Angela Buschbeck und Lena Jochem

Bei der Skopos Group kümmern sich Angela Buschbeck und Lena Jochem um die Human Relations. Für sie kommt es auf den richtigen Mix an, das fängt bei der Rekrutierung an und hört bei der Aus- und Weiterbildung des Nachwuchses nicht auf. Sie wissen auch, man muss hartnäckig sein, um Talente für die Branche zu begeistern.

Sind derzeit Stellen bei Skopos vakant. Falls ja, welche Konsequenzen hat das für Ihr Unternehmen? Wie gehen Sie vor, um diese Lücke zu schließen? Angela Buschbeck: Da wir weiterwachsen, besetzen wir fortlaufend Nachwuchs- und Wachstumsstellen. Somit haben wir in der Regel auch Vakanzen. Das sind häufig zusätzlich zu besetzende Stellen. Vakanzen aufgrund des Wegfalls von Mitarbeitenden gibt es bei uns eher selten, da unsere Fluktuationsquote erfreulicherweise recht gering ist. Wenn sie auftreten, haben sie im Projektalltag häufig stärkere Auswirkungen und daher eine höhere Dringlichkeit. Durch unsere sechs Units sind wir jedoch breit aufgestellt und können auf einen Mix aus internen Lösungen und Priorisierungen bei der Stellenbesetzung zurückgreifen. Beim Recruiting ist eine Mischung aus vielfältigen Maßnahmen und Netzwerken erforderlich. Ein fortlaufendes Employer Branding, um unsere Marken noch bekannter und attraktiver zu machen, ist zusätzlich hilfreich, um Lücken schneller zu schließen.

Wie sehen Sie den Arbeitsmarkt für Fachkräfte, die Sie suchen? Welche Medien benutzen Sie, um Nachwuchs anzusprechen? Mitarbeitende mit welchen Qualifikationen sind besonders rar? Lena Jochem: Wir besetzen sowohl Positionen mit Berufserfahrung als auch zum Einstieg. Der Fokus variiert dabei recht stark und reicht von klassischer Marktforschung über CX, UX, Mitarbeiterbefragungen bis hin zu Data Science. Je spezifischer die Anforderungen, desto enger wird der Markt und desto schwieriger ist die Besetzung einer Stelle. Gerade während und nach der Pandemie hat sich die Situation weiter verschärft. Es braucht eine kombinierte Expertise von HR und Fachabteilung, eine gute Zusammenarbeit und teilweise ein hohes Zeitinvest.

Angela Buschbeck: Nachwuchskräfte rekrutieren wir über einen Mix aus internen Quellen (Talentpool), Netzwerken (Social Media), Hochschulmarketing und externen Stellenanzeigen. Die Nutzung der externen Kanäle variiert abhängig von der gesuchten Vakanz und verändert sich auch fortlaufend. Zuletzt hat sich bei den externen Kanälen eine Kombination von generalistischen Jobbörsen und Social Media sehr bewährt. Aber auch andere Börsen oder spezifische Medien erweisen sich als erfolgreiche Kanäle. Wichtig ist, hier die bewährten Quellen immer wieder auf ihren Erfolg hin zu prüfen und neue Kanäle oder mögliche Suchwege im Blick zu haben. Zudem ist es wichtig, parallel an verschiedenen Touchpoints der potenziellen Kandidaten aufzutauchen. Nicht immer wird am ersten Touchpoint direkt das Interesse geweckt. Aber taucht man ein weiteres Mal in einem anderen Medium auf, kommt es oftmals zur Wahrnehmung und damit zur gewünschten Bewerbung.

Wie schaffen Sie es, dass der begabte Nachwuchs in Ihrem Unternehmen bleibt? Welche Incentives gibt es in Ihrem Unternehmen für Mitarbeitende? Wie halten Sie gute Fachkräfte? Lena Jochem: Für Skopos ist es ein sehr wichtiger Bestandteil der Unternehmensstrategie, die Mitarbeitenden in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Das ist bei uns keine Nebensache. Wir haben dafür eigens eine Position geschaffen, die hier unterstützt. Neben der internen Skopos School, gibt es in den Units verschiedene interne fachliche Aktivitäten zur Weiterbildung. Ergänzt wird das Angebot um Trainings und Coachings von externen Anbietern und der Teilnahme an relevanten externen Trainings, Events, Messen und Kongressen. Dabei geht es nicht nur um reine Wissensvermittlung, sondern darum, gemeinsam zu lernen. Daher geben auch interne Experten ihr Wissen an Kollegen weiter oder wir erkunden zusammen neue Themen und lernen neue Methoden kennen. Wir bieten verschiedene Karrierewege an, um individuelle Stärken der Mitarbeitenden zu fördern. Hierzu bleiben wir durch regelmäßige Feedbackgespräche im direkten Austausch mit den Mitarbeitenden. Unsere Benefits passen wir in regelmäßigen Abständen an, das ist bei uns ein fortlaufender Prozess. So haben wir letztes Jahr einige neue Benefits wie Workation und Sabbaticals hinzugenommen, um die Flexibilität weiter zu erhöhen.

Stellen Sie FAMS ein? Wie sind Sie mit diesem Ausbildungsberuf, dem Angebot zufrieden? Werden die FAMS nach der Ausbildung übernommen? Angela Buschbeck: Nachwuchsförderung halten wir für extrem wichtig. So bieten wir sowohl universitärem Nachwuchs als auch Auszubildenen die Möglichkeit, in unsere vielseitige Branche einzusteigen. Für uns ist die Ausbildung eine Erfolgsgeschichte, die wir intern noch stärker fördern möchten. Einer unserer Unit-Geschäftsführer von Skopos Elements, Sebastian Schmidt, hat beispielsweise als FAMS-Azubi bei uns angefangen. Aktuell erarbeiten wir ein neuen Ausbildungskonzept, um diesen Bereich noch weiter auszubauen.