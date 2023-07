Kerstin Harth, Ifak

Kerstin Harth ist bei IFAK zuständig für Kommunikation, Employer Branding und Mitarbeitergewinnung. Sie berichtet über die Strategie, an Hochschulen und in der Region kontinuierlich präsent zu sein, um den Nachwuchs auf das Institut in Taunusstein aufmerksam zu machen. Initiativbewerbungen zeigen den Erfolg dieser Strategie. Gibt es trotzdem Vakanzen?

Toi, toi toi. Wir konnten auch in der letzten Zeit unsere offenen Stellen erfolgreich besetzen. Aber, es ist tatsächlich schwieriger geworden, passende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Und man braucht einen deutlich längeren Atem dafür. Einfach eine Stellenanzeige schalten und in sechs Wochen ist die vakante Stelle besetzt, das ist nicht mehr. Gerade Stellenzeigen über die bekannten Plattformen funktionieren nur noch bedingt. Heute legen Jobsuchende – angefangen bei Werkstudenten, über Young Professionals bis hin zu Profis – andere Maßstäbe für die Wahl des Arbeitgebers an. Da es geht nicht mehr nur um die Tätigkeit, das Gehalt oder die Karriereleiter, es müssen die Werte, die Perspektiven und individuellen Möglichkeiten als auch das Teamgefühl stimmen. Das transportiert eine Stellenanzeige meist zu wenig. Soziale Medien wie Insta und LinkedIn, aber auch nach wie vor Facebook, taugen aus unserer Sicht da schon deutlich mehr. Wir haben generell die Erfahrung gemacht, dass eine kontinuierliche Präsenz als Arbeitgeber – unabhängig davon, ob nun gerade eine Stelle zu besetzen ist oder nicht – sehr viel bringt. Wir setzen hier stark auf eine lokale Präsenz im Rhein-Main-Gebiet.Dabei arbeiten wir eng mit lokalen Hochschulen zusammen. Gerade die Uni Mainz bietet uns immer wieder die Möglichkeit, direkt mit Studierenden und Absolventen in den Austausch zu kommen. Das gleiche gilt für die Hochschule Pforzheim, die als eine der wenigen Hochschulen den Studiengang Marktforschung anbietet und regelmäßig Firmenevents veranstaltet, auf denen sich Unternehmen zeigen können. Solche Chancen muss man nutzen, wenn man qualifizierte Young Professionals von sich überzeugen will.Genauso bieten wir einmal im Jahr einen Tag der offenen Tür für unsere Hochschulen an. Komplette Semestergruppen schauen dann hinter die Kulissen der Marktforschung und lernen IFAK von der Feldabteilung, übers Telefonstudio bis zur Quali-Forschung hautnah kennen. Ziel ist es, dass die Studierenden, wenn sie fertig sind und einen Einstieg in die Marktforschung planen, sofort an IFAK denken. Das gleiche gilt auch für Werkstudenten und Praktikanten. Wir bekommen regelmäßig Initiativbewerbungen, was uns auch zeigt, dass es funktioniert und sich der Einsatz lohnt.IFAK bildet seit Jahrzehnten jedes Jahr aus und übernimmt danach fast alle Azubi. Aktuell haben wir drei Azubis – in der IT, in der Buchhaltung und auch eine FAMs in der Projektabteilung. Leider wird unsere aktuelle Auszubildende zur Fachangestellten für Markt- und Sozialforschung die letzte ihrer Art bei uns sein. Die Berufsschule in Frankfurt bildet ab diesem Jahr keine FAMs mehr aus, da es zu wenige Schüler und Schülerinnen für diesen Beruf gibt. Wir finden es sehr bedauerlich, dass die Unternehmen im Rhein-Main-Gebiet das Potenzial dieser Ausbildung nicht erkannt haben. Dabei lernen die FAMs doch das Marktforscher-Handwerk von der Pieke auf.In diesem Bereich gar nicht mehr auszubilden, ist für uns keine Alternative. Wir wollen nicht darauf verzichten, den eigenen Mafo-Nachwuchs zu generieren. Deshalb haben wir umdisponiert, uns mit den Lehrkräften an der Berufsschule und der IHK ausgetauscht und haben eine Ausbildung zumindest nah an der Marktforschung gefunden. Kaufleute für Marketingkommunikation heißt unser neues Ausbildungsangebot.Bei unseren Azubis wählen wir einen ähnlichen persönlich direkten Weg wie bei den Young Professionals. Wir sind seit Jahren als Aussteller auf lokalen Azubimessen und präsentieren uns dort als Ausbilder. Wenn die Möglichkeit besteht, gehen wir auch direkt an die Schulen oder bieten Schülerpraktika an. Dieses Jahr hatten wir auf der Ausbildungsmesse in Wiesbaden erstmals unser Ausbildungsangebot zur Kauffrau / zum Kaufmann für Marketingkommunikation im Gepäck und konnten die Stelle auch direkt besetzen.