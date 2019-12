ein&ausblicke

wissen&forschung: Werbewirkung messen und Kampagnen optimieren

Agil fängt im Kopf an. Ein Buzzword und was dahinter steckt – in der Marktforschung und überall.über Designforschung: „Es ist faszinierend zu sehen, was die Leute begeistert“Umfrageteilnehmer sind auch nur Menschen. Incentives sind für Teilnehmer von Online-Umfragen ein kleiner Anreiz mitzumachen. Die Frage bleibt, welches System am meisten zieht.Und täglich grüßt das Murmeltier. Werbewirkungsforschung findet in Hunderten Instituten sowie in Unternehmen statt, die medienpolitische Diskussion sieht nur einen Ausschnitt. Dr. v. Keitz ): Sieben Learnings - Was macht Werbetests erfolgreich?(Annalect): Werbebudgets optimal verteilen. Portfolio-Management mit ökonometrischem Modelling.(Ad Alliance): Dem Chamäleon auf die Sprünge helfen. Der Content Engagement Score als Maß für native Werbewirkungsforschung. advise research ): How to influence? Influencer-Marketing - Hype oder efektiver Werbekanal?Interview mit(Facebook): „Wir können zeigen, dass wir Marken bewegen!“(RMS): Hörbar, zählbar, nachweisbar. Die Werbewirkung wird bei Audio mit zahlreichen Tools gemessen. Die Audiovermarkter arbeiten dabei zusammen.(WallDecaux): Außenwerbung bewegt. Die Digitalisierung bringt Bewegung in die Außenwerbung – im doppelten Wortsinn.(pilot): TV-Kampagnen in Realtime optimieren. Eine valide Messung der TV-Kontakte ist Voraussetzung für die Verbesserung der Werbewirkung. MediaAnalyzer ): Klick oder Blick? Wie sich die Aufmerksamkeits-Leistung von Werbung messen lässt.und([m]Science): Zwillingsforschung. Wie Marken individuelle Zielgruppensegmente finden können und deren programmatische Online-Aktivierung realisieren. Séissmo ): Mein Bildschirm, mein Biotop. Befragungen (fast) wie zu Hause – via Skype und Screen-Sharing-Funktion. rheingold salon ): Titanic statt Traumschiff. Storytelling in der Werbung muss die Menschen wirklich berühren.und GfK ): Der Wert der Marke. Wie Markenentscheidungen wertbasiert getroffen werden können.