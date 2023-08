Die Mitarbeitenden sind unser wichtigstes Gut, so hört man es gern von Unternehmenslenkern. Doch diese Ressource droht zu versiegen oder zumindest sprudelt sie nicht mehr ganz so üppig wie in vergangenen Jahrzehnten. Das hat ganz simple demografische Gründe. Es gehört daher zu den Hauptaufgaben von Unternehmen: Passenden Nachwuchs zu finden, ob junge oder erfahrene Mitarbeitende. Marktforschungsinstitute machen sich hierzulande viele Gedanken dazu. Mit einer Stellenanzeige alleine ist es nicht getan und wenn das neue Teammitglied da ist, bleibt die Aufgabe des Onboardings und des Haltens. planung&analyse wollte das genauer wissen, wie geht die Branche mit dieser Herausforderung um, und stellte Fragen.

„Wir erleben die Herausforderungen in unserer Branche als sehr typisch für den deutschen Arbeitsmarkt im Ganzen“, schreibt Florian Klaus, Director BrandPsychology bei K+A BrandResearch. Wie sieht der Arbeitsmarkt im Ganzen aus? Im vergangenen Jahr gab es im Schnitt 1,3 Millionen offene Stellen für qualifizierte Fachkräfte. Das ist ein Plus von über 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Anzahl der „formal qualifizierten Arbeitslosen“ kann das nicht kompensieren, schreibt das Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung, kurz KOFA, ein Projekt im Auftrag des Wirtschaftsministeriums.

Nun gut, das ist bekannt. Aber wie sieht es in der Marktforschung aus? „Als notorische Optimisten sehen wir dabei aber vor allem die Vorteile, die die Branche generell und wir im Speziellen in die Waagschale werfen können und die nicht überall sonst bestehen“, fährt Klaus fort. Bevor wir zu den Vorteilen der Branche kommen, fragen wir den Verband: Der Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute ADM hat im vergangenen Jahr eine Befragung unter seinen Mitgliedsinstituten – das sind 75 der umsatzstärksten Institute – durchgeführt und stellte fest: 49 Prozent der offenen Stellen bei ADM-Instituten blieben in den vergangenen 12 Monaten unbesetzt (n=43). Dies bei einer allgemein verhalten positiven Stimmung. 47 Prozent der befragten Institute wollten zu diesem Zeitpunkt (Sommer 2022) ihr Personal aufstocken. Da klafft eine Lücke.

1. Wir fragten also bei Instituten nach: Sind derzeit Stellen vakant? Falls ja, welche Konsequenzen hat das für Ihr Unternehmen?

Dafür haben wir folgende Statements (in Auszügen) eingesammelt:

„Wir haben aktuell zum Glück alle Vakanzen besetzen können. Wir haben das Gefühl, dass unsere Reputation bei jungen Menschen sehr gut ist“, schreibt Christian Thunig, Managing Partner von Innofact.

„Wir suchen eigentlich kontinuierlich neue Mitarbeitende, bevorzugt am Anfang ihrer Karriere, aber auch Menschen mit Praxiserfahrung. Da wir relativ konstant neue Mitarbeitende integrieren und Einsteigerinnen sowie Einsteiger ausbilden, haben wir aktuell auch keine klaffende Lücke, die wir dringend schließen müssten.“ Das schreibt Stefan Ruthenberg, Managing Director und Gründer von mindline.

Bei Skopos heißt es von den HR-Verantwortlichen Angela Buschbeck und Lena Jochem: „Da wir weiterwachsen, haben wir in der Regel fortlaufend Vakanzen. Freie Stellen aufgrund des Wegfalls von Mitarbeitenden gibt es bei uns eher selten, da unsere Fluktuationsquote erfreulicherweise recht gering ist. Wenn es dann Lücken gibt, haben diese im Projektalltag aber stärkere Auswirkungen und daher eine höhere Dringlichkeit. Durch unsere sechs Units sind wir breit aufgestellt und können in diesen Fällen auf einen Mix aus internen Lösungen und Priorisierungen bei der Stellenbesetzung zurückgreifen.“

Von Kerstin Harth, Corporate Communications Manager beim IFAK in Taunusstein kommt die Rückmeldung: „Toi, toi toi. Wir konnten auch in der letzten Zeit unsere offenen Stellen erfolgreich besetzen. Aber es ist tatsächlich schwieriger geworden, passende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu finden. Und man braucht einen deutlich längeren Atem dafür.“

Claudia Cramer, Director Market Research Insights bei Statista Q, schreibt: „Wir haben das große Glück, als Marktforschungsabteilung für kundenindividuelle Projekte trotz aller Krisen stetig weiter gewachsen zu sein. Das bedeutet auch, dass wir kontinuierlich und immer wieder neue Stellen ausschreiben und auch aktuell Vakanzen zu besetzen haben.“

Yanis Palti, HR-Manager von YouGov Deutschland, schreibt: „Als wachsendes Unternehmen bieten wir jungen Talenten und erfahrenen Experten durchgehend die Möglichkeit, sich und ihr Know-how bei uns an vielfältiger Stelle einzubringen. Vor Ort suchen wir aktuell gezielt nach neuen Kolleginnen und Kollegen in der Forschung sowie im Vertrieb.“

Florian Klaus von K+A Brand Research: „Vakanzen im Sinne von unbesetzten Muss-Positionen, die uns im Tagesgeschäft einschränken, haben wir nicht zu beklagen. Wir suchen aber kontinuierlich nach Talenten und prüfen Gelegenheiten zur Ergänzung unseres Teams in neue spannende Felder. Dafür nutzen wir klassische Rekrutierungswege, direkte Hochschulkontakte, Social Media. Aber auch Praktika sind eine gute Chance zum gegenseitigen Kennenlernen.“

So ganz so schlimm wie die Statistik es befürchten lässt, scheint die Situation also nicht zu sein. Dies ist natürlich nur eine zufällige und keine repräsentative Auswahl. Aber es wird deutlich: Die Suche nach den Mitarbeitenden, ob jung oder erfahren, ist hierzulande zu einer Daueraufgabe für Unternehmen geworden. Und schaut man sich auf Jobportalen und auf den Webseiten der Institute um, so werden fortwährend alle Arten von Mitarbeitenden gesucht: vom Praktikanten (w/m/d) bis zum Senior Researcher und der Consultant, IT-Spezialistinnen, Software-Manager und vieles mehr.

2. Womit wir bei der Recruiting wären. Wie geht die vonstatten? Was ist erfolgversprechend? Welche neuen Wege muss ein Arbeitgeber einschlagen, um Mitarbeitende zu bekommen?

Die Antworten aus der Branche:

Katja Birke, Managing Director Healthcare Research von Produkt+Markt, schreibt: „Wir nutzen die gängigen Medien, haben darüber hinaus gute Kontakte zu den Hochschulen aus unserer Region und bieten Praktika und Stellen für Werkstudent:innen. Viele Mitarbeitende sind nach Abschluss des Studiums zurückgekehrt und konnten direkt ins Projektgeschäft einsteigen. Auch die Marktforschungsmessen bieten gute Möglichkeiten, mit potenziellen Bewerber:innen ins Gespräch zu kommen.“

Auch Interrogare hat mit Praktikant:innen und Werkstudierenden gute Erfahrungen gemacht. Das Institut aus Bielefeld hat auch Kontakte zu Hochschulen und der studentischen Unternehmensberatung Stunt angebahnt. Interessenten kommen aber auch über den „unternehmenseigenen Instagram Account, auf dem wir uns authentisch vorstellen und für die Marktforschung werben“, erklärt Marketingleiterin Stefanie Sonnenschein.

Bei GfK sind Veranstaltungen wie Hackathons, Community Events oder Aktionstage zum Thema Nachhaltigkeit oder Inklusion willkommene Gelegenheiten, um mit potenziellen Kandidaten ins Gespräch zu kommen. „Zum anderen sind wir auch in engem Austausch mit zahlreichen Universitäten und laden zu Vorträgen und Lehrveranstaltungen in unseren verschiedenen, weltweiten Hubs ein“, sagt Nico Brinkmann, Vice President People Development & Culture bei GfK.

Skopos hat die Erfahrung gemacht: „Je spezifischer die Anforderungen, desto enger wird der Markt und desto schwieriger ist die Besetzung. Gerade während und nach der Pandemie hat sich die Situation weiter verschärft. Die Besetzung erfordert kombinierte Expertise von HR und Fachabteilung, eine gute Zusammenarbeit und teilweise einen hohen Zeitinvest.“ Zur Kontaktanbahnung nutzt Skopos „einen Mix aus internen Quellen (Talentpool), Netzwerken (Social Media), Hochschulmarketing und externen Stellenanzeigen“. Vor allem eine Kombination aus Jobbörsen und Social Media habe sich sehr bewährt. „Wichtig ist, hier die bewährten Quellen immer wieder auf ihren Erfolg hin zu prüfen und neue Kanäle oder mögliche Suchwege im Blick zu haben. Zudem sollte man parallel an verschiedenen Touchpoints der potenziellen Kandidaten auftauchen.“ Wer nach einem Erstkontakt ein zweites Mal in einem anderen Medium auf das Institut stößt, nimmt es eher wahr, und damit kommt man einer gewünschten Bewerbung einen Schritt näher, so schreiben Angela Buschbeck und Lena Jochem von der Skopos Group.

Die Erfahrung, dass eingefahrene Wege nicht zum Ziel führen, hat auch IFAK gemacht: „Einfach eine Stellenanzeige schalten und in sechs Wochen ist die vakante Stelle besetzt, das ist nicht mehr.“ Warum ist das so? „Heute legen Jobsuchende – angefangen bei Werkstudenten über Young Professionals bis hin zu Profis – andere Maßstäbe für die Wahl des Arbeitgebers an. Da geht es nicht mehr nur um die Tätigkeit, das Gehalt oder die Karriereleiter, es müssen die Werte, die Perspektiven und individuellen Möglichkeiten als auch das Teamgefühl stimmen.“ Eine solche Message könne man mit einer Stellenanzeige gar nicht transportieren. „Soziale Medien wie Instagram und LinkedIn, aber auch nach wie vor Facebook, taugen aus unserer Sicht da schon deutlich mehr.“ Ein weiteres Learning bei IFAK: „Eine kontinuierliche Präsenz als Arbeitgeber in der Region – unabhängig davon, ob nun gerade eine Stelle zu besetzen ist oder nicht – bringt sehr viel.“

Dass sich die Anforderungen der Bewerberinnen und Bewerber verändern, hat auch die GIM registriert. Patricia Blau, die unter anderem die HR-Ressortleitung innehat, schreibt: „Die Dynamik hat sich in den letzten Jahren geändert. Klar, die Interessent:innen bewerben sich bei uns. Aber als vielseitiger, moderner Arbeitgeber bewerben wir uns auch immer stärker gegenüber Interessent:innen. Das zeigt sich unter anderem in der Zeitaufteilung und den Inhalten der Bewerbungsgespräche. Das ist eine durchaus positive Entwicklung: Schließlich geht es um den beiderseitigen Fit .“

Den beiderseitigen Fit zueinander finden – das ist also die wichtigste Aufgabe. Die Kandidatinnen und Kandidaten suchen sich eine Stelle aus und nicht umgekehrt. Und diese Tatsache wirkt tiefer ins Unternehmen hinein. Wir schauen nochmal auf den Arbeitsmarkt ganz allgemein: In einer kürzlich erschienenen Studie des Software-Herstellers Softgarden wurde herausgefunden, dass 17,8 Prozent der Befragten schon einmal bereits vor Erreichen der 100-Tage-Marke gekündigt haben, weitere 17,4 Prozent waren kurz davor. Häufige Motive der Kündigung sind mangelhaftes Onboarding sowie nicht erfüllte Erwartungen aus der Bewerbungsphase an die Jobrealität. Das Mindeste, was die Neulinge erwarten: Die offizielle Vorstellung vor dem Team, einen konkreten Einarbeitungsplan sowie einen vollständig eingerichteten Arbeitsplatz. So macht auch diese Zahl deutlich: Wir befinden uns in einem Arbeitnehmermarkt. Softgarden spricht von einer „Probezeit für den Arbeitgeber“. Wenn ein Bewerber oder eine Bewerberin angebissen hat, heißt es also ihn oder sie zu halten und zu binden. Das ist gar nicht so einfach. Unsere dritte Frage an die Branche war daher:

3. Wie schaffen Sie es, dass der begabte Nachwuchs in Ihrem Unternehmen bleibt? Wie halten Sie Fachkräfte?

Katja Birke von Produkt + Markt schreibt: „Wir gehen davon aus, dass jeder/jede Mitarbeitende etwas besonders gut kann, sonst hätten wir ja nicht zueinander gefunden. Manchmal zeigen sich die Stärken und die Richtung, die wir gemeinsam gehen, schnell, manchmal ist es ein längerer Prozess – schließlich ist der Beruf als Marktforscher auch recht vielseitig, und dann müssen wir es auch zulassen, dass sich Mitarbeitende verschiedenen Aufgaben widmen, bevor wir sagen können: Hier bist du richtig, das liegt dir. Und der Mitarbeitende sagt: Das macht mir Spaß, das erfüllt mich, das geht mir gut von der Hand. Ich bin der Meinung, dass dies essenziell ist, um Freude am Job zu haben. Das wirkt sich auf die Zufriedenheit aus und lädt mit zum Bleiben ein. Jobcrafting, das aktive und individuelle Gestalten der eigenen Arbeit, lässt sich nicht nur auf die Stärken anwenden, auch auf die persönliche Lebenssituation, und dort dürfen wir auch ein Auge draufhaben.“

Für Skopos ist es ein sehr wichtiger Bestandteil der Unternehmensstrategie, die Mitarbeitenden in ihrer Entwicklung zu unterstützen, sagt das HR-Team des Unternehmens. „Das ist bei uns keine Nebensache. Wir haben dafür eigens eine Position geschaffen, die hier unterstützt. Neben der internen Skopos School gibt es in den Units verschiedene interne fachliche Aktivitäten zur Weiterbildung. Ergänzt wird das Angebot um Trainings und Coachings von externen Anbietern und Teilnahmen an relevanten externen Trainings, Events, Messen und Kongressen. Dabei geht es nicht nur um reine Wissensvermittlung, sondern darum, gemeinsam zu lernen. Daher geben auch interne Experten ihr Wissen an Kollegen weiter oder wir erkunden zusammen neue Themen und lernen neue Methoden kennen. Wir bieten verschiedene Karrierewege an, um individuelle Stärken der Mitarbeitenden zu fördern. Hierzu bleiben wir durch regelmäßige Feedbackgespräche im direkten Austausch mit den Mitarbeitenden.

Nachwuchs halten, bedeutet also ausbilden, betreuen, fordern und fördern. Das ist erkannt.

„Selbstverständlich möchten wir unseren Nachwuchs an uns binden“, schreibt Patricia Blau von der GIM. „Wir investieren gezielt unter anderem in die Ausbildung on-the-job, ins Mentoring und in eine etablierte Trainingsreihe. Man muss zugleich realistisch sehen, dass Fluktuation ein natürlicher Bestandteil des Arbeitslebens ist. Gerade junge Neueinsteiger:innen planen nicht (mehr) ihr gesamtes Erwerbsleben in nur einem Job oder einer Branche zu verbringen!“

Vor Fluktuation ist also trotz aller Anstrengungen niemand gefeit. Aber man muss es den Mitarbeitenden wohl so recht wie möglich machen.

Claudia Cramer von Statista Q schreibt: „Insgesamt merken wir, dass sich Bedürfnisse von jungen Arbeitnehmer:innen verschoben haben: So wird beispielsweise eine flexible und zunehmend eigenbestimmte Wahl von Arbeitszeit und -ort immer wichtiger, wobei vor allem junge Kolleg:innen gern selbst darüber entscheiden möchten, wann genau und von wo sie arbeiten.“ Statista bietet daher unter anderem „Working from Abroad“ an. Damit wird dem Nachwuchs auch zeitweises Arbeiten aus dem Ausland ermöglicht.

Ein solches Angebot, Workation genannt, wird auch von anderen Instituten in der Branche angeboten. Skopos erwähnt dies explizit in unserer Umfrage und auch die jungen Talente, die wir für diese Ausgabe als „Who‘s Who +/- 30“ vorstellen (ab Seite 43), sprechen davon. Einer reist sogar ab und an nach Brasilien und macht von dort seinen Job und geht nach Feierabend auf Erkundungstour.

„Neben diesen flexiblen Arbeitsmodellen sowie der entsprechenden technischen Ausstattung dafür ist auch der Anspruch an die soziale Verantwortung, an das Miteinander und die Zwischenmenschlichkeit im Unternehmen gestiegen“, weiß Cramer.

Dieses Miteinander, der Zusammenhalt, gute Beziehungen im Kollegenteam sind laut einer Studie von HubSpot, dem Anbieter einer Customer-Relationship-Management-Plattform, vielen Mitarbeitenden wichtig und manchen wichtiger als der Verdienst.

Bei der Studie „Hybrides Arbeiten 2023“ (n=5.058 Arbeitnehmende in zehn Märkten, n=504 in Deutschland) sagten 63 Prozent der befragten Angestellten in Deutschland, sie hätten lieber bessere Beziehungen zu ihrer Kollegenschaft als eine Gehaltserhöhung um zehn Prozent. Jegliche Form des Gemeinschaftsgefühls hat für die Mitarbeiterbindung eine hohe Bedeutung.

Und: Eine gute Stimmung unter den Mitarbeitenden wirkt sich positiv auf den Aufbau von Kundenbeziehungen aus. Das bestätigen die weltweiten Zahlen der HubSpot-Studie: Diejenigen, die sich mit der Unternehmenskultur stark verbunden fühlen (46 Prozent), bauen auch eher eine Beziehung zu ihren Kundinnen und Kunden auf, egal, ob sie remote oder im Büro arbeiten. Bei einer schwachen Verbindung zur Unternehmenskultur sind es hingegen nur 19 Prozent. Es lohnt sich also, in das Betriebsklima als Ganzes zu investieren und nicht nur auf den Nachwuchs zu blicken. Jacob Morgan, der Autor des Buches „The Employee Experience Advantage“, hat nach einer großangelegten weltweiten Analyse von mehr als 250 verschiedenen Unternehmen sogar festgestellt, dass sich der Fokus auf den Mitarbeitenden und dessen Verfassung auch auf den Gewinn positiv auswirkt.

Auch Statista Q befragt regelmäßig ihre Mitarbeitenden. Als eine Maßnahme daraus ist die „Statista Q Identity“ entwickelt worden, die gemeinsame Werte und Arbeitsweisen im Unternehmen beschreibt. „Aber natürlich sind es auch die Inhalte, die passen müssen. So merken wir, dass junge Mitarbeiter:innen auch den Sinn ihrer Tätigkeit stärker hinterfragen und ‚Empowerment‘ immer wichtiger wird.“ Mitentscheiden und Transparenz sind hier wichtige Stichworte. Dazu bietet Statista ein für alle Mitarbeitenden gleiches und transparentes Level- und Vergütungssystem vom Junior bis zum Senior Analysten an . „Wir sind überzeugt davon, dass die Unterstützung genau solcher Initiativen auch dazu beiträgt, Fachkräfte zu halten und an Statista zu binden“, sagt Claudia Cramer.

Und Stefanie Sonnenschein von Interrogare ergänzt einen weiteren Aspekt, der quasi über allen Maßnahmen steht: „Grundsätzlich – und das sollte eigentlich selbstverständlich sein – ist das Thema Wertschätzung besonders wichtig. Ehrliches Lob, wertschätzende Kommunikation und auch konstruktive Kritik sind die Basis für Vertrauen und eine angenehme Arbeitsatmosphäre.“

4. Zurück zu den kleinen Dingen im Berufsalltag, die neben einem guten Zusammenhalt und der individuellen Anerkennung und Entwicklungsförderung zählen: Welche Incentives gibt es in Ihrem Unternehmen für Mitarbeitende?

Katja Birke von Produkt + Markt: „Wenn wir alles auflisten, wird die Liste sehr lang. Ich stelle mir immer wieder die Frage: Werden der schöne Garten (der ist wirklich ein Traum), das Bouleturnier oder die Firmenfeiern, Sport- und Meditationsangebote als Incentive wahrgenommen oder läuft dies als selbstverständlich mit? Klar ist, wir brauchen diese Angebote und freuen uns alle daran. Aber ist neben dem Gehalt nicht das tägliche Erleben der Aufgaben, die Beziehungen am Arbeitsplatz und der Umgang miteinander oder die Möglichkeiten der eigenen Weiterentwicklung entscheidend, ob jemand gerne bei uns ist? Da kommt dem Thema Führung eine wichtige Rolle zu.“

Wir wollen sie aber dennoch hören, die lange Liste:

Christian Thunig von Innofact: „Auch hier gibt es eine Menge: zusätzliche Bonuszahlungen, flexibles Arbeiten, Home-Office ohne starre Regeln, Vergünstigungen bei Jobticket oder Parktickets für die Parkgarage, freie Getränke und Obst, jede Menge Süßes, Arbeiten in der absoluten In-Gegend in Düsseldorf – dem Medienhafen –, Mitbringen von Hunden oder die Möglichkeit, Pakete ins Büro senden lassen zu können, sind einige Dinge, die gut ankommen. Wir versuchen insgesamt ein Umfeld zu schaffen, wo sich Mitarbeitende wertgeschätzt und gut aufgehoben wissen.“

Und Stefanie Sonnenschein von Interrogare schreibt: „Wir stellen im Übrigen auch fest, dass der obligatorische Obstkorb, der ja gar nicht mehr als Benefit genannt werden darf, dennoch wertgeschätzt wird. Denn letztlich ist es die Summe aller kleinen Dinge und Aufmerksamkeiten, die das große Ganze ausmachen. Natürlich kann ein Obstkorb keine negative Arbeitsatmosphäre wettmachen, aber wenn ein Unternehmen seine Hygienefaktoren erfüllt hat, können diese kleinen Dinge durchaus als Motivatoren wirken.“ Sonnenschein berichtet von der Happiness Managerin Mona, die sich als gute Seele tatsächlich um all diese „Kleinigkeiten“ kümmert: Sie besorgt wechselnde „Getränke des Monats“, fährt einmal die Woche zum Markt und besorgt frisches Obst und Gemüse, plant Teamevents, nimmt Kolleginnen und Kollegen manche Wege ab, kümmert sich einfach und hat immer ein offenes Ohr.

Selbstverständlich hat auch mindline eine Reihe größerer und kleinerer Incentives für Mitarbeitende. Darüber hinaus sei es jedoch wichtig – so schreibt Stefan Ruthenberg von mindline – „ dass wir uns stets bewusst sind, dass wir es nicht nur bei unseren sogenannten Forschungsobjekten mit Menschen zu tun haben, sondern auch mit Blick auf die Mitarbeitenden (und Kund:innen). Das erfordert ehrliche Kommunikation auf Augenhöhe, Transparenz in Entscheidungen und ganz viel Empathie. Kann auch mal anstrengend sein – macht unter’m Strich aber sehr viel Spaß und glücklich.“

Man sieht, das Thema Mitarbeitende und Nachwuchs wird nicht auf die leichte Schulter genommen, zumindest nicht von den Firmen, die bei unserem kleinen Rundruf mitgemacht haben. Wir warten also gespannt auf die kommende Umfrage des ADM, ob sich die Lage am Arbeitsmarkt etwas gelockert hat.



