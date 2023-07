Interrogare

Stefanie Sonnenschein, Marketingleiterin von Interrogare

Wie Nachwuchs finden und binden, dazu hat sich Marketingleiterin Stefanie Sonnenschein von Interrogare Gedanken gemacht und zu Papier gebracht. Es wird deutlich, dass es ein Gesamtkonzept braucht, von der wertschätzenden Kommunikation, die auch konstruktive Kritik sein kann bis zu vielen kleinen Benefits und Aufmerksamkeiten, die letztlich das große Ganze ausmachen. Für den Nachwuchs wählt man in Bielefeld den typischen „Interrogare-Weg“.

Teilen

Mitarbeitende sind das kostbarste und wertvollste Gut eines Unternehmens. Das eigene Team zusammenzuhalten und für dessen Zufriedenheit zu sorgen, ist daher eine essenzielle Aufgabe. Hier gilt es seine Hausaufgaben zu machen: das geht von Rahmenfaktoren wie flexiblen Arbeitszeitmodellen, Home-Office-Regelungen und leistungsgerechtem Gehalt, über eine angenehme, offene und vertrauensvolle Unternehmenskultur bis hin zu Benefits wie Mitarbeitenden-Events, Zuschüsse zur Altersvorsorge und zu Fahrtkosten (Jobticket, Parkplatz, etc.), Geburtstagsdeko, Obst- und Süßigkeitenverpflegung und Co.

Grundsätzlich – und das sollte eigentlich selbstverständlich sein – ist das Thema Wertschätzung besonders wichtig. Ehrliches Lob, wertschätzende Kommunikation und auch konstruktive Kritik sind die Basis für Vertrauen und eine angenehme Arbeitsatmosphäre.

Wir stellen im Übrigen auch fest, dass der vielgescholtene obligatorische Obstkorb, der ja gar nicht mehr als Benefit genannt werden darf, dennoch wertgeschätzt wird. Denn letztlich ist es die Summe aller kleinen Dinge und Aufmerksamkeiten, die letztlich das große Ganze ausmachen. Natürlich kann ein Obstkorb keine negative Arbeitsatmosphäre wettmachen, aber wenn ein Unternehmen seine Hygienefaktoren erfüllt hat, können diese kleinen Dinge durchaus als Motivatoren wirken.

In unserem Fall kümmert sich unsere Happiness Managerin Mona als gute Seele von Interrogare tatsächlich um all diese „Kleinigkeiten“: sie besorgt wechselnde „Getränke des Monats“, fährt einmal die Woche zum Markt und besorgt frisches Obst und Gemüse, plant Teamevents, nimmt Kolleg:innen Wege ab, kümmert sich einfach und hat immer ein offenes Ohr.

Wenn es darum geht, neue Mitarbeitende zu gewinnen, setzten wir seit Jahren auf die Generierung eigenen Nachwuchses direkt über Studium und Ausbildung. Mittlerweile gibt es bei uns das geflügelte Wort „der klassische Interrogare-Weg“. Denn häufig kommen Studierende während ihres Studiums als Praktikant:in zu uns, wird Werkstudierende:r und schließlich fest angestellt. Hilfreich für diese Strategie sind der intensive Kontakt zur Universität sowie Hochschule Bielefeld, aber auch unser unternehmenseigener Instagram Account, auf dem wir uns authentisch vorstellen und für die Marktforschung werben.

Der Weg über die Ausbildung ist die klassische FAMS-Ausbildung. Der erste Auszubildende von Interrogare ist mittlerweile 15 Jahre bei uns, was zeigt, wie es idealerweise abläuft. So haben wir – bis auf Ausnahmen, in denen klar wurde, dass der Beruf final einfach doch nicht passte – alle Auszubildenden übernommen.

Schwieriger gestaltet sich die Suche nach erfahrenen Consultants, allerdings konnten wir bislang jede Stelle mit klassischen Stellenausschreibungen über etliche Kanäle und natürlich auch Vitamin B besetzen. Die in den letzten Jahren deutlich gestiegenen Möglichkeiten remote zu arbeiten, ermöglichen es uns als Institut, das nicht in einer Metropole angesiedelt ist, auch mit solchen zu konkurrieren und Talente und erfahrene Marktforschende aus ganz anderen Regionen Deutschlands für uns zu gewinnen.