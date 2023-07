NielsenIQ und GfK SE dürfen fusionieren. Das gaben die Unternehmen sowie die EU-Kommission Kartellamt bekannt. Durch diesen Schritt entsteht ein neuer Konzern in der internationalen Marktforschung. Wermutstropfen für das neue Paar: Das Consumer Panel Geschäft der GfK muss veräußert werden. Bleibt die Frage an wen.

Was steht zum Verkauf?

Wer könnte kaufen?

Fast auf den Tag genau nach einem Jahr erlaubt die europäische Wettbewerbsbehörde den angekündigten Zusammenschluss von zwei globalen Daten- und Analytik-Dienstleistern, die sich beide nicht mehr so richtig als Marktforscher verstehen, obwohl sie diese Disziplin hierzulande und international „erfunden“ haben: GfK kommt zu NielsenIQ. Haupteigentümer wird das Private Equity Unternehmen Advent International, seit Dezember 2021 Eigner von NielsenIQ. Das Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) und KKR bleiben als bedeutende Aktionäre erhalten.KKR ist seit 2017 bei GfK investiert und wollte sich, so wurde in den Medien kolportiert und legt es die allgemein übliche Vorgehensweise der Private Equities nahe, allmählich aus dem Investment zurückziehen. NIM, der ehemalige GfK Verein, fühlt sich als Gründer und Ankeraktionär verantwortlich für die Geschicke der GfK SE, braucht andererseits aber auch Mittel, um ihr unabhängiges Forschungsinstitut aufrechtzuerhalten.Doch so ganz butterweich ist die Fusion nicht über die Bühne gegangen. Die erste Anmeldung beim europäischen Kartellamt wurde erstmal wieder zurückgezogen ( planung&analyse berichtete ). Der Grund: Was dem Deal zwischen GfK und NIQ das I-Tüpfelchen aufgesetzt hätte, stieß der Wettbewerbsbehörde in Brüssel unangenehm auf – das Panelgeschäft von GfK und NIQ würde sich einfach zu gut ergänzen. FMCG und Nonfood, Handelsdaten und die Stimme der Verbraucher – weltweit in einer Hand. Da sieht die Behörde nach Konsultation von Kunden sowie Konkurrenten offenbar den Wettbewerb in Gefahr.Die Beteiligten hatten diese Überschneidung schon gesehen und vorsorglich eine Entflechtung vorgeschlagen: NIQ wollte seine Consumer Panel in Deutschland und Italien an IRI abgeben ( planung&analyse hatte damals berichtet ). Diese Lösung wurde aber wohl nicht als ausreichend angesehen. Die Brüsseler befürchten, dass die Panel zu einem „closed shop“ werden und Konkurrenten vom Zugriff ausgeschlossen werden.So kam die Auflage aus Brüssel: Das Consumer Panel der GfK muss veräußert werden. 21 potenzielle Interessenten hatte die Kommission angeschrieben. Darunter der Branche wohlbekannte Player.Da Brüssel auf die Prüfung des Verkaufs Deals verzichtete hat, muss die Welt auf die Information zum Abschluss dieses weiteren interessanten Deals noch ein paar Tage warten.GfK Consumer Panels & Services wurde 1957 in Deutschland gegründet und ab 1961 international ausgerollt. Aktuell ist es in 17 Ländern in Europa vertreten. In Deutschland berichten 50.000 Haushalte mit über 100.000 Einzelpersonen über ihr Einkaufsverhalten für FMCG und weitere Kategorien. Zusätzlich erhält GfK Verkaufsdaten aus dem Handel.Schlägt ein weiteres Private Equity zu, um sich nach ein paar Jahren wieder zurückzuziehen? Oder wird ein bekannter Marktforscher den Zuschlag bekommen? Spannend ist dies vor allem, da zahlreiche weitere Dienste mit den Daten aus dem GfK-Panel arbeiten.Bevor die Tinte trocken ist, können wir also ein wenig spekulieren:Ein möglicher Kandidat wäre. Das weltweit tätige aus Frankreich stammende Unternehmen hatte bereits 2018 das Ad-hoc-Geschäft von GfK übernommen. Didier Truchot, Eigner und damaliger CEO von Ipsos, äußerte sich gegenüber planung&analyse damals sehr zufrieden mit dem Deal. Die Sparte Consumer ist heute bei Ipsos mit 47 Prozent Anteil am Umsatz nicht nur der größte, sondern auch der profitabelste Bereich. Das organische Wachstum lag bei elf Prozent. Insgesamt erzielte Ipsos 2022 einen Umsatz von 2,4 Milliarden Euro bei einer Profitabilität von 13 Prozent. Ein Consumer Panel existiert laut Webseite in derzeit neun Märkten. Die Liquidität scheint vorhanden.Passend wäre auch. Der britischstämmige Marktforscher verfügt über das World-Panel in Asien, Afrika, Mittelost und Südamerika. In Europa ist es jedoch nur in Frankreich, Portugal, Spanien, Irland und UK verfügbar. Zur Komplettierung dieser Liste arbeitet Kantar seit Jahren mit GfK für das Europanel zusammen. Die Befürchtung, dass Kantar nach einer NIQ/GfK-Fusion der Zugang zu den Daten verwehrt werden würde, war ein Grund für die Brüsseler Wettbewerbshüter hier ein Stoppschild hochzuhalten.Für Kantar wäre das Panel also eine gute Ergänzung und die Unternehmensspitze soll auch schon damit geliebäugelt haben. Allerdings wird seit geraumer Zeit gemunkelt, dass sich der derzeitige Hauptinvestor Bain Company nach vier Jahren allmählich wieder aus dem Investment zurückziehen will. Daher scheint es unwahrscheinlich, sich jetzt noch einen solchen Deal ans Bein zu binden. Zudem sollten die Kartellbehörden hier die Stirne runzeln.Dann kommt nochals potenzieller Käufer in den Sinn. Der kürzliche Zusammenschluss aus IRI und NPD betreibt Panel für FMCG, aber auch für Nonfood aller Art als Kernaufgabe. Hier würden die Wettbewerbshüter vermutlich wieder hellhörig.In einen Reuters-Bericht wurden als mögliche Interessenten darüber hinaus die Access-Panel-Anbieterund, die MediaagenturenGroup undGroup sowie Cision genannt. Es bleibt also spannend.