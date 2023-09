Werbung für Pharma und Healthcare ist ein riesiges Geschäft, das nach verlässlichen Informationen über Zielgruppen und Werbeträger verlangt. Die liefern Medien-Studien wie „best for planning“ und die Untersuchungen der LA-MED. Doch gerade die Befragung von Medizinern und Apotheken-Beschäftigten ist eine schwierige Herausforderung.





Die Wichtigkeit des Pharma- und Healthcare-Marktes spiegelt sich in den Investitionen für Werbung in diesem Bereich wider. Laut der Nielsen-Werbestatistik gaben in Deutschland Unternehmen im Wirtschaftsbereich „Gesundheit und Pharmazie“ 2,3 Milliarden Euro aus, mehr als bei Auto oder Finanzen. Rund die Hälfte davon landete bei den TV-Sendern, doch der Anteil von Printmedien an den Werbeaufwendungen liegt mit 36 Prozent deutlich höher als in fast allen anderen Bereichen. Für solche Investitionsentscheidungen in der Mediaplanung sind Daten essenziell. Dafür ist in der Regel die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) zuständig. Doch im Bereich Pharma und Healthcare reicht das nicht aus.

Das hat drei Gründe: Erstens fehlen in der Media-Analyse umfangreiche Informationen rund um das Thema Gesundheit. Zweitens werden auf Grund der Satzung (die eine Erhebung von kostenfreien Magazinen ausschließt) bedeutsame Werbeträger gar nicht erfasst: Die Kundenmagazine, die man in der Apotheke bekommt, etwa die Apotheken Umschau, das Apotheken Magazin und einige andere. Drittens sind in der Pharma-Werbung nicht nur die Endkunden, sondern ebenso Ärzte und Apotheker relevant – und damit deren Fachmedien. Verschreibungspflichtige Medikamente dürfen laut Gesetz nicht beim allgemeinen Publikum beworben werden, aber durchaus bei Fachleuten. Beruflich genutzte Fachzeitschriften sind aber nicht Teil der Media-Analyse, weshalb es hier eigener Studien bedarf.

Wo werben für OTC-Produkte?

Bleiben wir aber zuerst bei dem sogenannten OTC-Markt (das steht für „Over the Counter“ und beschreibt die rezeptfreien Produkte). Hier liefert die Markt-Media-Studie „best for planning“ eine Vielzahl an relevanten Informationen: Welche Beschwerden und Krankheiten haben die Deutschen? Bei welchen werden verschreibungsfreie Medikamente eingenommen? Wie oft geht man in die Apotheke? Außerdem wird die Verwendung und der Kauf einer Vielzahl von Marken abgefragt, neben Medikamenten auch Vitamin-Präparate und Nahrungsergänzungsmittel.

Hinzu kommen noch Einstellungen rund um das Thema Gesundheit, so dass Healthcare einer der umfangreichsten Bereiche in dem ohnehin sehr umfangreichen Fragebogen der b4p-Studie ist. Das liegt daran, dass für die Herausgeber der Studie, die großen Presseverlagshäuser, Pharma-Unternehmen lukrative Anzeigenkunden sind. Anders als in der Media-Analyse werden hier die Apotheken-Zeitschriften miterhoben, allen voran die als „Rentner-Bravo“ oft belächelte Apotheken Umschau, ein reichweitenstarkes Medium mit hoher Relevanz für den Werbemarkt.

Eine andere Besonderheit bei der „best for plannng“ ist eine Kooperation mit der GfK, bei der die Kaufdaten und Marktanteile des GfK m*scope-Panels in die Studie fusioniert werden, so dass noch genauere Informationen für den OTC-Markt vorliegen. Unter dem Label „best for planning t.o.m. Pharma“ stehen die Daten den Agenturen und Werbungtreibenden kostenpflichtig zur Verfügung. Die „best for planning“ selbst ist für diese Anwendergruppe kostenfrei, Außenstehende können aber Kurzfristlizenzen erwerben und so zeitlich begrenzt Zugriff auf die Studie bekommen.

Kommen wir nun zu den Fachzeitschriften. Ärzte und Apotheker sind Gatekeeper, nicht nur bei rezeptpflichtigen Medikamenten, auch bei OTC-Arzneien oder anderen Apothekenprodukten, von Nahrungsergänzungsmitteln bis zu Kosmetik und Pflege. Es gibt eine Vielzahl von Zeitschriften, die sich an Ärzte verschiedener Fachrichtungen oder Mitarbeiter in Apotheken richten. Sie sind relevante Werbeträger für die Pharma-Branche, weshalb es hier einen starken Wunsch nach verlässlichen Mediadaten gibt.

B2B-Zielgruppen sind schwer erreichbar

Jetzt zum Download p&a Guide Pharma & Healthcare

Interviewpartner sind nicht einfach

Doch die Erhebung von Reichweiten für Fachzeitschriften ist nicht einfach, da es sich hier um schwer erreichbare Business-to-Business-Zielgruppen handelt. Nach dem Vorbild der agma hat sich daher vor vielen Jahrzehnten bereits die LA MED (LA steht für Leser-Analyse) gegründet: Ein Zusammenschluss von Verlagen, Agenturen und Werbungtreibenden, deren Zielsetzung es ist, verlässliche Daten für den Pharma- und Healthcare-Werbemarkt zu erheben. Der LA-MED-Verein veröffentlicht eine Reihe von Studien für verschiedene Zielgruppen: Hausärzte, niedergelassene Fachärzte der verschiedensten Disziplinen (von Dermatologie bis Urologie), Zahnärzte oder Apotheker und Pharmazeutisch Technische Assistenten. Ärzte an Krankenhäusern sind die Grundgesamtheit der LA-MED-Kliniker-Studie.Die Stichprobengröße liegt je nach Studie zwischen 500 und 2.400. Während man früher verschiedene Feldinstitute beauftragte, liegt mittlerweile die Verantwortung für alle Studien beim Taunussteiner IFAK-Institut. Alle LA-MED-Studien halten sich strikt an das ZAW-Rahmenschema, welches die methodischen Standards für Werbeträger-Studien festlegt. Neben den Reichweiten und Leserstrukturen werden für die abgefragten Fachmedien qualitative Profile erhoben. Die Befragten beurteilen die Medien, indem sie ihnen Attribute wie aktuell, glaubwürdig oder kritisch zuordnen – wertvoller Input für Mediaplanung, Verlagsmarketing und die jeweiligen Redaktionen. Vorstandsmitglied Stephan Kröck verweist außerdem auf eine Besonderheit: „Unsere Daten- und Studienlage für den medizinischen Fachbereich in Deutschland ist übrigens im europäischen Vergleich beispiellos gut.“Mediziner und Pharmazeuten sind allerdings nicht ganz einfach als Interviewpartner – ihre Zeit ist knapp. Das weiß Vera Richter, sie ist die Generalsekretärin der LA-MED und berichtet von Veränderungen im Interview-Verhalten. „Das persönlich-mündliche Interview erschwert zunehmend die Teilnahmebereitschaft von Ärztinnen und Ärzten – neben der Corona-Zeit auch eine Folge der ständig steigenden Alltagsanforderungen dieser Zielgruppe.“

Von den früher favorisierten Face-to-Face-Interviews sei man daher zu schriftlichen und online-basierten Formen der Befragung übergegangen. Heikler ist ein anderes Thema: Die Erhebung von digitalen Fachmedien. Im Augenblick werden zwar generische Informationen über die verschiedenen Kommunikationskanäle erhoben, aber Reichweiten gibt es nur für Printmedien, die nach wie vor für viele Werbekunden die höchste Priorität haben. Nicht zu Unrecht, denn laut den LA-MED-Studien sind gedruckte Zeitschriften immer noch relevant. Bei der Facharzt-Studie von 2022 haben über 90 Prozent der befragten Ärzte angegeben, dass Print-Fachzeitschriften „sehr nützlich“ oder „eher nützlich“ seien.

Allerdings steigt die Bedeutung digitaler Kanäle von Studie zu Studie. Dass da auf lange Sicht eine reine Print-Studie nicht ganz optimal ist, gibt LA-MED-Vorstandssprecherin Dr. Monika von Berg (mm medizin + medien Verlag) zu. Sie verspricht aber: „Die LA-MED muss sich dem gewandelten Informationsverhalten der unterschiedlichen Zielgruppen stellen und über die validen, periodischen Reichweiten-Studien hinaus unter anderem weitere Forschung zur Nutzung digitaler Medienangebote anbieten.“ Derzeit arbeite man in den Expertengruppen an neuen Lösungen, digitale Fachmedien in den Studien adäquat abzubilden. Zwischenzeitlich veröffentlicht die LA-MED einzelne Studien zu speziellen Fragestellungen, etwa zur Bedeutung digitaler Touchpoints.

Von Verlagen finanziert

Ein schwieriger Aspekt ist die Finanzierung, die bisher von den teilnehmenden Verlagen übernommen wird. Die Investitionsbereitschaft steht derzeit vor einer harten Probe, Kosteneinsparungen werden gesucht. Monika von Berg berichtet: „Die Verlage machen sich permanent Gedanken über die Erscheinungsfrequenz im Spannungsfeld steigender Produktionskosten und schrumpfender Erlöse.“ Während vor Corona für die meisten Studien alle zwei Jahre eine neue Welle selbstverständlich war, wurde durch die Pandemie der Rhythmus gestört. So wird die LA PHARM erst 2024 nach längerer Pause wieder erscheinen. Für die API-Studie gibt es aber bereits dieses Jahr eine neue Erhebung.

Wie bei vielen Reichweiten-Studien, deren Ursprünge in einer printdominierten Medienlandschaft liegen, gibt es kritische Stimmen vonseiten einiger Agenturen, die grundsätzlich den Wert von umfragebasierten Studien infrage stellen und auf die Mess- und Zählbarkeit digitaler Medien setzen. Das weist Stephan Kröck vom MedTriX-Verlag, Mitglied im LA-MED-Vorstand, zurück. „Gerade unter den Agenturen konnte die LA-MED in den letzten drei Jahren besonders viele neue Mitglieder begrüßen.“ Die auf Healthcare spezialisierten Mediaagenturen arbeiten bei der LA MED mit, ebenso engagieren sich werbende Unternehmen wie das Pharma-Unternehmen Grünenthal. Deren Kommunikations-Chef Dr. Stephan Frings betont: „Gerade durch den Input der Unternehmen und der Agenturen kann die LA-MED ihre Studienangebote optimieren und zielorientiert auf die Bedürfnisse des Marktes ausrichten und kontinuierlich justieren.“

Erschienen in