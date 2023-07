Katja Birke, Produkt + Markt

Der Beruf des Marktforschers ist so facettenreich geworden, dass es gefühlt im Vergleich zu früher deutlich länger braucht, um in den vielen Bereichen zu lernen und sicher zu werden. Dies ist eine Beobachtung von Katja Birke, bei Produkt + Markt Geschäftsführerin und unter anderem zuständig für den Bereich HR. Im Interview mit planung&analyse berichtet sie, wie sie es schafft, Nachwuchs zu finden und zu halten.

Wie sehen Sie den Arbeitsmarkt für Fachkräfte, die Sie suchen? Welche Medien benutzen Sie, um Nachwuchs anzusprechen? Mitarbeitende mit welchen Qualifikationen sind besonders rar? Wir nutzen die gängigen Medien, haben darüber hinaus gute Kontakte zu den Hochschulen aus unserer Region und bieten Praktika und Stellen für Werksstudent:innen. Viele Mitarbeitende sind nach Abschluss des Studiums zurückgekehrt und konnten direkt ins Projektgeschäft einsteigen. Auch die Marktforschungsmessen bieten gute Möglichkeiten, mit potenziellen Bewerber:innen ins Gespräch zu kommen. Wir sehen, dass Bewerber:innen zum Beispiel mit sehr guten statistischen Kenntnissen kommen, also im Bereich der quantitativen Marktforschung im Verlauf des Studiums einiges an Fähigkeiten vermittelt wurde. Selten bringen junge Marktforscher eine findierte Vorstellung davon mit, was die Institutsarbeit im Bereich der qualitativen Marktforschung alles zu bieten hat und kommen damit erst später in Kontakt. Daher bieten wir im Rahmen unseres Onboarding-Prozesses StartSmart von Anfang an die Möglichkeit, sich in verschiedene Richtungen auszuprobieren, und wird ein Talent für Qual entdeckt, starten wir sofort mit der Ausbildung zum Qualitativen Markforscher.

Die Gesprächspartnerin Katja Birke ist Managing Director Healthcare und geschäftsführende Gesellschafterin bei Produkt + Markt. Sie betreut seit über 20 Jahren Key Accounts aus der Pharma-Industrie rund um das Life-Cycle Management und ist hier insbesondere bei Studien mit strategischem Fokus involviert – oder wenn es kreativ wird.

Wie schaffen Sie es, dass der begabte Nachwuchs in Ihrem Unternehmen bleibt? Wir davon aus, dass jeder / jede Mitarbeitende etwas besonders gut kann, sonst hätten wir ja nicht zueinander gefunden. Manchmal zeigen sich die Stärken und die Richtung, die wir gemeinsam gehen schnell, manchmal Ist es ein längerer Prozess - schließlich ist der Beruf als Marktforscher recht vielseitig, und dann dürfen wir es zulassen, dass sich Mitarbeitende verschiedenen Aufgaben widmen, bevor wir sagen können - hier bist Du richtig, das liegt Dir, und der Mitarbeitende sagt: Das macht mir Spaß, das erfüllt mich, das geht mir gut von der Hand. Ich bin der Meinung, dass dies essenziell ist, um Freude am Job zu haben. Das wirkt sich auf die Zufriedenheit aus und lädt mit zum Bleiben ein. Jobcrafting lässt sich nicht nur auf die Stärken anwenden, auch auf die persönliche Lebenssituation, und dort dürfen wir auch ein Auge draufhaben.

Welche Incentives gibt es in Ihrem Unternehmen für Mitarbeitende? Wie halten Sie gute Fachkräfte? Wenn wir alles auflisten, wird die Liste sehr lang. Die Frage, die sich mir jedoch immer wieder stellt, ist: Werden der schöne Garten (der ist wirklich ein Traum), das Bouletunier oder die Firmenfeiern, Sport- und Meditationsangebote als Incentive wahrgenommen oder läuft dies als selbstverständlich mit? Klar ist, wir brauchen diese Angebote und freuen uns alle daran. Aber ist neben dem Gehalt nicht das tägliche Erleben der Aufgaben, die Beziehungen am Arbeitsplatz, der Umgang miteinander, oder die Möglichkeiten der eigenen Weiterentwicklung entscheidend, ob jemand gerne bei uns ist? Da kommt dem Thema Führung eine wichtige Rolle zu.

Werden der schöne Garten (der ist wirklich ein Traum), das Bowltunier oder die Firmenfeiern, Sport- und Meditationsangebote als Incentive wahrgenommen?

Welche Rolle spielt die Ausbildung „on the job“? Der Beruf des Marktforschers ist so facettenreich geworden, dass es gefühlt im Vergleich zu früher deutlich länger braucht, um in den vielen Bereichen zu lernen und sicher zu werden. Die Menschen kommen sehr gut ausgebildet von den Hochschulen und Universitäten, und haben Erwartungen, direkt ins Tun zu kommen, Verantwortung zu übernehmen. Und die Kunden? Die Ansprüche an ihren Ansprechpartner sind hoch - zu Recht. Bleibt also nur eins: in den ersten Jahren sehr viel Zeit in die Ausbildung zu investieren. Wir haben bei Produkt +Markt ein vielseitiges Ausbildungsprogramm und stellen den Mitwarbeitenden einiges an Zeit für die eigene Weiterbildung oder die Arbeit in agilen crossfunktionalen Teams zur Verfügung. Und wir ermutigen auch ganz bewusst, diese Möglichkeiten wahrzunehmen, nicht immer einfach im Agenturgeschäft. Dies gilt jedoch nicht nur für junge Marktforscher – wir lernen alle gemeinsam, miteinander und voneinander.

Wenn wir uns als Führende wirklich mit den Menschen beschäftigen und sie dabei unterstützen, ihre Stärken zu entdecken, dann kann eine Positivspirale entstehen.

Wenn Sie bei uns durch die Flure gehen, treffen Sie öfters auf unser Leitbild. Dort verankert: Unsere Leitsätze und Werte, nach innen und außen gerichtet. Neben Formulierungen, die den Beitrag aller für das große Ganze skizzieren oder auf unsere Lern- und Wissenskultur verweisen, betrifft der für mich zentrale Führungsleitsatz die stärkenorientierte Führung. Gelingt dies, haben wir eine gute Grundlage dafür, dass sich Mitarbeitende engagieren und einbringen, und im optimalen Fall bei der Ausführung der Aufgaben Freude erleben. Sie sind erfolgreich, weil sie eben „voll in ihrem Element“ sind. Das heißt die Aufgaben rauben keine Energie, im Gegenteil: Beim Ausleben der Stärken entsteht Dynamik, Flow und ein gutes Gefühl, was wiederum Raum für mehr Energie und Kreativität bietet. Meine Erfahrung ist: Wenn wir uns als Führende wirklich mit den Menschen beschäftigen und sie dabei unterstützen, ihre Stärken zu entdecken, dann kann eine Positivspirale entstehen. Mehr Zufriedenheit, mehr Erfolg und vieles mehr, was gut für alle ist. Und letztendlich trägt dies unter anderem dazu bei, dass die Menschen gerne bei uns arbeiten.