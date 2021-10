© imago

Was gilt es zu beachten, wenn man die GenZ erreichen will? Und die noch Jüngeren? Welche Bedeutung haben Marken oder Nachhaltigkeit in diesem Zusammenhang? Außerdem lesen Sie in planung&analyse 4/2021: Werbewirkung in TV, Social Media, OOH, B2B; Porträt NIM; Human Centric Organization. PLUS: p&a Guide CATI und Studios. Und wir lassen noch einmal die Insights21 Revue passieren.