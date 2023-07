Nico Brinkmann, GfK

Nico Brinkmann ist Vice President People Development & Culture bei GfK. Dabei hat er den internationalen Arbeitsmarkt im Blick. Für planung&analyse hat er die wichtigsten Guidelines seiner Aufgabe zusammengefasst und unsere Fragen beantwortet. Brinkmann macht sich auch Gedanken über den Arbeitsmarkt in Zeiten, in denen Künstliche Intelligenz alle Bereiche erobert.





Wie wird sich der Arbeitsmarkt in der Marktforschung entwickeln und welchen Einfluss haben neue Technologien wie künstliche Intelligenz? Wir leben und arbeiten in einer sehr schnelllebigen Zeit, die von vielen technischen Innovationen geprägt ist. Noch ist es schwierig, genaue Vorhersagen darüber zu treffen, wie sich der Arbeitsmarkt in der Marktforschung in Zukunft entwickeln wird. Wir können allerdings heute schon beobachten, dass die zunehmende Verwendung von künstlicher Intelligenz und automatisierten Technologien einen großen Einfluss haben wird. Auf der einen Seite können durch die Automatisierung von Routineaufgaben wie Datensammlung und Datenauswertung die Effizienz und Genauigkeit der Arbeit gesteigert werden, was zu einem höheren Output führen kann. Auf der anderen Seite können jedoch manuelle Aufgaben wie die Gestaltung von Studien und die Interpretation von Ergebnissen schwieriger zu automatisieren sein, wodurch sich die Anforderungen an menschliche Arbeitskräfte verändern könnten und ganz neue Stellenprofile geschaffen werden. Es ist wahrscheinlich, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz und Automatisierung dazu führen wird, dass sich die Arbeitskräfte in der Marktforschung stärker auf Aufgaben konzentrieren werden, bei denen menschliches Urteilsvermögen und Kreativität gefragt sind, wie etwa die Interpretation und Analyse von Daten, die Entwicklung von Forschungsdesigns und die Gestaltung von Strategien auf der Grundlage der Forschungsergebnisse. Insgesamt wird der Einsatz von künstlicher Intelligenz und Automatisierung in der Marktforschung wahrscheinlich sowohl Herausforderungen als auch Chancen für Arbeitskräfte bieten. Es ist wichtig, dass sich Fachkräfte auf die neuen Technologien einstellen und ihre Fähigkeiten entsprechend erweitern, um wettbewerbsfähig zu bleiben.



Was tut GfK, um Talente zu finden, zu fördern und zu binden? Das „Finden & Binden“ von Talenten erfordert eine ganzheitliche Strategie, die die speziellen Bedürfnisse und Erwartungen berücksichtigt und weit über die monetäre Vergütung hinausgeht. Wir arbeiten (in den verschiedenen Märkten) schon seit Jahren etwa mit Schulen und universitären Einrichtungen zusammen, legen allerdings einen Schwerpunkt auf die interne Entwicklung unserer Auszubildenden, Praktikanten und Mitarbeiter. Ein internes Team der GfK unterstützt dabei die folgenden Punkte, die uns besonders wichtig sind:

Wir schaffen in unserem weltweiten Firmennetzwerk vielfältige Karrieremöglichkeiten, denn junge Talente sind oft auf der Suche nach Herausforderungen und Entwicklungsmöglichkeiten. Dies gibt ihnen eine langfristige Perspektive, die motiviert und auch binden kann.

+ Weiterbildung und Schulung: Hier gibt es verschiedenste Möglichkeiten wie E-Learnings, Webinare und Seminare der internen GfK Universities, Mentoring, 360°-Feedback und vieles mehr, um sich durch kontinuierliche Weiterbildung und Schulungen zu entwickeln.

+ Flexibilität und Work-Life-Balance: Junge Talente schätzen eine gute Work-Life-Balance und Flexibilität im Arbeitsumfeld. Dazu zählen flexible Arbeitszeiten, Remote- und hybride Arbeitsmodelle – wir bieten all diese Möglichkeiten an.

+ Eine positive Unternehmenskultur: Wir fördern eine offene und inklusive Kultur, die die individuellen Stärken und Fähigkeiten der Mitarbeiter schätzt, und rufen in unseren „Culture Boost Groups“ zur aktiven Mitgestaltung zu unterschiedlichen Themen auf.

+ Diversität, Gleichheit und Inklusion: Bei uns arbeiten Kollegen aus 91 Nationen in 60 Ländern weltweit. Da wird Diversität, Gleichheit und Inklusion täglich aktiv praktiziert, gelebt und ist für uns ein Selbstverständnis.

+ Mentale Gesundheit & Wohlbefinden: Wir glauben, gezielte Aktionen, aber auch durchgehend attraktive Angebote zur individuellen Gesundheit sind unabdingbar. Hier fahren wir eine hybride Strategie aus verschiedenen Angeboten, wie zum Beispiel unseren Gesundheitstagen, Teamsportaktivitäten, unseren Fitnessstudios vor Ort, aber auch Live-Sessions auf unserer Partnerplattform mit unterschiedlichsten Fokusthemen sowie unserer Seelsorger-Hotline.

+ Technologie und Innovation: GfK bezieht alle Generationen in den kontinuierlichen Prozess der Innovation und technologischen Entwicklung mit ein und bietet die Grundlage, um neue Technologien und Arbeitsweisen zu erforschen.



Welche Medien nutzen Sie, um den Nachwuchs anzusprechen? Um jüngeren Nachwuchs zu erreichen, setzen wir auf einen Mix aus verschiedenen Kanälen. Dazu gehören soziale Netzwerke wie Instagram oder LinkedIn, wo wir Einblicke in den Arbeitsalltag unserer Mitarbeiter geben und zeigen, was wir darüber hinaus alles in unserem Unternehmen anbieten, wie zum Beispiel Hackathons, Community Events oder Aktionstage zum Thema Nachhaltigkeit oder Inklusion. Zum anderen sind wir auch in engem Austausch mit zahlreichen Universitäten und laden zu Vorträgen im RahmenVeranstaltungen in unsere weltweiten Hubs ein, um mit potenziellen neuen Kollegen auch persönlich in Kontakt kommen zu können.



