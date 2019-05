Oliver Tjarks war zuvor bei Dynata (vormals Research now SSI), wo er Kunden in ganz Mitteleuropa betreute. Er wird als Senior Vice President Sales, Cint Deutschland GmbH, unterstützt von Senior Sales Director Patrycja Reinhart und Sales Director Marc Sörgel. Reinhart kommt ebenfalls von Dynata (vormals Research now SSI), außerdem war sie bei Borderless Access beschäftigt. Sörgel war bisher für die Rogator AG tätig, zuletzt als Prokurist und Geschäftsbereichsleiter Market Research.



Cint wurde 1998 in Stockholm (Schweden) gegründet mit Fokus auf SaaS-Lösungen für die Marktforschungsindustrie.