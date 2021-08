planung&analyse vergibt auch einen Preis für eine Außergewöhnliche Partnerschaft

planung&analyse Insights 21: Jetzt oder nie

Die Auszeichnungwird zum fünften Mal vergeben und ging zuvor bereits an die Unternehmen Dalia Research, Metoda, Quantilope und Caplena. Mit dem Award geehrt werden junge Unternehmen, die eine neue Lösung für eine Fragestellung der heutigen Markt- und Meinungsforschung gefunden haben. Pascal de Buren, Gründer von Caplena, erklärte im Gespräch mit p&a-Ressortleiterin Sabine Hedewig-Mohr, wie der Award, vergeben im Jahr 2019, sein Business angekurbelt und manche Türe geöffnet hat. Mittlerweile arbeiten acht Personen im Startup, bis Ende 2021 sollen es zehn sein.Im Jahr 2021 wird mit dem Titeldas Startup Tawny ausgezeichnet, das für das Erkennen von Emotionen mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz steht. Mit dem Award geehrt werden junge Unternehmen, die eine neue Lösung für eine Fragestellung der heutigen Markt- und Meinungsforschung gefunden haben. Das trifft auf Tawny zu, die ein Tool zur Messung menschlicher Emotionen in digitalen Erlebnissen entwickelt haben. Traditionelle Methoden wie Interviews, Online-Diskussionen oder Umfragen können mit impliziten Emotionsdaten ergänzt werden, indem einfach Kameraaufzeichnungen in bereits bestehenden Sessions verwendet werden. Also ein echtes Do-it-yourself-Tool im Bereich der Emotionserkennung. Die Auszeichnung geht an Dr. Michael Bartl, Co-Gründer und CEO des seit 2017 bestehenden Startup Tawny.Dr. Otto Hellwig, Vorstand von Respondi, begründete in seiner Laudatio die Entscheidung der Jury: „Die großen drei Herausforderungen der heutigen Marktforschung ‚Better, faster, cheaper‘ zu sein, erfüllt unser Newcomer und trägt somit zur Stärkung unserer Branche bei. Er verbessert unser Verständnis von Entscheidungen und Verhalten der Kosnumenten, er beschleunigt den Forschungsprozess durch eine plattformbasierte SaaS-Lösung und er senkt durch eine DIY-Nutzung die Forschungskosten." Dr. Michael Bartl kündigte in seiner Dankesrede an, die Emotionsforschung aus ihrer Nische herausholen zu wollen.Zum dritten Mal vergeben wir in diesem Jahr auch die Auszeichnung. Diese geht an die Teams des Schweizer Telekommunikationsunternehmens Swisscom AG, an den Schweizer Marktforscher LINK Institut. Stellvertretend für ihre Teams nehmen Kathrin Gessler, Senior Head of Analytics Market and Customer Intelligence bei Swisscom und Phillip Fessler, Head of Analytics bei LINK die Auszeichnung entgegen.Aus der Laudatio von Tatjana Kopf (Telekom Deutschland): „Beide Partner eint dasselbe Verständnis: Schnelligkeit ja, aber nicht um jeden Preis. Durch das Zusammenspiel ergibt sich die Chance, qualitativ hochwertige Ergebnisse zu generieren, indem beide Kenntnisse zusammengeführt werden. Auf Basis dieses Verständnisses können gemeinsam Ideen entwickelt werden, die in neuen Tools aufgehen. Vertrauen wächst, man wächst zusammen, Grenzen verschwinden zwischen den Unternehmen, so dass selbst eine personelle Vertretung möglich ist. Es scheint, als arbeiten die beiden Unternehmen in einem Büro, es gibt keine Wände zwischen ihnen – auch nicht im Kopf.“Beide Partner sehen die Stärke ihrer Partnerschaft im gegenseitigen Vertrauen und in der Bereitwilligkeit, neue Wege zu gehen.Beide Auszeichnungen wurden am 26. August 2021 während des Jahreskongresses der Marktforschung, der planung&analyse Insights21, in Frankfurt bekanntgegeben und in feierlichem Rahmen überreicht.