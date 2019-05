+++Bewerbungsschluss bis 31. Mai verlängert! +++

Die Auszeichnung



planung&analyse

Außergewöhnliche Partnerschaft in der Marktforschung



wird in diesem Jahr zum zweiten Mal vergeben. Hier geht es um das partnerschaftliche Miteinander zwischen betrieblicher Marktforschung und Institut bzw. Dienstleister. Nicht eine durchgeführte Studie steht hier im Vordergrund, sondern die vertrauensvolle und für beide Seiten prosperierende Zusammenarbeit, die idealerweise in einem Projekt deutlich wird.

Sie möchten sich bewerben?





Fordern Sie einfach die Unterlagen bei der Redaktion von planung&analyse an: redaktion@planung-analyse.de.



Selbstverständlich können Sie diese Mail gerne an mögliche Kandidaten weiterschicken.

Eine hochkarätig besetzte Jury entscheidet über die Vergabe der Auszeichnungen. Die Preisträger werden am 29. August im Rahmen der Konferenz planung&analyse Insights 2019 in Frankfurt ausgezeichnet.

Einsendeschluss ist der 31. Mai 2019.



P.S.: Des Weiteren nehmen wir noch Bewerbungen für die Auszeichnung planung&analyse Newcomer in der Marktforschung an. Wir suchen junge Unternehmen, die eine innovative, neue Lösung für eine Fragestellung der Marktforschung gefunden haben (bisherige Preisträger: quantilope, Dalia Research, metoda).