiet erreicht werden können.Allerdings löst auch die CATI-Untersuchung nicht alle Herausforderungen regionaler Marktforschungsdesigns. Sollen beispielsweise mediale Inhalte wie Bilder oder Videos vorgelegt und bewertet werden, geht dies nur über eine der anderen beiden Methoden.Daher kann das Fazit hier auch nicht in der Empfehlung derMethode für alles bestehen. Jede Methode hat Vorteile und Nachteile, der gewählte Ansatz ist immer das Ergebnis, das der Studienausrichtung, der Zielgruppe und dem Budget Rechnung trägt. Auch ein Mix aus verschiedenen Methoden kann ein Weg sein, relevante Kennzahlen zu ermitteln. Idealerweise dann mit einem Felddienstleister, der sämtliche Erhebungsmethoden anbietet und durch Verzahnung der einzelnen Felder unter einem Dach nicht nur für effiziente Prozesse, sondern auch für verlässliche Datenqualität sorgt.