Wer wissen will, warum sich ein Arzt oder eine Ärztin für ein bestimmtes Präparat in einer spezifischen Situation entschieden hat, erfährt dies am besten durch eine Methodenkombination aus quantitativer und qualitativer Befragung, bei der Ärzte und Ärztinnen ausführlich die Gründe der Therapiewahl am Einzelfall verdeutlichen. Worauf es ankommt und welche Fallstricke zu umgehen sind, beschreibt Dr. Ulrike Dulinski, Head of Health & Pharma beim IFAK Institut in Taunusstein.

In der Pharmaforschung werden Positionierungsstudien normalerweise durch eine mehr oder weniger komplexe direkte Bewertung eines Produktes im Konzert seiner Mitbewerber vorgenommen. Itembatterien mit diversen Produktfeatures werden vorgelegt und sollen vom Probanden im Vergleich bewertet werden. Ergänzend können unterschiedliche Markenimages und USPs herausgearbeitet werden, dies mittels qualitativ-projektiver Verfahren, in denen die Produkte zum Beispiel mit Tieren, Fahrzeugen und menschlichen Typen assoziiert werden. Diese Vorgehensweise ist allerdings sehr direkt auf die Produkte gerichtet, von daher weniger „subtil“. Mixed-Methods können die Positionierungsforschung deutlich bereichern, indem man impliziter, also indirekter vorgeht. Entscheidungen für das eine oder andere Präparat im Bereich der Medizin hängen im Vergleich zu anderen Produkten nicht oder nicht nur von der individuellen Vorliebe des Arztes oder der Ärztin ab, sondern von vielen situativen Faktoren, wie der individuellen Patientengeschichte, aber auch den Außendienstkontakten oder der Kommunikation zwischen Arzt und Patient. Der Arzt empfiehlt beziehungsweise verschreibt das Präparat schließlich nicht für sich, sondern für einen anderen Menschen. Und um diesen geht es. Für eine eher „implizite“ Ermittlung der Produktpositionierung empfiehlt es sich daher, Ärzte einfach erzählen zu lassen, warum sie sich in der letzten Konsultation mit einem spezifischen Patienten für Präparat X, Y oder Z entschieden haben. Hohe Motivation bei Ärztinnen und Ärzten Sobald man Ärzten die Gelegenheit bietet, über Patientenfälle zu sprechen, fühlen sie sich wohl: Das ist gelerntes Verhalten, alltägliche Praxis und entspricht ärztlichem Berufsethos. Dabei ist es egal, um welche Fachrichtung oder um welche Breite der Indikation es geht – Volkskrankheit oder seltene Erkrankungen.

Die Autorin IFAK ist seit 2011 Head of Health & Pharma beim IFAK Institut in Taunusstein. Die promovierte Kommunikationswissenschaftlerin ist bereits seit 20 Jahren in der Pharmamarktforschung als Projektmanagerin, Moderatorin und Consultant tätig. Bei IFAK verantwortet sie quantitative und qualitative Studien für Pharmakunden und Körperschaften des Gesundheitssystems. ist seit 2011 Head of Health & Pharma beim IFAK Institut in Taunusstein. Die promovierte Kommunikationswissenschaftlerin ist bereits seit 20 Jahren in der Pharmamarktforschung als Projektmanagerin, Moderatorin und Consultant tätig. Bei IFAK verantwortet sie quantitative und qualitative Studien für Pharmakunden und Körperschaften des Gesundheitssystems.

In dem Moment, in dem der Arzt die Gelegenheit zur Patientenfalldokumentation bekommt, fühlt er sich komplett in seiner Rolle als Arzt. Und dieser Moment sollte ohne Interviewer-Einfluss genutzt werden. Sobald man Ärzten die Gelegenheit bietet, über Patientenfälle zu sprechen, fühlen sie sich wohl: Das ist gelerntes Verhalten, alltägliche Praxis und entspricht ärztlichem Berufsethos. Dabei ist es egal, um welche Fachrichtung oder um welche Breite der Indikation es geht – Volkskrankheit oder seltene Erkrankungen.In dem Moment, in dem der Arzt die Gelegenheit zur Patientenfalldokumentation bekommt, fühlt er sich komplett in seiner Rolle als Arzt. Und dieser Moment sollte ohne Interviewer-Einfluss genutzt werden. Methodisch ist es daher ratsam, dem ärztlichen Fachpersonal eine Audio-Patientenfalldokumentation zu ermöglichen, und zwar ohne dass sie es selbst eintippen müssen. Sei es, dass sie ihr Handy wie ein Diktiergerät benutzen oder im Rahmen einer Online-Befragung ein kurzes Audio aufzeichnen können. Wichtig ist die Möglichkeit zum Wieder-Anhören, Löschen und Wiederaufnehmen des Gesagten. Ein Zeitfenster von 90 Sekunden ist zumeist ausreichend. In diesem Zeitrahmen hat der Arzt oder die Ärztin die Möglichkeit, die diversen Gründe für die Therapiewahl für diesen spezifischen Patientenfall zu erläutern (siehe Beispiel).

Beispiel einer Audio- Aufzeichnung eines Dermatologen „Die Patientin ist eine ältere, recht elegante und aktive Dame, 69 Jahre alt, mit einzelnen XXX im Gesicht. Bei der Patientin wurde die Diagnose vor zwei Monaten festgestellt und ich habe mich für die Therapie mit Produkt X entschieden. Der Hauptgrund war, dass es sich um ein mildes Produkt, also um ein gutes Einstiegsprodukt handelt, welches geringe oder keine Nebenwirkungen hat. Vor allem bei älteren Leuten, die empfindliche Haut haben, die nicht unbedingt eine stärkere Entzündungsreaktion haben wollen, ist es eine ganz gute und vor allem auch einfache Alternative. Die Dame hatte von dem Präparat schon gehört aus dem Bekanntenkreis, und da sie sehr empfindsam und ein bisschen eigenwillig ist, war dies dann das Mittel meiner Wahl.“

Pharmamarktforscher können ein Klagelied von geringen Fallzahlen singen und die Tendenz ist weiter sinkend. Ein „n“ von 60 in der Zielgruppe Ärzte lässt uns bereits jubeln. Wenn ein Arzt oder eine Ärztin jedoch mehrere Patientenfälle dokumentiert, wird die Basis gleich um ein Vielfaches erhöht. Bei 50 Ärzten und fünf verschiedenen Patientenfällen erreicht man eine schöne Fallzahl von n = 250. Diese recht belastbare Datenbasis ermöglicht es, in der Auswertung sowohl quantitativ als auch qualitativ Muster zu erkennen, die zu einer Differenzierung der Produkte und ihrer Mitbewerber führen. Methoden-Mix: Einbettung und Explanation Bei Positionierungsstudien mittels Patientenfalldokumentation füllt der Arzt zunächst standardisiert eine Basisdokumentation seiner Patientenschaft in der interessierenden Indikation insgesamt als auch auf Fallbasis aus. Die konkreten qualitativen Falldokumentationen erfolgen dann „eingebettet“.

Mixed-Method-Design Die Idee geht auf die Überlegungen der Methodentriangulation zurück. Dabei werden unterschiedliche Perspektiven auf den Forschungsgegenstand eingenommen. Dies erfolgt über die Kombination aus qualitativer und quantitativer Forschung innerhalb einer Untersuchung. Einer der zentralen Vorteile ist, dass Datenungenauigkeiten minimiert werden, da sich die Methoden gegenseitig validieren. Für die Kombination gibt es grundsätzlich drei verschiedene Herangehensweisen: Das eingebettete Design: In diesem Fall wird entweder primär qualitativ oder primär quantitativ geforscht; dabei wird die jeweils andere Forschungsart „eingebettet“. Beispiel: Standardisierte Fragebögen werden um qualitative, offene Fragen ergänzt. Das explanative Design: Diese Variante ist dadurch charakterisiert, dass die Forschung in zwei Teile aufgeteilt wird, die sukzessive erfolgen, wobei der Inhalt der zweiten auf der ersten Forschungsphase aufbaut, um Daten zu vertiefen beziehungsweise Ergebnisse zu bestätigen oder zu verwerfen. Beispiel: Ergebnisse aus einer quantitativen Online-Befragung werden in einer Gruppendiskussion diskutiert und bewertet. Das explorative Design: Es handelt sich dabei ebenfalls um einen zwei-phasigen Ansatz. Auf eine explorative Sammlung zur Bildung von Hypothesen folgt die quantitative Validierung. Beispiel: Hypothesenbildung über qualitative Einzelexplorationen; Überprüfung an einem repräsentativen Sample per Online-Survey.

Es können einerseits aktuelle Fälle (Moment of Truth) sein, also Patienten und Patientinnen, die ab einem bestimmten Stichtag neu zur Konsultation in die Praxis oder Klinik kommen, oder es werden retrospektive Fälle aus jüngster Vergangenheit dokumentiert. Bei stets neuen Patientinnen und Patienten muss unter Umständen mit einer deutlich verlängerten Feldlaufzeit gerechnet werden. Pharmamarktforscher können ein Klagelied von geringen Fallzahlen singen und die Tendenz ist weiter sinkend. Ein „n“ von 60 in der Zielgruppe Ärzte lässt uns bereits jubeln. Wenn ein Arzt oder eine Ärztin jedoch mehrere Patientenfälle dokumentiert, wird die Basis gleich um ein Vielfaches erhöht. Bei 50 Ärzten und fünf verschiedenen Patientenfällen erreicht man eine schöne Fallzahl von n = 250. Diese recht belastbare Datenbasis ermöglicht es, in der Auswertung sowohl quantitativ als auch qualitativ Muster zu erkennen, die zu einer Differenzierung der Produkte und ihrer Mitbewerber führen.Bei Positionierungsstudien mittels Patientenfalldokumentation füllt der Arzt zunächst standardisiert eine Basisdokumentation seiner Patientenschaft in der interessierenden Indikation insgesamt als auch auf Fallbasis aus. Die konkreten qualitativen Falldokumentationen erfolgen dann „eingebettet“.Es können einerseits aktuelle Fälle (Moment of Truth) sein, also Patienten und Patientinnen, die ab einem bestimmten Stichtag neu zur Konsultation in die Praxis oder Klinik kommen, oder es werden retrospektive Fälle aus jüngster Vergangenheit dokumentiert. Bei stets neuen Patientinnen und Patienten muss unter Umständen mit einer deutlich verlängerten Feldlaufzeit gerechnet werden. Empfehlenswert ist eine zusätzliche Vertiefung mit qualitativen Einzelgesprächen. Hier können Inkonsistenzen, Unklarheiten und Missverständnisse zu den Daten und Patientenfällen geklärt werden. Außerdem erhöht unserer Erfahrung nach das Angebot zusätzlicher qualitativer Vertiefungsinterviews die Teilnahmebereitschaft deutlich – nicht nur wegen des höheren Incentives. Viele Ärztinnen und Ärzte sind froh, wenn sie im Rahmen einer Marktforschung als Experten sehr detailliert ihre Ansichten äußern dürfen.

Neben den quantitativen Basisdaten ist die „Prosa“-Falldokumentation das Kern- und Herzstück für die Analyse. Korrigiert, angereichert und vervollständigt mit den Daten aus den vertiefenden Einzelgesprächen werden nun die Gründe für die Therapiewahl für die unterschiedlichen Mitbewerberpräparate analysiert und vercodet und damit vergleichend quantifiziert. Neben den quantitativen Basisdaten ist die „Prosa“-Falldokumentation das Kern- und Herzstück für die Analyse. Korrigiert, angereichert und vervollständigt mit den Daten aus den vertiefenden Einzelgesprächen werden nun die Gründe für die Therapiewahl für die unterschiedlichen Mitbewerberpräparate analysiert und vercodet und damit vergleichend quantifiziert. Anders als das ärztliche Fachpersonal konzentriert sich der Forschende dabei weniger auf die Patienten und Patientinnen – sie dienen nur als „Vehikel“ –, sondern auf die Präparate und die dahinterliegenden Gründe für ihre Wahl. Am Ende ergibt sich dann im besten Fall für jedes Präparat ein genaues Porträt, das auf signifikanten (Verwendungs-)Unterschieden zu den Mitbewerbern beruht und deutlich authentischer, valider und detailreicher als so manche Ergebnisse direkter Positionierungsstudien ist. Und das Schöne dabei ist: Alle tun, was sie aus ihrer Perspektive am besten können: Ärzte und Ärztinnen fokussieren sich allein auf ihre Patienten, die Marktforschenden konzentrieren sich auf die impliziten Positionierungen der Therapeutika. Um die Ecke gedacht ist dies eigentlich auch eine Form der Triangulation.



