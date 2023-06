Fachkräftemangel ist in aller Munde. Wie reagiert die Marktforschungsbranche, um sich qualifizierten Nachwuchs zu sichern? Welche Ausbildungsmöglichkeiten gibt es? Und wie können Talente gehalten werden? Außerdem hat Chefredakteurin Sabine Hedewig-Mohr mit Christoph Preuß über die ersten 100 Tage und seine Pläne als Deutschland-Chef von Ipsos gesprochen. Plus: Pharma- und Healthcare-Forschung inklusive p&a Guide sowie eine Grundlagenstudie zur kommunikativen Leistung von Werbung.

news&insights

Langer Atem: NIQ/GfK-Deal

Noch mehr Deals

Ein Name wird Programm: Human8

GRIT-Report: Buzzthemen

Christoph Preuß über die ersten 100 Tage und seine Pläne als Deutschland-Chef von Ipsos





werbung&wirkung

Mentale Verfügbarkeit: Olaf Schlesiger von Seven.One fasst die Ergebnisse einer aktuellen Studie zusammen





experts&expertise

Pillen-Werbung: Dirk Engel über die Hürden der Healthcare- und Pharma-Werbung und deren Messung

KI: Im Gespräch schaut Katja Birke von Produkt+Markt zurück und nach vorn

Methodenkombination: Mit Qual und Quant befragt Ulrike Dulinski vom IFAK Institut Ärzte und Ärztinnen

planung&analyse Guide Pharma + Healthcare





wissen&forschung

Nachwuchs-Suche: Sabine Hedewig-Mohr über die aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt

Wege I: Die FAMS-Ausbildung

Wege II: Fachwissen per Studium

Porträts: Who is who +/-30

Recruiting: Birgit Bruns mit Tipps für den Nachwuchs

Unternehmensphilosophie: Steffen Schmalenberg und Christopher Morasch von der Westfälischen Hochschule über die Zusammenhänge von Mitarbeitenden und Kunden

Führungskräfte: Susanne Maisch über aktuelle Herausforderungen

Fachkräftemangel: Employer Branding rückt für Thomas Schäfer von nuggets in den Fokus

Zwischenruf: Tara Bosenick über die Wirkung des partizipativen Führungsstils auf Mitarbeitende

Buzzwords kurz erklärt