Wie unterschiedet sich die Mediennutzung in Asien – insbesondere Südkorea - , Europa und den USA? Und was sagt uns das über die interkulturelle Produkt- und Mediennutzung im Allgemeinen? Carina de López ist Leiterin der User Experience Unit bei eye square und seit 2012 Partnerin des Unternehmens. Die Diplom-Soziologin ist Expertin für interkulturelle User-Experience-Forschung. Ihr Vortrag heißt: It’s all about culture.



In den eye square Untersuchungen zeigte sich, dass asiatische Märkte voller Innovators und Early Adopters sind und das tägliche Leben viel stärker digitalisiert ist. Koreaner streben etwa nach Stimulation, Innovation und Status, wenn es um die Bedürfnisse an mobile Geräte geht, während sich die Deutschen hier eher sicher fühlen wollen. Außerdem: Die Menschen in Südkorea sind schneller – im Zurechtfinden mit dem Smartphone, im Verarbeiten von reizüberfluteten Innenstädten, im Umgang mit neuen Spielen. Gerade im Gaming-Bereich zeigt sich die unterschiedliche Wahrnehmungskultur. Für Europäer sind die komplexen Interfaces schwer erfassbar, das Spielprinzip schwer erkennbar.

planung&analyse Insights 21: Jetzt oder nie

1 / 27 Sabine Hedewig-Mohr, Redaktionsleiterin planung&analyse, und Dr. Uwe Vorkötter, Herausgeber von HORIZONT (Thomas Fedra) 2 von 27 Teilen 2 / 27 Sabine Hedewig-Mohr, Redaktionsleiterin planung&analyse (Thomas Fedra) 3 von 27 Teilen 3 / 27 Dr. Uwe Vorkötter, Herausgeber von HORIZONT (Thomas Fedra) 4 von 27 Teilen 4 / 27 Cyrill Luchsinger und Ines Imdahl, Geschäftsführerin Rheingold Salon (Thomas Fedra) 5 von 27 Teilen 5 / 27 Cyrill Luchsinger, Blogger, Berater und Referent für Kundenzentrierung aus der Schweiz (Thomas Fedra) 6 von 27 Teilen 6 / 27 Ines Imdahl, Rheingold Salon (Thomas Fedra) 7 von 27 Teilen 7 / 27 Jens Krüger, Geschäftsführer von Bonsai Research (links) mit Helge Carstens, Market Research Manager New Business bei Merck und Alexandra von Cukrowicz, die das Bonsai Lab leitet (Thomas Fedra) 8 von 27 Teilen 8 / 27 Alexandra von Cukrowicz (Thomas Fedra) 9 von 27 Teilen 9 / 27 Jens Krüger (Thomas Fedra) 10 von 27 Teilen 10 / 27 (Thomas Fedra) 11 von 27 Teilen 11 / 27 Carina de López, Leiterin der User Experience Unit bei eye square (Thomas Fedra) 12 von 27 Teilen 12 / 27 Rochus Winkler, concept m (Thomas Fedra) 13 von 27 Teilen 13 / 27 Dirk Ziems, concept m (Thomas Fedra) 14 von 27 Teilen 14 / 27 (Thomas Fedra) 15 von 27 Teilen 15 / 27 Sandra Baethge, Geschäftsführerin von IWD market research (Thomas Fedra) 16 von 27 Teilen 16 / 27 Claudia Remmele, Senior Research Consultant bei Point Blank (links) und Laura Feuck, Market Research Managerin bei Roche Pharma AG (Thomas Fedra) 17 von 27 Teilen 17 / 27 Imcke Gribbohm, Senior Expert Marketing Communications Strategy & Media bei der Telekom Deutschland (links) und Carmen Schenkel, Managing Partner von september Strategie & Forschung mit Sabine Hedewig-Mohr, p&a (Thomas Fedra) 18 von 27 Teilen 18 / 27 Andreas Knappstein, Managing Director Bilendi (Thomas Fedra) 19 von 27 Teilen 19 / 27 Andreas Knappstein, Managing Director Bilendi, im Interview mit Sabine Hedewig-Mohr, p&a (Thomas Fedra) 20 von 27 Teilen 20 / 27 Prof. Jutta Allmendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung WZB. (Thomas Fedra) 21 von 27 Teilen 21 / 27 Pascal de Buren, Gründer von Caplena und Newcomer 2019 (Thomas Fedra) 22 von 27 Teilen 22 / 27 Laudator Dr. Otto Hellwig, respondi (Thomas Fedra) 23 von 27 Teilen 23 / 27 Dr. Uwe Vorkötter, Sabine Hedewig-Mohr mit dem Newcomer 2021 Dr. Michael Bartl von Tawny (Thomas Fedra) 24 von 27 Teilen 24 / 27 Laudatorin Tatjana Kopf, Telekom (Thomas Fedra) 25 von 27 Teilen 25 / 27 Preisträger "Newcomer in der Marktforschung 2021": Dr. Michael Bartl, Co-Gründer und CEO des seit 2017 bestehenden Startup Tawny. (Thomas Fedra) 26 von 27 Teilen 26 / 27 Preisträger "Außergewöhnliche Partnerschaft in der Marktforschung": Kathrin Gessler, Senior Head of Analytics Market and Customer Intelligence bei Swisscom, und Phillip Fessler, Head of Analytics bei LINK (Thomas Fedra) 27 von 27 Teilen 27 / 27 (Thomas Fedra) 28 von 27 Teilen

Auch das Institut concept m aus Berlin/Köln hat das Thema Asien im Blick, genauer gesagt China. Seit 2015 hat das Unternehmen ein eigenes Office, nicht etwa in irgendeinem abgelegenen Gewerbegebiet, sondern in einer Einkaufsstrasse in Shanghai. Dirk Ziems und Rochus Winkler, beide Managing Partner von concept m research + consulting, haben sich die Gen Z angeschaut: Wie fühlt sie sich, wie konsumiert sie und welchen Einfluss kann das auf die Markenartikler aus Europa haben?Grundsätzlich erlebt China aktuell eine Renaissance der eigenen Werte, der westliche Glanz ist dahin, muss Winkler feststellen. Westmarken erfahren eine Desillusionierung, während China-Marken gestärkt sind. Die jungen Menschen der Gen Z kommunizieren und agieren. Sie sind selbstbewusst und konsumerfahren, aber von traditionellen Werten geprägt. Ziems rät Westmarken, die kulturelle Identität der Chinesen zu respektieren und ein tieferes Verständnis für das chinesische Leben zu gewinnen, denn der westliche Lebensstil ist nicht mehr erstrebenswert.