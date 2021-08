planung&analyse Insights 21

Ailon nutzt dabei nicht die Antworten aus Interviews und Umfragen, sondern Big Data, also Unmengen frei zugänglicher Daten aus dem Internet. Tagtäglich durchforstet ein selbstlernender Algorithmus Millionen von Nachrichtenartikeln, Wissensdatenbanken, Statistiken und anonymisierten digitalen Fußabdrücken aus sozialen Medien, um Marken- und Themenzusammenhänge herauszufiltern. Daraus wird ersichtlich, wie sich bestimmte Interessen gegenseitig beeinflussen. Das heißt: Viele verschiedene Datenquellen werden angezapft, um einen Datenraum semantisch sinnvoll zu verbinden, also Muster in Affinitäten und Vorlieben zu erkennen.„Warum 7 Millionen Menschen 70.000 Fragen stellen, wenn Künstliche Intelligenz die Antworten berechnen kann – schneller, valider und günstiger“, fragt Christopher Dübe, einer der drei Gründer und Geschäftsführer von Erason, rhetorisch. Die Erason GmbH ist ein Wissenschafts-Spin-off der Leuphana Universität Lüneburg, das vom Bundeswirtschaftsministerium und von der Europäischen Union gefördert wird. Und sie ist ein Startup, das die klassische Marktforschung per KI revolutionieren will. „Die moderne, digitalisierte Gesellschaft hat die Marktforschung, wie sie in den vergangenen Jahrzehnten betrieben wurde, überholt“, ist der 29-Jährige überzeugt.Begonnen hat alles 2016 mit einem Forschungsprojekt an der Lüneburger Uni. Dübes Mitstreiter Niklas Mrutzek forschte damals an der Frage, ob und wie man Persönlichkeitsmerkmale anhand digitaler Fußabdrücke vorhersagen kann. „Da die Ergebnisse so überzeugend waren, haben wir beschlossen, das System weiterzuentwickeln und ein Startup zu gründen“, erzählt Dübe. 2018 entstand so die Erason GmbH, mit Dübe als Head of Sales, Mrutzek als Head of Consulting und Timon Spiegelberg als Head of Artificial Intelligence.Inzwischen zählt Erason Unternehmen wie die VHV-Versicherungsgruppe, einige Volksbanken und die Elbphilharmonie, aber auch Marketingagenturen wie BBDO, Jung von Matt, Wunderman Thompson oder Dentsu zu seinen Kunden. Auf einer interaktiven Online-Plattform, auf sogenannten Dashboards, erhalten sie tagesaktuelle Informationen über ihre Kunden- oder potenziellen Zielgruppen.Eines von Dübes Lieblingsbeispielen für die Kunden- und Zielgruppenanalyse mit Ailon ist die Markenpositionierung von Tesla. Die Ausgangsfrage lautete: Wie kann es sein, dass die Musk-Company an der Börse mehr wert ist als VW, Daimler und BMW? Um diese Fragen zu beantworten, wurden Markenfans von VW, Porsche, Mini und Tesla miteinander sowie mit einer repräsentativen Stichprobe der Gesamtbevölkerung verglichen. Herausgekommen sind „Brand-Fan-Profile“, die soziodemografische Merkmale, Persönlichkeit und Werte sowie Lebensstil, Konsumgewohnheiten und Freizeitaktivitäten spiegeln.Der typische Tesla-Fan ist demnach durchschnittlich 50 Jahre alt und ziemlich sicher ein Mann. Der häufigste Schulabschluss ist das Abitur, und mit einer Akademikerquote von rund 53 Prozent ist diese extrem hoch. Der größte Teil arbeitet, ist verheiratet und hat keine Kinder. Vergleicht man die Freizeitgestaltung mit dem deutschen Mittelwert, sticht besonders das Interesse an Politik, Architektur, Kryptowährungen sowie Investments in Aktien und Immobilien hervor. Das Fazit: „Am Ende sind die genaue Zielgruppendefinition und die daraus abgeleitete Markenpositionierung ein Kriterium für den hohen Unternehmenswert“, erklärt Dübe einen Teil von Teslas Erfolg.Und ja, Tesla-Fans lieben Katzen. Und Alnatura-Fans hören Clueso. Audi-Fans zocken, Zeit-Leser trinken Rotwein. Nicht alle, aber deutlich mehr als der deutsche Durchschnittsbürger. Das alles berechnet Ailon – Kundenanalyse per KI, Big Data statt Bauchgefühl.