mindline-Geschäftsführer Stefan Ruthenberg

Das kontinuierliche Wachstum hat dem Institut mindline geholfen, ambitionierte Mitarbeitende im Unternehmen zu halten. Für ein funktionierendes Institut braucht es laut Geschäftsführer Stefan Ruthenberg „ehrliche Kommunikation auf Augenhöhe, Transparenz in Entscheidungen und ganz viel Empathie“. Für die Suche nach Nachwuchs setzt man unter anderem auch auf Empfehlungen von Mitarbeitenden.

Sind derzeit Stellen bei Ihnen vakant? Falls ja, welche Konsequenzen hat das für Ihr Unternehmen? Wie gehen Sie vor, um diese Lücke zu schließen? Wir suchen kontinuierlich neue Mitarbeitende, bevorzugt ,Juniors‘ am Anfang ihrer Karriere, aber auch Menschen mit Praxiserfahrung. Die kommen dann meistens von anderen Instituten. Da wir relativ konstant neue Mitarbeitende integrieren sowie Einsteigerinnen und Einsteiger ausbilden, haben wir aktuell auch keine klaffende Lücke, die wir dringend schließen müssten.

Wie sehen Sie den Arbeitsmarkt für Fachkräfte, die Sie suchen? Welche Medien benutzen Sie, um Nachwuchs anzusprechen? Mitarbeitende mit welchen Qualifikationen sind besonders rar? Seniors, Forschende mit Praxiserfahrung, versuchen wir über die einschlägigen Branchenportale anzusprechen. Hin und wieder ergeben sich auch Möglichkeiten über persönliche Netzwerke – die Branche ist ja nicht soo groß – man kennt sich. Besonders unsere eigenen Mitarbeitenden sind für die positive Mund-zu-Mund-Propaganda äußerst wertvoll. Auf der Suche nach Junioren inserieren wir auch etwas mehr in der Breite, das heißt auf klassischen Job-Portalen wie Stepstone. Darüber hinaus nutzen wir natürlich auch Social-Media-Kanäle (v.a. Xing/ LinkedIn). Bei der Suche nach Spezialisten ist es momentan natürlich etwas schwieriger. Aber auch hier können persönliche Netzwerke eine positive Ressource sein.

Wie schaffen Sie es, dass der begabte Nachwuchs in Ihrem Unternehmen bleibt? Wir wollen durch gute Unternehmungsführung und interessante, vielfältige Perspektiven und gute Karrierechancen den Ambitionierten aufzeigen, welchen Weg sie bei mindline gehen können. Dabei hat uns natürlich auch das bislang kontinuierliche Wachstum geholfen. Denn durch die Schaffung neuer, notwendig gewordener Strukturen, gab es auch einen Bedarf an Führungspersonen. Diesen Bedarf mit Mitarbeitenden zu besetzen, die wir selbst aus- und weitergebildet haben und das Unternehmen und seine Werte, seine Kultur – in unserem Falle den spezifischen mindline spirit – gut kennen, erfüllt einen auch mit Freude, vielleicht auch mit etwas Stolz. Und gleichzeitig ist das ein Zeichen an andere Mitarbeitende, dass für eine Karriere der Wechsel zu einem der ganz großen Player nicht notwendig ist. Gleichzeitig möchte nicht jede:r den, nennen wir es mal klassischen Karriereweg einschlagen. Die Hintergründe hierfür mögen vielfältig sein – aber auch hierunter sind sehr kompetente Forscher:innen dabei und wir freuen uns, wenn sie bei uns bleiben – so lange wie möglich. Wichtig ist und bleibt, dass wir uns stets bewusst sind, dass wir es nicht nur bei unseren sogenannten „Forschungsobjekten“ mit Menschen zu tun haben, sondern auch mit Blick auf die Mitarbeitenden (und Kundinnen bzw. Kunden). Das erfordert ehrliche Kommunikation auf Augenhöhe, Transparenz in Entscheidungen und ganz viel Empathie. Kann auch mal anstrengend sein – macht unterm Strich aber sehr viel Spaß und glücklich.



Welche Incentives gibt es in Ihrem Unternehmen für Mitarbeitende? Wie halten Sie gute Fachkräfte? Zum einen über die Verdienstmöglichkeiten, die in der Branche im Allgemeinen häufig unterschätzt werden. Und dann haben sich über die Jahre eine ganze Reihe an größeren und kleineren Incentives angesammelt – etwa Bikeleasing, Yoga (als Hybridveranstaltung), höhenverstellbare Tische, gutes Homeoffice Equipment, Kickertisch, Spielekonsole, Obstkörbe, Kaffeevariationen, Einsteiger:innen-Stammtisch, After-Work Veranstaltungen etc.

Stellen Sie FAMS ein? Wie sind Sie mit diesem Ausbildungsberuf, dem Angebot zufrieden? Werden die FAMS nach der Ausbildung übernommen? Ja, wir bilden auch FAMS aus und mit Claire Dengler hat es ja auch eine ehemalige FAMS bis in die Geschäftsführung von mindline-energy geschafft.



Sie sind auch im Bereich Employer Branding forscherisch unterwegs? Das ist richtig und die Erfahrung und Expertise, die wir im Forschungs- und Beratungsbereich Employer Branding verfügen und kürzlich unter dem Dach von mindline engage gebündelt haben, wirkt sich gewinnbringend für unser Unternehmen aus. Ein Beispiel ist die Studie Shifting Leadership – Wie wir gemeinsam die Karrierehürden für Frauen beseitigen, die wir gemeinsam mit dem Emotion Verlag durchgeführt haben und die unsere Geschäftsführerin Antje Gollnick am 8. Mai auf dem Emotionwomensday vorgestellt haben.