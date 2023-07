Claudia Cramer, Statista Q

Bei Statista leitet Claudia Cramer die Marktforschungsabteilung bei Statista Q, einer Service-Einheit für kundenindividuelle Recherche-, Marktforschungs- und Analyse-Projekte. Das stark wachsende Institut findet Nachwuchs, muss aber in Sachen Flexibilität und Empowerment allzeit neue Wege finden.

Wir haben das große Glück, trotz aller Krisen stetig weiter gewachsen zu sein als Marktforschungsabteilung für kundenindividuelle Projekte bei Statista Q. Das bedeutet auch, dass wir kontinuierlich und immer wieder neue Stellen ausschreiben und auch aktuell Vakanzen zu besetzen haben. Insgesamt merken wir, dass sich Bedürfnisse von jungen Arbeitnehmer:innen verschoben haben: So wird beispielsweise eine flexible und zunehmend eigenbestimmte Wahl von Arbeitszeit- und -ort immer wichtiger, wobei vor allem junge Kolleg:innen gern selbst darüber entscheiden möchten, wann genau und von wo sie arbeiten. In dieser Hinsicht hat auch die Corona-Pandemie dazu beigetragen, dass unsere Marktforscher:innen mit dem nötigen technischen Equipment für das hybride Arbeiten ausgestattet sind. Zudem nehmen immer mehr Arbeitnehmer:innen unser „Working from Abroad“ Angebot wahr, welche ein zeitweises Arbeiten aus dem Ausland ermöglicht.

Neben diesen flexiblen Arbeitsmodellen sowie der entsprechenden technischen Ausstattung dafür ist auch der Anspruch an die soziale Verantwortung, an das Miteinander und die Zwischenmenschlichkeit im Unternehmen gestiegen: Aus unseren regelmäßigen Mitarbeiter:innenbefragungen wissen wir, dass sowohl das unmittelbare Team als auch die direkten Führungskräfte sehr stark zur Zufriedenheit beitragen und diese als sehr positiv bei uns wahrgenommen werden. Für all unsere Führungskräfte gibt es zum Beispiel ein gezieltes Trainings-Programm sowie individuelles Coaching, welche zu einer erfolgreichen Führungskultur beitragen, die sich wiederum in starkem Zusammenhalt und hoher Mitarbeiterbindung zeigt.



Zudem beschäftigen wir uns mit unseren Werten und Arbeitsweisen und damit, wie wir tagtäglich miteinander arbeiten möchten: Erst kürzlich hat ein engagiertes Team unserer Division eine „Statista Q Identity“ auf Basis einer Mitarbeiter:innenbefragung und eines darauf aufbauenden internen Workshops entwickelt. So ist es uns bspw. wichtig, jedes Individuum zu wertschätzen, während wir im Team unsere Kompetenzen bestmöglich bündeln, um nur ein Beispiel zu nennen. Solche Initiativen zeigen, wie engagiert unsere Mitarbeiter:innen sind und wie wichtig Ihnen das Miteinander im Unternehmen ist. Wir sind überzeugt davon, dass die Unterstützung genau solcher Initiativen auch dazu beiträgt, Fachkräfte zu halten und an Statista zu binden.

Die Autorin Seit 2016 leitet Claudia Cramer die Marktforschungsabteilung bei Statista Q, einer Service-Einheit von Statista, die kundenindividuelle Recherche-, Marktforschungs- und Analyse-Projekte durchführt. Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Primärmarktforschung blickt Claudia Cramer auf Stationen bei der GfK Fernsehforschung sowie KANTAR (zuvor TNS Infratest) zurück. Schwerpunkte waren dabei die Medienforschung sowie Brand und Advertising Trackings für Consumer & Retail sowie Pharma Kunden. Heute betreut sie mit ihrer Abteilung weltweit Kunden im Bereich der quantitativen und qualitativen Marktforschung zu Markt- und Potenzialstudien, Zielgruppenanalysen und -segmentierungen, Markenimage und Tracking-Studien sowie PR & Marketing-Studien.

Bei aller Professionalität soll es nicht zuletzt auch Spaß machen, bei und vor allem mit uns zu arbeiten.

Insgesamt finden die Bewerber:innen bei Statista ein relativ junges, dynamisches Unternehmen (Gründung in 2007) mit einer starken Wachstumsgeschichte, die sicherlich eine positive Grundstimmung fördert. Bei aller Professionalität soll es nicht zuletzt auch Spaß machen, bei und vor allem mit uns zu arbeiten. Aus diesem Grund kommen auch gemeinsame Feierlichkeiten nicht zu kurz, wie regelmäßige Team-Events, Weihnachtsfeiern, Sommerfeste, sowie Spiele-Abende oder Fußball-Turniere. Neben Obstkörben, Freigetränken und „Sweet Wednesdays“ mit süßen Leckereien von unserem Office Management sind diese Feiern auch „Goodies“, welche junge Fachkräfte bei uns schätzen und Bewerber:innen zusätzlich überzeugen.Aber natürlich sind es auch die Inhalte, die passen müssen. So merken wir, dass junge Mitarbeiter:innen auch den Sinn ihrer Tätigkeit immer mehr hinterfragen und „Empowerment“ immer wichtiger wird. Im Projektgeschäft schätzen unsere Marktforscher:innen mitentscheiden zu können, an welchen Themen und Projekten für welchen Kunden gearbeitet wird (sofern es die Zeit- und Kapazitätsplanung zulässt). Zudem ermutigen wir unsere Mitarbeiter:innen sehr früh, Verantwortung für eigene Projekte, aber auch Ziele und Karrierewege zu übernehmen. Dazu gibt es regelmäßige Feedback- und Entwicklungsgespräche, in denen es primär auch um die Wünsche und Bedürfnisse der Mitarbeiter:innen geht sowie die Vorstellungen zur weiteren Entwicklung bei Statista. Während wir ein für alle Mitarbeiter:innen gleiches und transparentes Level- und Vergütungssystem vom Junior bis zum Senior Analysten bzw. Teamlead haben, besprechen wir mit jedem/r Mitarbeiter:in stets individuelle Optionen und Perspektiven. Dabei unterstützen wir auch interne Job- oder Positions-Wechsel innerhalb der Abteilung (z.B. von der quantitativen zur qualitativen Marktforschung) oder in andere Teams (z.B. von der Marktforschung in das Account Management).“