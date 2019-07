Schettler verstärkt das Team der POS-Spezialisten aus München seit Juli im Bereich „Shopper Research“. Bereits während ihres Studiums der Agrarwissenschaften an der Uni Göttingen und Freising spezialisierte sich die heute 30-jährige auf die Erforschung des Konsumentenverhaltens. Während ihrer Promotion und ihrer Tätigkeiten als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg konnte Schettler ihre methodischen und analytischen Fähigkeiten vertiefen. „Gerade die komplexen Verhaltensweisen der Shopper am POS bieten einen sehr sinnvollen Einsatzbereich für multivariate Methoden, da so indirekt Zusammenhänge aufgedeckt und erklärt werden können“, erläutert Schettler ihren Aufgabenbereich.