Patricia Blau, GIM Corporate Director

Bei der GIM Gesellschaft für Innovative Marktforschung ist Patricia Blau unter anderem für HR und Rekruting zuständig. Sie sieht durchaus einen Wandel in ihrem Aufgabengebiet, Nachwuchs zu finden und zu binden. Aber an oberster Stelle steht jedoch, dass der beiderseitige Fit zwischen dem Arbeitgeber und den neuen Mitarbeitenden stimmt.

Sind derzeit Stellen bei Ihnen vakant. Falls ja, welche Konsequenzen hat das für Ihr Unternehmen / Ihre Abteilung? Wie gehen Sie vor, um diese Lücke zu schließen?

Manche Qualifikationen sind schwerer zu finden als andere. Insbesondere IT-/Programmierungsprofile sowie seniorale Research-Profile benötigen mehr Zeit und Invest bei der Besetzung. Hier reichen zum Teil klassische Stellenanzeigen (egal in welchem Medium) nicht mehr aus – sondern man muss noch gezielter rekrutieren. Die Dynamik hat sich in den letzten Jahren geändert. Klar, die Interessent:innen bewerben sich bei uns. Aber als vielseitiger, moderner Arbeitgeber bewerben wir uns auch immer stärker gegenüber Interessent:innen. Das zeigt sich unter anderem in der Zeitaufteilung und den Inhalten der Bewerbungsgespräche. Das ist eine durchaus positive Entwicklung: Schließlich geht es um den beiderseitigen Fit zueinander.



Wie schaffen Sie es, dass der begabte Nachwuchs in Ihrem Unternehmen bleibt? Welche Incentives gibt es in Ihrem Unternehmen für Mitarbeitende? Wie halten Sie gute Fachkräfte?

Selbstverständlich möchten wir unseren Nachwuchs an uns binden. Wir investieren gezielt unter anderem in die Ausbildung on-the-job, ins Mentoring und in eine etablierte Trainingsreihe. Zudem möchten wir das Umfeld und die Benefits so attraktiv wie möglich gestalten. Dazu gehören die täglichen Basics wie kostenfreie Getränke von Schorle bis Kaffee mit Haferdrink ebenso wie die Möglichkeit ein Job-Bike zu leasen oder eine Auslandskrankenversicherung zu erhalten. Zudem bieten wir die Möglichkeit, ortsunabhängig mobil zu arbeiten. Man muss zugleich realistisch sehen, dass Fluktuation ein natürlicher Bestandteil des Arbeitslebens ist. Gerade junge Neueinsteiger:innen planen nicht (mehr), ihr gesamtes Erwerbsleben in nur einem Job oder einer Branche zu verbringen!“