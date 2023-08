Alexandra Wachenfeld

Als die GIM Gesellschaft für Innovative Marktforschung 2019 ein Büro in Wiesbaden öffnete, füllte sie eine Lücke, die durch die Schließung des zur GfK gehörenden Instituts MCR gerissen wurde: CATI-Kapazitäten für die Medienforschung. Die großen Markt-Media-Studien befragen traditionell per Telefon, um ein möglichst genaues Abbild der Bevölkerung zu bekommen. Nachdem die Medienstudien – aus mehreren Gründen aber auch wegen der Kosten – vermehrt Online-Umfragen verwenden wollen, begann GIM mit dem Team in Wiesbaden ein neues offline-rekrutiertes Online-Panel aufzubauen: GIMpulse. Alexandra Wachenfeld-Schell hat bereits vor über 20 Jahren für LINK – die damals einen Standort in Deutschland hatten – ein offline-rekrutiertes Online-Panel aufgebaut, sie ist im Vorstand der DGOF und Senior Research Director bei der GIM in Wiesbaden. Sie erklärt planung&analyse, wie der Aufbau von GIMpulse erfolgte und was die Vorteile eines solchen Panel sind.

Sie haben mit Ihrem Team in den vergangenen anderthalb Jahren das GIM-Panel aufgebaut. Es handelt sich um ein offline-rekrutiertes Online-Panel. Laut Destatis sind mittlerweile in Deutschland nur noch knapp sechs Prozent der Bevölkerung im Alter von 16 bis 74 Jahren offline. Warum ist es heutzutage noch nötig, einen solchen Aufwand zu betreiben? Die Zahl ist korrekt. Doch das bedeutet noch lange nicht, dass jede Person über ein Onlinepanel erreichbar ist. Der Digital-Index der Initiative D21 (gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz) unterscheidet zwischen Menschen, die digital sehr versiert sind und denen, die eher digitale Minimalisten sind. Letztere würden sich nicht so ohne weiteres bei einem Onlinepanel anmelden. Sie kämen nicht auf die Idee, auf eine Anwerbung im Internet zu reagieren, weil es eher vorsichtige Menschen sind, die zurückhaltend mit ihren Daten oder einfach grundsätzlich etwas skeptischer und kritischer sind. Aber genau diese Menschen gehören zur Grundgesamtheit, wenn man eine für die internetnutzende Bevölkerung repräsentative Befragung vornehmen möchte. Darin liegt die Notwendigkeit für ein offline-rekrutiertes Panel, dass sich in seiner Zusammensetzung und in seiner Stichprobengüte von anderen Access-Panel unterscheidet. Bitte nicht falsch verstehen, ich finde, es gibt für jedes Panel eine Berechtigung, denn es gibt so mannigfaltige Forschungsvorhaben und so unterschiedliche Fragestellungen.

Der Aufbau hat eine Weile gedauert. Wie sind Sie vorgegangen und gab es einen Stichtag für den Start oder war das ein fließender Übergang? Das war eher ein fließender Übergang. Wir rekrutieren nur offline. Primär über Eigenstudien und Mehrthemenbefragungen, die ausschließlich auf Basis von bevölkerungsrepräsentativen Stichproben, also etwa zufallsbasierten Dual-Frame-CATI-Stichproben nach ADM –durchgeführt wurden. Warum machen wir das so kompliziert?

Ja, gute Frage. Warum? Das tun wir deswegen, weil wir sehen, dass über jeden Erhebungsweg andere Bevölkerungsgruppen erreichbar sind. Wenn ich nur über CATI rekrutiere, dann habe ich natürlich nur Menschen, die bereit sind an telefonischen Befragungen teilzunehmen und die telefonisch erreichbar sind. Andere sind dann unterrepräsentiert, zum Beispiel Personen, die kein Festnetz haben und auf dem Handy Anrufe unbekannter Nummern nicht entgegennehmen. Deswegen nutzen wir im Kanal-Mix auch Face-to-Face Interviews und postalische Rekrutierungen, um Menschen für unser Panel zu überzeugen. Alles mit dem Ziel, eine weitestgehend repräsentative Abdeckung der internetnutzenden Bevölkerung zu bekommen.

Die Gesprächspartnerin Alexandra Wachenfeld-Schell ist im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Online Forschung (DGOF). Als Forscherin war sie zuvor viele Jahre in der Geschäftsleitung bei LINK und verantwortete hier neben der CATI-Forschung den Ausbau der Online-Forschung. Danach war sie als Geschäftsführerin bei Forsa Frankfurt und auf der Seite der Unternehmensmarktforschung mit Schwerpunkt CX. Seit März 2019 ist sie Senior Research Director bei der GIM und hat in Wiesbaden den Aufbau der Feldkapazitäten und den Ausbau digitaler Erhebungsverfahren übernommen.

Aber die, die „Always-on“ sind, die haben Sie auch? Ja, die haben wir natürlich auch. Sie gehören ja genauso zur Grundgesamtheit, sollten nur nicht den Großteil unseres Panels ausmachen.

Suchen Sie denn auch Teilnehmende mit der Werbung „Nebenverdienst gesucht“? Nein, das machen wir ganz bewusst nicht, weil man damit eine Einschränkung der internetnutzenden Bevölkerung hat. Oder man bekommt eine Überzeichnung eines bestimmten Typs, der nämlich auf solche Anzeigen reagiert. Das würde unsere Art der Rekrutierung verwässern und die Tür für Selektionseffekte weiter öffnen.

Was bekommen denn die Teilnehmenden bei den Umfragen zurück, außer einem Dankeschön? Aus unserer Erfahrung reagieren die Panelisten sehr wertschätzend, wenn man ihnen neben den monetären Incentives – die gibt es natürlich immer – auch zeigen kann, wofür ihre Daten erhoben werden. Wir haben in unserem Mitgliederbereich die „News“ und dort, wo wir dürfen, werden Ergebnisse etwa mit einem One-Pager, der ein paar Einblicke gibt, veröffentlicht. Das erhöht das Gefühl beim Panelisten: “Ich weiß, für was ich meine Zeit und meine Daten gebe, und ich weiß, dass das etwas Sinnvolles und Seriöses ist“. Das ist ein wichtiger Baustein für die intrinsische Motivation.

Sie haben vor mittlerweile über 20 Jahren das offline-rekrutierte Onlinepanel für das Schweizer Institut Link hierzulande aufgebaut und jetzt das neue Panel GIMpulse. Was für Unterschiede waren da festzustellen? Es hat sich ja einiges getan in dieser Zeit. Das ist tatsächlich eine spannende Frage. Also wir sind damals im Jahr 1999 davon ausgegangen, dass wir mit CATI eigentlich alle Bevölkerungsschichten sehr gut erreichen. Daher war es wichtig, über CATI zu rekrutieren. Heute sehen wir, dass sich das Kommunikationsverhalten der Menschen verändert hat und wir bestimmte Bevölkerungsgruppen nicht mehr so gut oder einfach erreichen können wie früher. Und das ist auch tatsächlich der Hintergrund, zu sagen, wir setzen auf einen Methodenmix in der Rekrutierung. Und ganz wichtig: Wenn ich CATI rekrutiere, dann auf jeden Fall auf Basis von Dual-Frame-Stichproben. Das ist glaube ich, heute ein absolutes Muss, damit ich die mobile, die jüngere Bevölkerung erreichen kann.

Wie groß ist denn das Panel mittlerweile? Natürlich bleibt ein solches Panel von seiner Dimension her immer etwas kleiner als Panel, die mit hunderttausenden Menschen werben. Aber das ist auch gar nicht unser Ziel. Das Panel wächst kontinuierlich und wird weiter ausgebaut und ist heute schon nahe einer fünfstelligen Teilnehmerzahl.

In der Panellandschaft ist derzeit sehr viel Bewegung. Wir sahen Übernahmen wie Cint und Lucid, oder Bilendi und Respondi und Neugründungen wie Horizoom. Wie schätzen Sie den Markt ein und wo sehen Sie da GIMpulse? Wir bekommen das nicht nur vom Kunden zurückgemeldet, sondern es ist auch unsere eigene Wahrnehmung, dass die Konzentration zugenommen hat. Wir sehen zunehmend Herausforderungen am Online-Umfrage-Markt. Trotz ihrer Größe ist es für rein online rekrutierte Panel manchmal schwierig, bestimmte Zielgruppen zu erreichen. Daher gibt es viele Partnerschaften – was sicher auch sinnvoll ist - oder es wird über andere Wege zusätzlich rekrutiert, wie etwa über River Sampling. Das kann dann aber auch bedeuten, dass die Gefahr von Bots oder Betrügern größer wird – ebenso der Aufwand diese zu erkennen und zu bereinigen. Einiges kann man durch Cleaning herausfiltern. Besser ist es aber, wenn man mit dem Problem gar nicht erst konfrontiert ist.

Und wieso hat ein offline-rekrutiertes Panel diese Probleme nicht? Grundsätzlich muss man sich natürlich immer alle Daten anschauen, man muss immer kritisch die Parameter prüfen, die uns Aufschluss über betrügerische Aktionen geben können. Aber bei einer offline Rekrutierung, bei der der Einstieg über ein persönliches Interview erfolgt, wissen wir, mit wem wir sprechen. Die potenziellen Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen den Einladungslink für das Panel persönlich per E-Mail zugeschickt. So ist die Möglichkeit, dass sich da von außen technisch jemand einschaltet, absolut minimiert bis ausgeschlossen. Und wir erreichen über die persönliche Ansprache der Probanden eine hohe Ausschöpfung und Bindung. All dies stellt einen großen Vorteil dar und zahlt auf die Güte der Stichprobe ein.

Das heißt, das Panelmanagement und die Nähe zu den Teilnehmern ist eine andere als bei einem rein online-rekrutierten Panel? Letztlich ist das sicher immer auch eine Frage des Panelmanagements, aber ja - absolut. Wir haben eine große Nähe zu unseren Panelisten. Einmal, weil wir sie ja in persönlichen Interviews angeworben haben. Sie rufen aber auch bei unserer Panel-Managerin an, wenn sie Fragen haben oder geben Rückmeldung, wenn sie eine Umfrage ganz besonders toll oder nicht so gut fanden. Wir haben eine Hotline, sind per Mail und telefonisch erreichbar und ich behaupte mal, dass das auch dazu führt, dass wir eine relativ niedrige Fluktuation haben. Aber das schließt ein automatisiertes und strukturiertes Panelmanagement nicht aus. Ich muss die Zahl der Umfragen klug verteilen, nicht zu viele, damit die Teilnehmenden nicht genervt sind, auch nicht zu wenig, sonst haben sie uns vergessen. Ebenso wichtig ist eine umfassende Panelisten-Historie, um zu verstehen, wann hat wer an welchen Studien teilgenommen? Das ist absolut sinnvoll und notwendig.