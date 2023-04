Passen GfK und NIQ zusammen, oder doch nicht?

Einen Monat nachdem NIQ (vormals Nielsen IQ) den Antrag für die geplante Übernahme der GfK SE bei der Wettbewerbsbehörde der Europäischen Kommission gestellt hat, wurde er wieder zurückgezogen. Dies erfuhr planung&analyse exklusiv und fragte nach. Doch noch ist der Deal nicht gescheitert.

Es ist die Fusion der Fusionen in der Branche. Der älteste internationale und der größte deutsche Marktforscher kündigten im vergangenen Juli ein Zusammengehen an. Genauer gesagt wollen NIQ (vormals Nielsen IQ) beziehungsweise deren Eigentümer Advent International sowie CEO Jim Peck eine Mehrheit der Anteile der GfK übernehmen. Deren Eigner KKR und NIM (vormals GfK Verein) wollen allerdings weiterhin investiert bleiben, hieß es damals.

Nun ist bei einem Merger unter Unternehmen mit demselben Aufgabengebiet und einer ähnlichen globalen Präsenz natürlich immer mit Überschneidungen zu rechnen, die den Wettbewerbsbehörden unangemessen erscheinen. Beide Forscher führen Haushaltspanel, in denen Verbraucher nach ihren Einkaufsgewohnheiten gefragt werden, beide Forscher erhalten Daten von Händlern, mit denen man die tatsächlichen Käufe nachvollziehen kann.

Eine solche Bereinigung ist etwa die geplante Abgabe des FMCG-Haushaltspanel von NIQ in Deutschland und Italien an IRI Information Resources, Inc. Davon erfuhr planung&analyse exklusiv Anfang März. „Diese Vereinbarung ist von dem erfolgreichen Abschluss der NielsenIQ/GfK-Transaktion abhängig“, wurde damals in einem Statement an die Kunden kommuniziert.

Am 20. März wurde von NIQ und dessen Eignern der Antrag auf Übernahme der GfK SE bei der Europäischen Kommission gestellt und gestern, am 20. April, wieder zurückgezogen. „Die Parteien sind jedoch nach wie vor sehr von dem Zusammenschluss überzeugt und werden diesen daher so schnell wie möglich erneut anmelden“, sagte GfK-Aufsichtsrat Manfred Scheske gegenüber p&a.