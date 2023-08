FAMS-Auszubildende in Hamburg

Nach über 15 Jahren Existenz des maßgeschneiderten Ausbildungsberufs für die Marktforschung, trifft man immer noch auf Branchenvertreter, die fragen: Was sind FAMS? Um diese Frage zu beantworten, ist planung&analyse nach Hamburg an die Berufsschule für Fachangestellte der Markt- und Sozialforschung gereist, um eine von vier FAMS-Schmieden zu besuchen.





„Würdest du das essen?“ Ob das die richtige Überschrift ist? Kann man hier das „Du“ benutzen? Klingt das nicht zu wertend? Oder sollte es besser „Innovation auf dem Teller“ heißen oder „Eine Revolution der Ernährung“? Können wir mit unserer Studie zu dieser Überschrift auch Antworten liefern? Welche passt am besten?

Diese Fragen stellen sich die sieben Schülerinnen und Schüler des zweiten Ausbildungsjahrgangs zu Fachangestellten der Markt- und Sozialforschung unter Leitung ihrer Lehrerin an der Hamburger Beruflichen Schule für Medien und Kommunikation (BMK). Es geht um ein Projekt zu künstlichem Fleisch. Die Klasse möchte mit ihrer Marktforschungsstudie herausfinden, wie die Akzeptanz und der Wissensstand zu künstlichem Fleisch in der Bevölkerung sind. Sie haben das Thema ausgesucht, haben die Sekundärrecherche vorgenommen, haben einen Fragebogen formuliert, Quoten festgelegt und – mit Hilfe von Ipsos – die Studie ins Feld gebracht. Die Auswertung ist auch schon erfolgt und jetzt stehen sie gerade an dem Punkt, die Präsentation und die Pressearbeit vorzubereiten.

Als die passende Überschrift gefunden ist, geht es weiter mit den Charts. Welche Zusammenhänge sind interessant und aussagefähig und gehören auf die Folie? Was davon zeigt man und nach welchen Kriterien wird selektiert? Wo sind Auffälligkeiten bei einzelnen demografischen Gruppe? Jens fällt auf: „Hochgebildete essen mehr Fleisch.“ Die Nachbarin wendet ein: „Kann das etwas mit dem Einkommen zu tun haben?“ Eine andere Schülerin erinnert sich, dass die Daten vor allem großes Potenzial bei Familien mit Kindern gezeigt haben. Aber die scheinen sich generell vielfältiger zu ernähren als andere Haushalte. Und dann gibt es eine Untergruppe von Männern, die Fleisch essen und bereit sind mehr für Alternativen auszugeben. Das sind aber nur sechs Personen. Können wir das verwenden? Ist das aussagekräftig?

So geht es munter weiter im Unterricht der Klasse von Claudia Schreyer, die in Hamburg die Auszubildenden zu FAMS unterrichtet. Die nächste Stunde müssen sie alleine weiterarbeiten. Daher gibt es jetzt Arbeitsaufträge: Die Charts mit Inhalten füllen und in einen Ablauf bringen und dabei an das Storytelling denken, damit die Zuhörenden auch dranbleiben. In einer Woche geht es zu Ipsos, wo das Thema Pressearbeit vermittelt wird, und dann sollen die Ergebnisse der Studie in der großen Aula der Berufsschule präsentiert werden. Also fast wie im richtigen Leben. Wobei die FAMS dies ja schon kennen. Sie arbeiten alle in Instituten der Markt- oder Sozialforschung in Hamburg, Bremen oder Hannover und besuchen im Rahmen der dualen Ausbildung im Blockunterricht die Berufsschule in Hamburg.

Warum braucht man einen Ausbildungsberuf?

Den Ausbildungsgang zu Fachangestellten der Markt- und Sozialforschung gibt es seit 2006 und es war ein langwieriger und mühsamer Weg dorthin. Hartmut Scheffler, damals Geschäftsführer von Kantar sowie Vorsitzender des ADM, war von den Anfängen im Jahr 2002 mit dabei und ist bis heute ein unermüdlicher Kämpfer für den Ausbildungsberuf. 2021 beschreibt er in einem Artikel für planung&analyse, was die Idee war: „Traditionell wurde das Fachpersonal für Markt- und Sozialforschung von Universitäten, aus ganz unterschiedlichen Fakultäten, rekrutiert. Es war geradezu selbstverständlich, dass Researcher Akademiker zu sein hatten. In den Jahren 2002 und 2003 begann dann vor allem im ADM eine Diskussion: Ob denn wirklich für den Arbeitsalltag in der Markt- und Sozialforschung ein solches Denken noch richtig sei.“ Oder ob gerade für das Projektmanagement und die tägliche Organisation nicht andere Qualifikationen benötigt werden. In einer strukturierten dualen Berufsausbildung könnte man die fachlichen Grundlagen sehr zielgerichtet vermitteln und die Mindeststandards sowie das Qualitätsbewusstsein in der Praxis sicherstellen. Vermittelt werden sollten alle im Bereich der Marktforschung anfallenden kaufmännischen, methodischen, organisatorischen und technischen Aufgaben. Außerdem sollte der nicht akademische Nachwuchs befähigt werden, dieses Wissen im Gesamtzusammenhang umzusetzen. Es ging also um eine Kombination von Allgemeinwissen, praktischen Kenntnissen und Fähigkeiten im Arbeitsalltag.

All dies gelang mit dem Ausbildungsberuf der FAMS. Nun muss die Branche ihn nur noch annehmen und nutzen.

Ein zweites starkes Argument war übrigens laut Scheffler die gefühlte gesellschaftliche Verantwortung. Auch Jugendlichen ohne Hochschulabschluss wollte man einen attraktiven Ausbildungsgang mit Zukunftsperspektive anbieten. FAMS sollten für das Projektmanagement ausgebildet werden, und zwar gründlich und fundiert.



Bettina Klumpe, ADM e.V. ADM „Daten und Statistiken gehören heutzutage für viele Menschen zum Alltag. Ohne Datenkompetenz ist es uns nicht möglich, Daten und Statistiken zu verstehen oder ihre Richtigkeit zu bewerten. Die Ausbildung zum Fachangestellten für Markt- und Sozialforschung ist einer der wenigen dualen Ausbildungsberufe, die qua Ausbildung einen Schwerpunkt auf Datenkompetenz legen. In dieser Ausbildung werden den Auszubildenden unter anderem Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt, um Daten zu erheben, zu analysieren, zu verstehen und zu interpretieren. Die zunehmende Bedeutung von Daten in der heutigen Welt wird dazu führen, dass Unternehmen verstärkt Fachkräfte mit fundierten Kenntnissen im Umgang und zur Bewertung von Daten und Analysen suchen. Die Ausbildung zum Fachangestellten für Markt- und Sozialforschung bietet hierfür eine solide Grundlage.“

Welche Vorstellungen haben die FAMS?

Bei unserem Besuch an der Schule in Hamburg sind sieben FAMS im Unterricht. Eine Schülerin ist krank. Alle haben zuvor zumindest Abitur gemacht und sind jetzt Anfang bis Mitte 20. Warum haben sie eine Ausbildung in der Marktforschung gewählt? Marita sagt, sie sei durch Zufall dazu gekommen und jetzt begeistert sie vor allem die Abwechslung an dem Beruf. Sie arbeitet bei der Searchlight Pharma Partner GmbH in Hamburg. Leon wollte kein Studium machen und dachte zuerst in Richtung Marketing und Kommunikation, dann hat er die ausgeschriebene Stelle bei der Smart Insights GmbH in Bremen gesehen. „Und das fand ich spannender, weil ich ein Zahlenmensch bin.“ Ein Dritter hat zuvor VWL studiert und das ausgerechnet in der Corona-Zeit, also vorwiegend online. Jetzt im Ausbildungsberuf fühlt er sich wesentlich wohler. Was die Auszubildenden vor allem begeistert, dass sie an der Schule alle Facetten der Marktforschung kennenlernen, selbst wenn sie an einem rein qualitativ oder rein quantitativ orientierten Institut arbeiten. Beide Methoden werden an der Schule von der Pike auf gelehrt. Für Gruppendiskussionen gibt es einen eigenen Raum mit Kameras, Mikrofonen und einem Spiegel in den Nebenraum. Überhaupt ist die Schule in Hamburg vorbildlich ausgestattet. Da von den 1500 Schülerinnen und Schülern der Berufsschule ein großer Teil für Medien-, Gestaltungs- und Kommunikationsberufe ausgebildet wird, verfügt diese über Apple-Rechner, und zwar zahlreich. Es gibt ein Studio mit Kameras, Equipment für die Tonaufzeichnung, diverse Kulissen sowie Anleitung und Unterstützung, wie man das macht mit dem Drehen und Schneiden eines Films – Fertigkeiten, die heutzutage auch für Präsentationen von Studien gebraucht werden können. Ausprobiert hat sich die Klasse mit einem Video für den Wettbewerb „Mach’s wie wir“, eine Initiative, die auf Ausbildungsberufe hinweisen will und mit Unterstützung von regionalen Handelskammern und der Agentur für Arbeit tätig ist.

Und wie sieht das mit der Praxisnähe der Ausbildung aus? Klafft da eine große Lücke? Leon glaubt, das ist nicht der Fall. Er habe Freunde, die auch eine Ausbildung machen, „die lernen in der Berufsschule nicht das, was sie im Betrieb brauchen“. Vor allem durch die Projekte sei man sehr praxisnah, erklärt Bildungsgangsprecherin Claudia Schreyer, die vor ihrer Tätigkeit als Lehrerin zahlreiche Positionen in der Marktforschung innehatte, auf Instituts- wie Unternehmensseite. Das Projekt, an dem die Klasse gerade arbeitet, sei die Vorbereitung für den nächsten Step. Im kommenden Schuljahr müssen die FAMS in Gruppen eine solche Studie ganz alleine stemmen. „Da sind wir nur noch Beraterinnen im Hintergrund“, so Schreyer und meint sich und ihre Kollegin Steffanie Studt. Dieses Projekt geht dann bereits bei der Akquise des Auftrags los. Wer könnte an einer Mafo-Studie, durchgeführt von FAMS, Interesse haben? Wie spricht man die Unternehmen an? Dafür braucht man Akquise-Unterlagen. Wie vermittelt man den Sinn einer solchen Studie? So konnte die BMK im Jahr 2020 das Projekt „Miniatur Wunderland – Ermittlung der Besuchsgründe, der Kundenzufriedenheit und der touristischen Relevanz bei den Besuchern“ durchführen. Damit machte sie nicht nur beim Auftraggeber Eindruck, sondern ergatterte auch den ersten „Best of FAMS“, eine Auszeichnung der Verbände BVM und ADM, die seitdem jährlich vergeben wird.



Preiswürdig: Best of FAMS Seit 2020 wird die Auszeichnung „Best of FAMS“ für die beste Projektarbeit einer Klasse mit Auszubildenden zum/zur Fachangestellten der Markt- und Sozialforschung vergeben. Eine Jury der Verbände ADM und BVM entscheidet und die Siegerinnen und Sieger dürfen ihr Projekt auf dem BVM-Kongress vorstellen. Bislang ging der Preis je zweimal an die Berufliche Schule für Medien und Kommunikation (BMK) in Hamburg und an das Joseph-DuMont-Berufskolleg (JDBK) in Köln. 2020: Miniatur Wunderland – Ermittlung der Besuchsgründe, der Kundenzufriedenheit und der touristischen Relevanz bei den Besuchern (BMK) 2021: Auf die Plätze, fertig, Rad! – Imagestudie für den ADFC Hamburg (BMK) 2022: Gesundheit am JDBK (Joseph-DuMont-Berufskolleg in Köln) – Wo stehen wir, wo wollen wir hin? (JDBK) 2023: Evaluation des Distanzunterrichts während der Covid-19-Pandemie 2020/21 an unterschiedlichen Schulformen (JDBK) Evaluation des Distanzunterrichts während der Covid-19-Pandemie 2020/21 an unterschiedlichen Schulformen (JDBK)

Mehr Aufmerksamkeit für FAMS wäre wünschenswert

Da die Ausbildungszahlen rückgängig waren und sind, wurden ab 2019 von den Verbänden einige Initiativen gestartet, um die Aufmerksamkeit auf den Ausbildungsberuf zu lenken. Das ist bitter nötig, denn das Angebot an Ausbildungsplätzen ist trotz Nachwuchsmangel und trotz zahlreicher Appelle der genannten Verbände immer noch recht verhalten.Laut einer Statistik waren in keinem Jahr seit Beginn der dualen Ausbildung mehr als 100 Auszubildende dabei – verteilt auf fünf, zuerst sechs Schulstandorte und drei Jahrgänge: Da werden die Klassen schon recht klein. In Hamburg sind die FAMS der kleinste Jahrgang an der Schule, berichtet Gunnar Kripke, der Abteilungsleiter des Ausbildungsgangs ist. Er erklärt, warum das für Schulen ein Problem ist: „Für jeden Auszubildenden wird uns eine gewisse Menge an Lehrerstunden zugeteilt. Wenn ich 21 Schülerinnen und Schüler habe, dann bekomme ich genauso viele Lehrerstunden zugewiesen, wie ich in einer Klasse unterrichten muss. Wenn die Klassen kleiner sind, dann müssen die anderen Ausbildungsgänge bis zu einem gewissen Grad diesen mittragen.“ In Hamburg hat man das so gelöst, dass die Schülerinnen einen Teil ihrer Zeit zwar an der Schule, aber alleine in Gruppen arbeiten. Das sei aber völlig unproblematisch, da die Azubis das nicht ausnützen. „Die sind wirklich sehr gut und zuverlässig“, berichtet Schreyer.

Für Frankfurt wurde aus der Situation der kleinen Klassen eine andere Konsequenz gezogen. Die Kultusministerkonferenz Hessen hat beschlossen, den Ausbildungsgang nicht mehr anzubieten. Zwei Jahrgänge werden jetzt noch zu Ende ausgebildet.



Vier Schulen bilden FAMS aus Zukünftig gibt es bundesweit nur noch vier Berufsschulen mit einer Ausbildungsklasse für FAMS. An der Staufenbergschule in Frankfurt war die Anzahl der Schülerinnen und Schüler so gering, dass die Kultusministerkonferenz Hessen beschlossen hat, zum Schuljahr 2023 keine neue Klasse zu eröffnen. Zwei Jahrgänge können hier noch ihre Ausbildung beenden. In Nürnberg ist die Kaufmännische Berufsschule 4 für den Ausbildungsberuf zuständig. Schüler aus Hessen können hier künftig ebenfalls unterrichtet werden. Das gilt auch für solche aus Baden-Württemberg, Thüringen oder dem Saarland. In Berlin wird am Oberstufenzentrum (OSZ) Handel 1 ausgebildet. In Köln werden FAMS seit 2006 am Joseph-DuMont-Berufskolleg unterrichtet. Laut Bildungsgangleiter Dr. Jörg Maas sind die Schülerzahlen pro Jahrgang dort fast immer im zweistelligen Bereich. Es sei jedoch in jedem Jahr wieder ein Zittern, ob genügend Auszubildende zusammenkommen, denn insbesondere die Marktforschungsinstitute fahren ihre Einstellungen seit Jahren zurück. Aufgefangen wird das durch ausbildende Behörden aus der Sozialforschung und Amtlichen Statistik. „Die Branche hat einen Beruf ins Leben gerufen, den sie jetzt nicht mehr überzeugend nutzt“, sagt Maas. Dessen Enthusiasmus für den Ausbildungsberuf und vor allem die Schülerinnen und Schüler dennoch nicht gelitten hat. Motivation und Engagement stimmen und auch die Passung der Lerninhalte zu den Bedürfnissen von Instituten und betrieblichen Abteilungen hält er für ausgezeichnet.

Die Bereitschaft, Auszubildende einzustellen, ist gering

Das ist bitter für die Arbeitgeber, die in der Nähe von Frankfurt sitzen und FAMS ausgebildet haben. Zum Beispiel IFAK. Das Institut in Taunusstein „bildet seit Jahrzehnten jedes Jahr aus und übernimmt danach fast alle Azubis“, berichtet Kerstin Harth, zuständig für die Unternehmenskommunikation. „Aktuell haben wir drei Azubis – in der IT, in der Buchhaltung und auch eine FAMS in der Projektabteilung.“ IFAK findet es „sehr bedauerlich, dass die Unternehmen im Rhein-Main-Gebiet das Potenzial dieser Ausbildung nicht erkannt haben. Dabei lernen die FAMS doch das Marktforscher-Handwerk von der Pike auf.“ Ohne Auszubildende auszukommen, ist jedoch für IFAK nicht denkbar. Das Institut hat daher umdisponiert, sich mit den Lehrkräften an der Berufsschule und der IHK ausgetauscht und eine Ausbildung gefunden, die zumindest nah an der Marktforschung ist. Sie suchen jetzt Kaufleute für Marketingkommunikation.Wer Institute fragt, hört häufig begeisterte Stimmen. Zum Beispiel EarsandEyes, Interrogare, GIM, Skopos, Mindline, Bonsai – um nur einige zu nennen. Und manche FAMS machen eine steile Karriere. So etwa Claire Dengler, die bei Mindeline von der Auszubildenden bis zur Geschäftsführerin für das Unternehmen Mindline Energie aufgestiegen ist.

Freilich, manche FAMS wollen nach der Ausbildung ein Studium draufsatteln, wurden von den Kollegen etwa für Soziologie oder Psychologie begeistert. Für die individuelle Laufbahn ist das nachvollziehbar, für einen Ausbildungsbetrieb manchmal ärgerlich. So berichten manche Ausbildungsleiter von großem Engagement der Kolleginnen und Kollegen bei der Betreuung der FAMS. Wenn diese dann nach Abschluss der Ausbildung das Unternehmen verlassen, um zu studieren, ist die Enttäuschung groß.

Bei der Alumni-Befragung der Frankfurter Stauffenbergschule im Jahr 2018 lag der Anteil derjenigen, die bei ihrem Arbeitgeber blieben, bei 63 Prozent. Bei der 2019 durchgeführten Mitgliederbefragung von ADM und BVM waren es gar 77 Prozent, die nach der Ausbildung noch weiter im Unternehmen arbeiteten. Neuere Zahlen liegen leider nicht vor.

Zudem zeigen zahlreiche Lebensläufe Ehemaliger, dass viele FAMS, die noch an die Universität gehen, sich den „Marktforschungsvirus“ eingefangen haben und häufig in die Branche zurückkehren. Dies beobachtet auch die Personalberaterin Birgit Bruns.

Andere Unternehmen kämpfen etwa mit der Hürde der unterschiedlichen betriebswirtschaftlichen Vorstellungen der Firmeneigner. In den USA etwa ist eine duale Ausbildung unbekannt. In der Konzern-Zentrale fehlt manchmal das Verständnis, dass ein Azubi nicht als volle Arbeitskraft gerechnet werden kann. Aber dem Panelanbieter Dynata, ein ebenfalls amerikanisch geführtes Unternehmen, ist das offenbar gelungen. In der von uns besuchten Klasse sind gleich zwei Azubis von Dynata mit dabei. Auch Unternehmens-Abteilungen für Marktforschung setzen eher selten auf Azubis. Sehr beliebt ist der Ausbildungsberuf hingegen bei statischen Ämtern und Sozialwissenschaftlichen Instituten. Hier wird die solide Ausbildung offenbar geschätzt.

Nun, die Schülerinnen und Schüler, die wir in Hamburg besuchen, sind jedenfalls voll des Lobes für ihre Ausbildung. Sie sind engagiert und motiviert und freuen sich auf die Praxis in der Insights-Branche. Ist das nicht ein bisschen zu rosig? Wir wollten wissen: Was nervt? Jens, der aus Hannover kommt, sagt: „Was mich am meisten nervt, dass ich für die sechs bis sieben Wochen Blockunterricht in Hamburg keine Unterkunft zu einem vernünftigen Preis finden kann.“ Auch die Bremer sind sauer. Weil eine Bleibe zu finden kaum möglich ist, fahren sie täglich drei Stunden am Tag mit der Bahn und – wen wundert es – kommen regelmäßig zu spät.

Zu spät könnte es auch für manche Branchenvertreter sein, wenn sie weiterhin die Chance, mit FAMS solide ausgebildetes Personal zu bekommen, ignorieren. Auf!



Erschienen in