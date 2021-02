Marktforscher und Datenanalyst YouGov mit Hauptsitz in London führt eine Plattform für digitales Marketing & Verbraucherdaten, auf dem deutschen Markt ein. YouGov Direct ist Blockchain-basiert und als Self-Service-Research-Plattform geeignet. Sie soll den Teilnehmern an Befragungen direkte Kontrolle über ihre Daten ermöglichen. So können Verbraucher ihre Meinungs- und Verhaltensdaten für tiefgehende Zielgruppenforschung zur Verfügung zu stellen und eine Vergütung für deren Nutzung erhalten.



YouGov-CEO Stephan Shakespeare ist mit dabei

Kunden – Werbetreibenden, Mediaagenturen und Publishern – liefere die Plattform blitzschnelle Ergebnisse für ihre Marktforschungsfragen, heißt es in der Pressemitteilung. Die Blockchain-Technologie gewährleistet die Einhaltung der DSGVO und Transparenz bei der Nutzung personenbezogener Daten. Stephan Shakespeare, CEO und Mitbegründer von YouGov glaubt, dass auf diese Weise: „die Meinungsdaten von Verbrauchern auf die nächste Stufe für zielgerichtete Marktforschung im Bereich der digitalen Werbung“ gehoben wird. Dies werde auch „die Art und Weise der Interaktion mit Verbrauchern zu verändern.”Wie die Technologie funktioniert und welche Vorteile Blockchain für die Marktforschung bietet, erklärt Stephan Shakespeare auf dem Data Analyics & Insights Salon DAIS von planung&analyse.