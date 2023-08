Das Bundesumweltministerium und das Umweltbundesamt (UBA) lassen seit 1996 alle zwei Jahre Bürgerinnen und Bürger zu ihrer Einschätzung zum Zustand der Umwelt, ihrem eigenen umweltrelevanten Verhalten sowie zu aktuellen Themen der Umweltpolitik befragen. Die aktuelle Studie ist gerade erschienen. In zwei Punkten bot diese Studie Anlass zu Kritik oder zumindest zu ein paar Fragezeichen. planung&analyse ist der Sache nachgegangen.





„Die Wichtigkeit des Umwelt- und Klimaschutzes ist angesichts des Krieges in der Ukraine etwas zurückgegangen“ heißt es in der Mitteilung zur Studie. „Das Thema hat aber weiterhin einen hohen Stellenwert für die Menschen in Deutschland.“ Liest man solche Sätze, rechnet man mit den Ergebnissen einer aktuellen Befragung. Stammt sie von einem Ministerium und dem Umweltbundesamt, so darf man hohe Qualität bei bestmöglicher methodischer Sorgfalt in Bezug auf die Stichprobe und Durchführung erwarten.