Wie planung&analyse vorab und exklusiv erfuhr, wird die Geschäftstätigkeit von ISM Global Dynamics im Mai eingestellt. Dirk Frank wechselt mit einem Großteil seiner Mitarbeitenden zu Bonsai Research, um dort das Team Strategie zu verstärken. Wie es dazu kam, berichten uns Bonsai-Geschäftsführer Jens Krüger und Dirk Frank im Gespräch.





Bonsai hat in den vergangenen Jahren zahlreiche erfahrene Kräfte von anderen Instituten übernommen und neben den Kern-Märkten Shopper Research und Customer Experience unter anderem die Bereiche Public und Health sowie das Bonsai Lab neu aufgebaut. Wie passen die Kolleginnen und Kollegen von ISM Global Dynamics in das Portfolio von Bonsai? Was haben Sie vor?

Krüger: Ja, was haben wir vor? Wir wollen den Markt immer gerne überraschen (lacht). Nein, Sie haben das richtig gesagt. Der Testmarkt und auch das CX-Thema sowie Mystery Shopping am PoS sind die Heritage von Bonsai Research. Hier verfügen wir auch über harte Abverkaufs-Daten. Auf der anderen Seite haben wir einige neue Forscherkolleginnen und -kollegen, insbesondere für das Bonsai Lab hinzugewinnen können, wo wir sehr stark im Innovationsprozess unterwegs sind. Wir haben uns aber zum Ziel gesetzt, die gesamte Customer Journey marktforscherisch abzudecken, und da hatten wir im Bereich strategische Arbeit, also Grundlagenforschung bis jetzt einen weißen Fleck. Wir sehen in diesem Feld aber großes Wachstumspotenzial. Kunden wollen wissen, wie sich die Märkte und Kategorien verändern. Wir sprachen gerade über den Kleber-Markt. Früher nutzte man noch Hammer und Nägel, heute wird alles geklebt. Da sollte man Strukturanalysen und hochkomplexe Segmentierungen durchführen können. Wir bekommen jetzt mit dem Team von ISM und vor allem Dirk Frank wirklich hoch qualifiziertes zusätzliches methodisches Know-how ins Haus. Das ist ein echter Glücksfall und wir freuen uns, dass wir genau diesen fehlenden Puzzlestein jetzt gefunden haben.



Herr Frank, Ihr Unternehmen ISM Global Dynamics ist seit 45 Jahren im Markt. Wie kam es jetzt zu der Entscheidung, mit Bonsai zusammenzugehen? Drohte eine Insolvenz?

Frank: Ja, das war das Thema. Der Antrag war eine vorsorgliche Entscheidung aufgrund einer drohenden Zahlungsunfähigkeit. Wie kam es dazu? Wir haben immer für eine überschaubare Anzahl von Kunden langjährig gearbeitet, und für diese dann auch sehr intensiv. Wenn in einer solchen Situation größere Kunden abrupt auf die Bremse treten, dann merkt man die Grenzen des Geschäftsmodells sehr schnell und kann auch nicht rechtzeitig gegensteuern. Wir hatten im vergangenen Jahr die Problematik, dass größere Grundlagenstudien ausgefallen sind – aus nachvollziehbaren Gründen. Zudem sind wir eher in der psychologisch experimentellen Forschung unterwegs, arbeiten mit weichen Daten. Wenn Kunden nach einer Validierung durch Marktdaten fragten, hatten wir ein Problem mit der Bereitstellung eigener Daten. Bonsai ist da sehr gut aufgestellt. Das passt. Aber es gibt nicht nur inhaltliche Synergien, sondern für uns ist es eine Chance in einer neuen Organisation wieder zu wachsen. Das heißt, ISM Global Dynamics wird im Mai abgewickelt und wir treten praktisch als Team bei Bonsai ein.

Dirk Frank und ISM bringen wirklich hoch qualifiziertes zusätzliches methodisches Know-how ins Haus. Das ist ein echter Glücksfall und wir freuen uns, dass wir genau diesen fehlenden Puzzlestein jetzt gefunden haben. Jens Krüger, Geschäftsführer Bonsai

Jeder Einzelunternehmer, der gründet, weiß, dass die Firma irgendwann ein biologisches Ende hat, wenn es keine Nachfolger gibt. Ich sehe das jetzt eher als zweiten Frühling Dirk Frank, Mitgründer von ISM Global Dynamics

Die Gesprächspartner ISM Global Dynamics ist Managing Director des international operierenden Marktforschungs- und Marketingberatungsinstituts ISM Global Dynamics mit Sitz in Bad Homburg. Der diplomierte Psychologe ist seit 30 Jahren in der Marktforschung tätig und ein Experte auf dem Gebiet der psychologischen Marktforschungsmethoden. Als Honorarprofessor lehrt er an der Hochschule Pforzheim im Studiengang Marktforschung und Konsumentenpsychologie mit den Schwerpunkten Marktforschungsmethoden, internationale Marktforschung und Marketing Intelligence und seit 2022 an der HSLU Hochschule Luzern im Fach Verhaltensökonomie.



Klaus Knuffmann ist seit 2019 Geschäftsführer von Bonsai Research mit Sitz in Bremen. Er war zuvor über zehn Jahre Geschäftsführer bei Kantar/TNS Infratest. Der studierte Soziologe und Sozialpsychologe engagiert sich in mehreren Beiräten (u. a. im Zukunftsforum und dem VKE-Kosmetikverband), ist Speaker und Autor zahlreicher Publikationen zu den Themen gesellschaftlicher Wandel, Consumer-Trends, Ernährung und Handel der Zukunft.

Na, wie soll ein junges Ehepaar zusammenfinden? Man trifft sich, man spricht miteinander. Da haben wir schon vor längerer Zeit festgestellt: Unsere Vorstellung davon, was gute Marktforschung ist, ist sehr ähnlich. Das finde ich sehr angenehm, vor allem in einer Zeit, in der die Mentalität „everything goes“ vorherrscht. Hier wird halt ein zweites Mal hingeguckt und das ist richtig und wichtig. Jetzt ging der Kontakt von mir aus, weil ich mir unabhängig von allen geschäftlichen Entwicklungen, Gedanken gemacht habe, wie das Unternehmen weitergeführt werden kann. Mein Sohn hat schon vor langer Zeit signalisiert, dass er zunächst Promotion und dann einen universitären Werdegang präferiert und daher als Nachfolger nicht infrage kommt und deswegen habe ich mich nach Synergien umgeschaut. Jetzt wurde der ganze Prozess etwas beschleunigt.Er hat damals angerufen und gesagt: „Ich hab‘ den Eindruck, Ihr macht ziemlich vieles richtig, lass uns mal sprechen.“Nö.Ich würde gerne noch etwas ergänzen: Wir hatten mit Bonsai eine ganz ähnliche Situation, waren relativ klein und spezialisiert. Für uns war das starke Wachstum letztlich auch eine Absicherung. Wenn ein Institut 20 bis 50 Prozent Umsatz mit nur einem Kunden macht – und das ist keine Seltenheit –, ist das Klumpenrisiko groß. Wir sind im Moment mit maximal 5 oder 7 Prozent Umsatz-Anteil mit unseren größten Kunden unterwegs. Wenn die wegfallen, würde das weh tun, klar, aber es bringt uns nicht an die Grenze. Und da kommt noch ein andere Aspekt hinzu. Historisch gesehen sind in den vergangenen 20 bis 30 Jahren viele Institute groß geworden, die sehr stark auf ihren Gründer oder den geschäftsführenden Inhaber fokussiert sind. Wir wollen mit Bonsai bewusst ein anderes Modell bieten. Ich bin nicht Mister Bonsai – das Institut gab es schon vor mir –, sondern ich habe eine Managementaufgabe. Und wir zeigen Perspektiven auf: Hier kann jeder neue Sachen ausprobieren und wenn sie funktionieren, kann man daraus neue Geschäftsfelder entwickeln. Und Leuten, die mitgestalten, sind mehr involviert und motiviert. Dieser fundamentale organisatorische Wandel wird auch von der neuen jungen Generationen gefordert. Dass ist auch unser Narrativ, die Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen.Wir haben tatsächlich eine viel breitere Historie. In 45 Jahren standen bei uns Kunden von A wie Airbus bis Z wie Zewa auf der Liste. Wir haben aktuell auch Food-Kunden und Kunden aus dem Bereich langlebiger Gebrauchsgüter, etwa aus dem Bereich Sanitär, Heizung und Klima. Aber zweifellos ist die internationale Pharma- und Gesundheitsforschung ein großer Schwerpunkt, da ist Ihre Wahrnehmung vollkommen korrekt. Gerade im Bereich Selbstmedikation haben wir Tools und Studientypen entwickelt, die für viele Kunden spannend waren und sind.Es ist keine Geschäftsübernahme. Das möchte ich deutlich machen. Wir haben überlegt, unter welchen Rahmenbedingungen es für alle Beteiligten sinnvoll ist und haben Angebote gemacht. Ein entscheidender Punkt war, dass Dirk Frank mitgeht. Das war für mich ein Must Have, weil er die Fähigkeit hat, die Dinge zu durchleuchten, in solide Forschungsinstrumente umzusetzen und diese idealerweise auch noch skalieren kann. Das können nicht viele. Es gibt auch Angebote für alle Mitarbeitenden, hier bei Bonsai mit an Bord zu kommen. Das haben fast alle angenommen. Wir haben in den vergangenen Jahren sehr gute Erfahrungen mit Homeoffice gemacht und arbeiten auch virtuell gut zusammen. Das ist alles machbar. Was Bonsai käuflich erworben hat, sind Produkte, die von ISM unter der Regie von Dirk Frank entwickelt wurden. Da geht es um Forecasting-Modelle, Konzept-Tests, Preisforschung, also die ganzen Themen, wo auch Benchmarks vorhanden sind, wo Know-how entwickelt wurde und wir nahtlos ansetzen können.Er wird den Bereich Strategy leiten. Den verantworte ich im Moment mehr schlecht als recht (lacht). Nein, wir haben versucht, neue Themenfelder für die Marktforschung zu implementieren. Wir hatten zeitweise auch die Need-Scope-Lizenz von Kantar. Aber wir haben Dinge auch selber entwickelt, sind dort jedoch an unsere Grenzen gestoßen. Insofern steht das Angebot an Dirk Frank, genau diesen Bereich zu übernehmen, also Bonsai Strategy.Wir haben Studien, die tatsächlich einen strategischen Impact haben und für Kunden bei der Entwicklung von neuen Produkten gut eingesetzt werden können. Da passt dieses Zusammengehen ganz gut. Und ehrlicherweise haben wir gar nicht so lange überlegt und recht schnell gesagt: Das machen wir.Und mir gibt diese Lösung ein bisschen Spielraum, um mich auf ein paar andere Themen zu konzentrieren, wie Marketing und auch die sonstige Geschäftsentwicklung. Das ist die Idee.Ja, mit den Führungsteams. Wir schauen, wo wir andocken können, und ich erlebe das gerade als ein fröhliches Ereignis, weil wir einfach auch Dinge auf die Strecke bringen können, über die wir im Institut lange gesprochen haben, aber sie aus eigener Kraft nicht hätten verwirklichen können.Wir planen die gemeinsame Bonsai Reise, die nächsten Schritte und versuchen den neuen Puzzlestein, der bislang fehlte, zusammen zu gestalten. Es geht auch um Themen wie KI, wo Du, Dirk, schon gute Ideen im Kopf hast. Ich finde das toll, auch, dass wir mit Dir jemand mit Nähe zur universitären Forschung haben. Du bist am Puls auch von jungen Menschen. Ich finde das eine echte Bereicherung, also auch menschlich.Ich bin wenig sentimental. Jeder Einzelunternehmer, der gründet, weiß, dass die Firma irgendwann ein biologisches Ende hat, wenn es keine Nachfolger gibt. Das war mir schon lange klar. Also ich sehe das jetzt eher als zweiten Frühling. Das Team hat durchaus mehr Wehmut. Für mich ist wichtig, dass man einen gemeinsamen Kanon im Kopf hat. Wir erfinden die Markt- und Sozialforschung nicht neu - auch nicht mit KI. Wir arbeiten und entwickeln nach bestimmten Spielregeln, die Studien sind belastbar. Ich nenne sie immer gerne robust - also das ist irgendwas zwischen valide und ich könnte sie replizieren - und ich weiß aus Gesprächen, dass auch die Kunden das schätzen. Die sagen: Ihr habt die Grundlagen verstanden.Wir haben jetzt noch kein gemeinsames Budget gemacht, aber unser Ziel ist es absehbar bei zehn Millionen Euro zu landen.