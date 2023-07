Das Panelunternehmen Cint und der Softwarehersteller Forsta bilden eine Partnerschaft, um systematischen Umfrage-Betrug zu verhindern. Jan Gerspach von Cint und Michael Lersch von Forsta erklären planung&analyse, warum das nötig ist und wie sie Ghost Completes auf die Schliche kommen.

Und Sie nennen das Ghost Completes. Wie geht das vonstatten?

Jan Gerspach: Bei einer Panelbefragung gibt es einen Umfrage-Link und bei vollständigem Ausfüllen des Fragebogens, der zum Beispiel auf Forsta gehostet wird, wird dann irgendwann signalisiert, dass die Befragung abgeschlossen ist und das Incentive ausgezahlt. Anstatt die Fragen zu beantworten und sich für die Bezahlung zu qualifizieren, wird durch Manipulation der URLs und Endseiten ein vermeintliches Interview erzeugt. Dies passiert in wenigen Millisekunden. Das heißt, auf der Plattform – in unserem Fall bei Cint – wird der Fragebogen als komplett ausgefüllt registriert und der Bonus ausgezahlt. Aber es gibt keine Daten. Das ist allerdings ein Problem, welches prinzipiell alle Panelanbieter und jede Umfragesoftware haben.

Dann wird also „nur“ der Panelbetreiber um das Incentive betrogen, aber die Daten sind clean?

Gerspach: Ja, aber dadurch bekommen wir natürlich in der Projektsteuerung ein Problem mit den Quoten. Unser System sagt, die Quoten sind bereits erfüllt, aber dann kommen Nachfragen, weil zum Beispiel beim Kunden noch fünf Männer und drei Frauen fehlen. Die müssen wir dann nachrekrutieren. Diese Abstimmungen sind ärgerlich und zeitraubend. Bei einem Projekt sind das vielleicht nur fünf bis sechs E-Mails. Das hört sich nicht viel an, aber wenn man 2000 Projekte gleichzeitig durchführt, dann ist das ein gewaltiger Aufwand.

Lersch: Wir sprechen bei den Ghost Completes also vor allem von einer Fehlsteuerung bei Projekten. Und natürlich ist es auch ein Problem, dass Incentives für Interviews gezahlt werden, die es gar nicht gibt und im Endeffekt mehr Interviews durchgeführt und gezahlt werden als geplant und kalkuliert. Der Schaden, der in der Wertschöpfungskette verursacht wird, ist ganz erheblich, auch wenn es manchen Entscheidungsträgern in der Marktforschung bislang nicht bewusst ist, weil der Schmerz auf der Projektebene auftritt. Aber es kann dadurch natürlich auch zu Verzögerungen kommen. Aber bei den tatsächlich generierten Interviews sind die Daten vollkommen in Ordnung. Ghost Completes versursachen ja keine Umfragedaten.

Wie verbreitet ist denn das Problem?

Gerspach: Wir bei Cint haben eine Plattform mit vielen Millionen Interviews jedes Jahr und führen eine ganze Menge Statistiken dazu. Wir sehen live, was über verschiedene Panel hinweg alles passiert und welche Art von Betrug anfällt. Ghost Completes sind tatsächlich hierbei ein sehr großer Anteil. Das können bis zu 70 Prozent aller Betrugsfälle sein, insofern stellt die neue Lösung eine erhebliche Verbesserung des Ökosystems dar.

Oh, das klingt in der Tat dramatisch. Und mit wie vielen Betrugsfällen sollte man bei Verwendung eines Online-Panel rechnen?

Lersch: Wir haben zwischen 0 und 40 Prozent schon alles gesehen. Fünf Prozent halten wir für ein akzeptables Level. Aber das hängt von vielen Faktoren ab, etwa der Tageszeit. Aber letztlich auch von den Vorgaben der beauftragenden Forscherinnen und Forscher. Was bei dem einen Marktforscher wunderbar durchgeht, wird bei einem anderen aussortiert. Da gibt es keine einheitlichen Standards. Aber wenn die Ghost Completes auftauchen, dann ist es ein dramatisches Problem.



Die Gesprächspartner Cint studierte Lebensmitteltechnologie an der TU Berlin und fand 2011 den Einstieg in die Marktforschung. Zehn Jahre sammelte er Erfahrung in verschiedenen Vertriebes- und Managementrollen bei Cint, bevor er 2021 zu Appinio wechselte. Im Oktober 2022 übernahm Gerspach die Rolle des SVP Central Europe’s für Cint und verantwortet dort seitdem die Region inklusive der durch Cint akquirierten GapFish GmbH.



Forsta Michael Lersch ist Geschäftsführer für die Region Deutschland bei Forsta - A Technology Company. Forsta ist ein Zusammenschluss der Unternehmen Dapresy, Confirmit und FocusVision. Dort ist er neben der Beratung im Bereich Datenerhebung und Datenvisualisierung auch für die technische Beratung und Konzeption von CX- / EX-Projekten verantwortlich. Vor seiner Tätigkeit bei Forsta war er 15 Jahre bei Kantar in unterschiedlichen Positionen tätig. ist Geschäftsführer für die Region Deutschland bei Forsta - A Technology Company. Forsta ist ein Zusammenschluss der Unternehmen Dapresy, Confirmit und FocusVision. Dort ist er neben der Beratung im Bereich Datenerhebung und Datenvisualisierung auch für die technische Beratung und Konzeption von CX- / EX-Projekten verantwortlich. Vor seiner Tätigkeit bei Forsta war er 15 Jahre bei Kantar in unterschiedlichen Positionen tätig.

Gerspach: Wir sprechen lieber von einem Marktplatz beziehungsweise Exchange. Wir haben gemeinsam mit Forsta eine Lösung für Ghost Completes - auch genannt Link Jumper - gefunden. Anstatt, dass die Projektleiter sich immer wieder miteinander austauschen müssen, lassen wir die Server miteinander kommunizieren. Das eliminiert Ghost Completes gänzlich, verschafft unseren Kunden mehr Sicherheit und spart Zeit und Geld.

Wie kann man sich das konkret vorstellen, das die Server miteinander kommunizieren?

Gerspach: Forsta bietet die Software auf der der Fragebogen programmiert ist und hier ist auch hinterlegt welche Quoten gefordert werden. Ghost Completes werden möglich, durch die Schwachstelle offen einsehbarer URLs und Endseiten. Wir lassen die Forsta- und Cint-Server direkt miteinander kommunizieren, sodass der beschriebene Betrug gar nicht erst entstehen kann. Das heißt, wir warten vor der Auszahlung auf eine zusätzliche automatische Rückmeldung von Forsta: Ist dieser Complete wirklich ein Complete gewesen? Mit diesem technischen System kann sich niemand mehr direkt auf die Endseite schummeln.



Wer steckt denn hinter diesem Betrug? Sind das Nerds, die von Fragebögen genervt sind und anfangen etwas zu basteln?

Gerspach: Das glaube ich eher nicht. Man muss leider sagen, das sind kriminelle Gruppen, die möglichst schnell und effizient im Internet Geld machen wollen. Sie sitzen oft im Ausland, wir haben das aus verschiedenen Ländern nachverfolgt. Nach unserem Kenntnisstand, sind das die gleichen Gruppen die auch andere digitale Industrien wie Banking, sowie die Marketing- und Werbeindustrie im Visier haben.

Also dieses Hauptproblem haben Sie jetzt erstmal aus dem Markt genommen. Sind Sie derzeit die einzigen, die diese Lösung anbieten?

Lersch: Nach unserem Wissen schon, aber technisch ist das kein Hexenwerk. Dadurch, dass Forsta und Cint bereits eine stattliche Größe haben, können wir in der Kombination schon mal einige Kunden sicher abholen und viele Betrüger fernhalten. Aber die Lösung ist nicht exklusiv und soll möglichst weit verbreitet werden. Das Thema Qualität ist extrem wichtig und hat viele Bausteine. Man kann nicht an allen gleichzeitig arbeiten. Als Softwareentwickler fühlen wir uns nicht nur für die Qualität unseres Produktes verantwortlich, sondern auch für deren Umfeld. Beides wollen wir auf ein Optimum erhöhen und haben daher die Entwicklungskosten gerne übernommen. Aber offen gesagt: Der Kampf mit den Betrügern ist ein Katz- und Maus-Spiel. Ist die eine List entdeckt, suchen sie eine andere.

Na, dann wünsche ich viel Erfolg und danke für das Gespräch.