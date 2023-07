Authentische Insights über Mobiler Ethnographie-Forschung zeigt Momentaufnahmen des alltäglichen Lebens und erlaubt ein tieferes Verständnis für Beweggründe von Kundinnen und Kunden. Kathrin Schaarschmidt, Director Qualitative Research bei Skopos, berichtet über die umtriebige Suche nach entscheidenden Momenten bei Verwendern der HelloFresh-Kochboxen. Unboxing the Truth.





Manche Fragen lassen einen einfach nicht los. Wie kommt das? Weil man vermutet, dass es eine Antwort gibt, die uns nur keiner so direkt sagen will. Das liegt nicht an der Unehrlichkeit von Forschungsteilnehmern, sondern daran, dass manche Erlebnisse gar nicht bewusst und Handlungsmotive daher unaussprechbar sind.

Viele unserer Auftraggeber haben zahlreiche Daten und Insights, mit denen sich auch gut arbeiten lässt. Aber manchmal fehlt die Gewissheit und man hat das Bedürfnis, im entscheidenden Moment mit dabei zu sein und seinem Kunden über die Schulter zu schauen. Am besten im Geheimen und unerkannt. Mäuschen spielen halt …



Die Autorin Leosupreme Photography ist Director Qualitative Research bei Skopos. Die Soziologin M.A. verantwortet den Bereich qualitative Marktforschung. Sie hat unter anderem in internationalen Insights- und Trend-Agenturen für zahlreiche Stakeholder von Marketing bis Geschäftsführung passende Strategien auf der Basis von Insights erarbeitet und forscht seit 2016 bei Skopos Research in Hürth für zahlreiche Unternehmen aus Handel, FMCG und Tourismus.

Woher wir methodisch und forscherisch kommen

Die Idee, durch Momentaufnahmen des alltäglichen Lebens ein tieferes Verständnis zu bekommen, ist nicht neu. Der Ansatz, fremde Kulturen und deren Alltagsbewältigung durch begleitende Beobachtung zu verstehen, nennt sich Ethnographie. Marktforscher haben diese ethnographische Methode für sich abgeleitet. Sie ermöglicht es, möglichst nah am Kunden dran zu sein: In-Home-Use-Tests (IHUTs) und Tagebuchstudien eröffnen schon länger Einblicke in das reale Leben von Konsumenten.Aber wie nah dran muss man sein, um einen entscheidenden Moment zu verstehen? Und wie viel Aufwand muss man betreiben, um auf die Small Data, die versteckten, aber goldwerten Insights zu stoßen? Und wie lange dauert das? Nicht nur unsere Auftraggeber fordern schnelle Erkenntnisse ein. Auch die Teilnehmenden möchten Zeit sparen und eine Forschung so angenehm und bequem wie möglich erleben – und durchaus befähigt werden, mitzugestalten. Und warum eigentlich nicht? Schließlich erleben wir bei YouTube, Instagram und TikTok täglich, dass Konsumenten ihre Meinung äußern.

Mit dem Smartphone Erlebnisse festzuhalten und mit Freunden zu teilen, ist für viele Konsumentinnen und Konsumenten alltägliche Realität. Daher haben smarte Tech-Anbieter und Marktforscher Plattformen entwickelt, die das Erleben und Geschehen, die Interaktion mit Produkten festhalten: audiovisuell, im richtigen Moment, spontan und authentisch.



App-basierte Plattformen bieten deshalb verschiedene Funktionen wie den Upload von Fotos, Audio-Aufzeichnungen und Videos, die Möglichkeit der Texteingabe, sogenannte Screenrecordings und Anschluss an Umfrage-Tools. Dies sind hervorragende Möglichkeiten, um die Erfahrungen und Emotionen von Konsumenten in Echtzeit zu erfassen.



Mobile Ethnographie-Forschung hat dank neuer Technologien nicht nur ihr Spektrum erweitert, sie ist auch relevanter und intuitiver für die Forschungsteilnehmer selbst geworden. Mit dem Smartphone in der Hand werden die Studienteilnehmer zu Mitgestaltern von Research. Zwar stehen in der Regel Fragen und Aufgabestellung im Zentrum, jedoch ist der Studienteilnehmer nicht darauf beschränkt. Seiner Fantasie sind wenige Grenzen gesetzt. Einen Interviewer oder ein Kamera-Team – wie bei klassischen In-Home-Studien – gibt es nicht. So wird auch der Interviewer-Effekt minimiert; der Einfluss von außen ist also deutlich zurückhaltender und diskreter.



Ein weiterer Vorteil ist eine forschungsökonomische Erhebung von Daten und Insights über längere Zeiträume, mehrere Länder, multiple Kulturen und Sprachen. Folglich sparen mobile Ethnographie-Studien im Vergleich zu anderen qualitativen Methoden maßgeblich Kosten und Zeit.

Die HelloFresh-Kochbox- Journey im Detail verstehen

Unboxing in Deutschland und Down Under

Unsere Learnings mit mobiler Ethnographie-Forschung

Das Fazit: Viele gute Gründe für mobile Ethnographie-Forschung

Im Sommer 2022 haben wir mit dem weltweit agierenden Hersteller von Kochboxen, HelloFresh, den idealen Use Case für diese Methode gefunden. Die Kochboxen enthalten alle Zutaten und das Rezept für die jeweilige Mahlzeit. In mehreren Ländern sollte dem sogenannten „Unboxing“ – dem Moment, in dem die Nutzer die zugeschickte Kochbox öffnen und erkunden – auf die Spur gegangen werden. HelloFresh war es besonders wichtig, hierzu ein authentisches, ehrliches Feedback von Kunden und potenziellen Neukunden zu erhalten und die Kochbox-Journey im Detail zu verstehen. Dabei waren zwei Faktoren besonders entscheidend: spontanes und authentisches Feedback gekoppelt mit visuellen Eindrücken. Neben Deutschland war Australien als Markt interessant. Außerdem war es wichtig, die Insights gesondert nach verschiedenen HelloFresh-Nutzern und potenziellen neuen Nutzern betrachten zu können.Rund 16 Studienteilnehmer in Deutschland und Australien nahmen uns im August 2022 mit auf die Reise zur Entdeckung ihrer Kochbox. Über einen Zeitraum von einer Woche durften wir an ihren Koch- und Essgewohnheiten sowie ihrer Customer Journey mit der Kochbox teilnehmen. Die Erlebnisse und Eindrücke konnten die Teilnehmer ganz bequem mit einer App dokumentieren, wobei unterschiedliche Features zum Einsatz kamen: Videoaufzeichnungen (beim Öffnen und Auspacken der Kochbox), Screenrecordings (um den Online-Bestellprozess mitzuverfolgen), Foto-Uploads (über Einblicke in den Kühlschrank und innovative Produkte), Audioaufzeichnungen und Texteingaben. Abschließend wurde eine Umfrage zur allgemeinen Bewertung der Kochbox-Erfahrung beantwortet. Das Geschehen konnten wir gemeinsam mit unseren Ansprechpartnern von HelloFresh über ein Dashboard mitverfolgen.Die App (in diesem Fall Field Notes) orientiert sich an der gewohnten Lebenswelt der Konsumenten: Look&Feel der App ist nach dem Prinzip von Social-Media- Plattformen aufbereitet und leitet den Nutzer durch die Studie. Erklärungen und Hilfestellungen stehen immer zur Verfügung, aber auch ein persönlicher Hilfsservice steht bereit, wenn man ihn braucht.Wir beobachteten ein hohes Niveau an Zuverlässigkeit über den gesamten Zeitraum hinweg. Es gab nur einen Abbrecher in der Studie. Darüber hinaus hatten die Teilnehmer sichtlich Interesse, an der Studie teilzunehmen und Spaß an der Bedienung der App. Eine kurze Nachbefragung zum Umgang mit der App zeigte: Die Methode wurde als neuartig und angenehm bewertet.Teilnehmer sollten vorbereitet und informiert in die Studie starten. Hier haben wir etwas mehr Aufwand in die Vorbereitung und Rekrutierung gesteckt, was sich ausgezahlt hat.Da in der Regel eher mehr als weniger Content generiert wird, ist es umso wichtiger, dass man die Zeit für Sichtung und Beurteilung der Inhalte während der Studie investiert. Das ist zwar intensiv, gibt aber die Möglichkeit, schnell auf interessante Erkenntnisse zu reagieren.Die Plattform ermöglicht die Durchführung der Studie gleichzeitig über mehre Länder hinweg mit vergleichsweise geringem Aufwand. Sprachen können im Reporting des Dashboards direkt übersetzt werden.Der Input der Studienteilnehmer ist vielfältig. Wir empfehlen, von Anfang an einen Fokus auf Themen zu legen, die jenseits des Dashboards in einen Ergebnisbericht fließen. Zudem ist ein Videozusammenschnitt aus den Best-ofs immer ein Highlight und oft eindrucksvoller als viele Worte.Wenn der Bedarf nach einem Einblick in authentische Lebenswelten von Konsumenten besteht.Wenn visuelle Eindrücke zu Verhaltensweisen oder dem Umgang mit einem Produkt festgehalten werden sollen und man den Alltag der Konsumenten verstehen will.Wenn direktes Feedback von Konsumenten im Rahmen eines Kontextes (nicht aus der Erinnerung) gewünscht ist.Wenn das Sammeln größerer Datenmengen und Insights über längere Zeiträume erforderlich ist.Wenn andere qualitative Methoden wie Studiotests oder Interviews zu kostspielig sind (insbesondere bei Mehrländerstudien).

Wir danken unseren Kooperationspartnern HelloFresh und Field Notes sowie Rena Kloppers, Working Student bei Skopos, die ihre Masterarbeit zu dem Thema schreibt.



