Nach zahlreichen internationalen Fusionen gibt es jetzt einen neuen Online-Access-Panel-Anbieter für digitale Marktforschung im deutschsprachigen Raum. Vier ehemalige Manager der GapFish GmbH gründen horizoom in Berlin und Köln. Schweizer Intervista AG ist mit im Boot.

Der Name entstand aus der Komposition von Horizont und Zoom. Mit horizoom wollen wir also in die Zukunft blicken. In die Zukunft digitaler Datenerhebung und moderner Unternehmensführung geprägt von Vertrauen, Empathie und flachen Hierarchien Rahel Bonhommet, People & Culture und Finance, horizoom

Jonathan Heinemann, Malte Friedrich-Freksa, Rahel Bonhommet und Thomas Karstens sind geschäftsführende Gesellschafter der neuen GmbH. Sie waren allesamt in führenden Positionen bei GapFish tätig. Dieser Panelbetreiber, einst in Besitz von Innofact, wurde im Juni 2021 an den Meta-Panelbetreiber CINT aus Schweden verkauft. Jetzt steigen die vier Manager bei CINT aus und gründen ein neues Online-Access-Panel mit Namen horizoom.Der Slogan „people first“ soll auf einen fairen und respektvollen Umgang mit Menschen hinweisen: Mit den Panelisten, Kundinnen und Kunden sowie mit den Mitarbeitenden. „Nur die Kombination von angemessener Incentivierung, bestmöglichem Nutzererlebnis sowie persönlichem und nahbaren Support unter strenger Einhaltung von Standesrecht und Datenschutz kann den nachhaltigen und zukunftssicheren Betrieb von Online-Panels sowie ehrliche und engagierte Antworten sichern - und damit zu wertvollen und verlässlichen Insights führen“, so Jonathan Heinemann, Chief Sales Officer und verantwortlich für Marketing bei horizoom. Unterstützung bekommt das Quartett von dem Schweizer Full-Service-Institut intervista, die zum Gesellschafterkreis gehören.Das neue Online-Access-Panel peilt an, bis Ende des Sommers eine Größe von 50.000 aktiven Panelisten zu haben, zudem ist der Aufbau und Betrieb von Partner-Panels im Kundenauftrag in Planung. Bei GapFish hatte Friedrich-Freksa bereits solche Partner-Panels etwa für die Rewe Kundenstimme, Love2Say derILoveMyMedia von RTL aufgebaut. Bei Bedarf stehe auch ein Netzwerk internationaler Partner zur Verfügung, heißt es.„Unsere Produkte Sample beziehungsweise Teilnehmerrekrutierung, Services und Fragebogenprogrammierung, Partner-Panel und Data Solutions basieren auf dem skalierbaren und programmatisch erweiterbaren Tech-Stack der ISO-zertifizierten Hamburger Ingress GmbH, den wir schrittweise mit weiteren Softwarelösungen kombinieren und um eigene Features ergänzen“, beschreibt CTO Thomas Karstens die Roadmap. Ein Baustein sei dabei auch die Qualitätskontrolle mit Hilfe von KI des österreichischen Startups ReDem.