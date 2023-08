Während hierzulande mancher von der ewigen Wiederkehr der Sonntagsfrage und von Meinungsumfragen vor Wahlen und der Debatte danach – wie gut waren sie, warum waren sie nicht gut, was hätte anders sein sollen, woran lag‘s? – genervt sein mag, wird durch einen Report von Esomar deutlich, welche Relevanz diese Umfragen rund um Wahlen für die Demokratie einer Gesellschaft haben und dass es keinesfalls überall auf der Welt selbstverständlich ist, dass Umfragen frei und unbeeinflusst und jederzeit durchgeführt werden.

Zuverlässigkeit, Validität und Authentizität

Politische Führer in Brasilien und Griechenland haben die Möglichkeit von Geld- oder sogar Gefängnisstrafen für Meinungsforscher ins Spiel gebracht, wenn deren Umfragen nicht mit den Wahlergebnissen übereinstimmen. Russland hat eines seiner bekanntesten unabhängigen Meinungsforschungsinstitute zu einem „ausländischen Agenten“ erklärt.

Embargo zur Veröffentlichung von Umfragen

Esomar/WAPOR Mit welcher Erhebungsmethode werden Umfragen gemacht: Face-to-Face ist weltweit führend

Unwissen schafft Unmut

Methoden der Wahlumfragen

Die Berichte über Polls

Der Weltverband Esomar hat gemeinsam mit Wapor, der Weltvereinigung für Meinungsforschung, einen Report vorgestellt:. Das ist die 7. Auflage dieses Reports (seit 1984) und der letzte ist 2017 erschienen. Die Studie stützt sich – klar, wie sonst – auf eine Online-Befragung von Experten in 157 Ländern der Welt.2017 wurde zudem eine Referenzdatenbank angelegt, die von Kantar Lightspeed mit Unterstützung von Esomar unterhalten wird. Sie enthält derzeit mehr als 35.000 veröffentlichte Umfragen weltweit. Die Überzeugung der beiden herausgebenden Verbände ist: „Die Einschränkung der Veröffentlichung von Meinungsumfragen schadet allen - der Öffentlichkeit, den Regierungen und sogar den Entscheidungsträgern -, da die Umfragen unter anderem die Ziele, Einstellungen und Wünsche der Bürger an die Regierungen und politischen Parteien weitergeben.“ Die Organisationen betonen, dass ordnungsgemäß durchgeführte Meinungsumfragen nach wie vor das beste Mittel sind, um der Öffentlichkeit eine Stimme bei der Entscheidungsfindung zu geben.Aber Meinungsumfragen zu Wahlen – sogenannte Opinion Polls – sind eine schwierige Form der Forschung, weil sie sich an der Realität messen lassen müssen. Diskutiert werden Fragen zur Zuverlässigkeit, Validität und Authentizität. „Heute, in einer Welt, in der die Grenzen zwischen Fakten und Meinungen verschwimmen und die sozialen Medien polarisieren, ist es umso wichtiger, sich auf solide Forschung und Umfrageergebnisse verlassen zu können“, schreibt Joaquim Bretcha stellvertretend für Esomar in seinem Vorwort.Dieser Bericht ist auch deshalb wichtig, weil denjenigen, die Meinungs- und Wahlumfragen durchführen, auch heute noch staatliche Strafen drohen. So haben politische Führer in Brasilien und Griechenland in der jüngsten Vergangenheit die Möglichkeit von Geld- oder sogar Gefängnisstrafen für Meinungsforscher ins Spiel gebracht, wenn deren Umfragen nicht mit den Wahlergebnissen übereinstimmen. Russland hat eines seiner bekanntesten unabhängigen Meinungsforschungsinstitute zu einem „ausländischen Agenten“ erklärt.Das besondere an der Studie: Sie ist wirklich global und es sind auch eine große Anzahl an Ländern in Sub-Sahara-Afrika sind dabei, Westasien und Nordafrika wird betrachtet, die Regionen Asien und Pazifik, natürlich Europa und Nord- und Südamerika sowie die Karibik.Experten aus 157 Ländern haben Einschränkungen und Regulatorien zur Durchführung oder Veröffentlichung von Wahlumfragen zusammengetragen. Darüber hinaus geht es um Erhebungsmethoden, die Qualität der Berichterstattung über die Polls in den Medien und Möglichkeiten der Fortbildung für Journalisten oder Forscherinnen und Forscher.Die gute Nachricht: Die Anzahl an Ländern, in denen es Restriktionen gibt, ist niedriger als 2017, dennoch ist in 73 Ländern der Welt (46 Prozent) irgendeine Art von Embargo für Polls zu beobachten. In 24 Länder (15 Prozent) sind überhaupt keine Wahlumfragen erlaubt und in einem Drittel der Länder regeln die Regierungen die Umfragen offiziell.In sechs Ländern - Angola, Honduras, Kirgisistan, Madagaskar, Marokko und Mosambik – hat die Studie Embargos für die Veröffentlichung von Wahlergebnissen gefunden, die 30 Tage oder länger vor den Wahlen gelten. In elf weiteren Ländern (Chile, El Salvador, Griechenland, Guatemala, Italien, Montenegro, Panama, Paraguay, Singapur, Slowakei und Sambia) dauern diese Vorschriften – keine Ergebnisse von Wahlumfragen zu veröffentlichen – mindestens zwei Wochen.„Sperrzeiten von solcher Länge sind mehr als nur Einschränkungen der Berichterstattung. Sie verhindern, dass in kritischen Phasen des Wahlkampfs zuverlässige Umfragen durchgeführt werden, und setzen die Wähler damit Fehlinformationen aus anderen Quellen aus, die nicht überprüft werden können“ urteilen die Studienmacher gegenüber solchen Praktiken.Europa ist die Region mit dem zweithöchsten Prozentsatz an Embargos (nach Lateinamerika), aber in der Hälfte dieser Länder dauern die Beschränkungen für die Veröffentlichung nur zwei oder drei Tage.Beobachtet wurden auch zahlreiche Länder, in denen Meinungsforscher in den Tagen vor den Wahlen Umfragen durchführen, diese aber nicht vorher veröffentlichen dürfen. Dass trifft auf fast ein Drittel der Länder Westasiens und Nordafrikas sowie Afrikas südlich der Sahara zu. In etwa einem Viertel der Länder in diesen beiden Regionen dürfen Meinungsumfragen über Abstimmungen nicht einmal durchgeführt werden.Manchmal haben nur diejenigen Zugang zu den Daten, die dafür bezahlt haben. Das schaffe Ungleichheit. Die Öffentlichkeit habe – ohne Informationen über die Umfragen im Vorfeld der Wahlen – wenig oder gar keine Möglichkeit, sich auf das vorzubereiten, was passiert, wenn die Stimmen ausgezählt werden.2017 gab es nach Wahlen Auseinandersetzungen in Honduras und Chile, beide Länder haben ein Embargo von 30 bzw. 15 Tagen vor der Wahl. Aber, so schreibt der Report, selbst Länder in denen Polls frei veröffentlicht werden können, seinen nicht davor gefeit, dass Fehlinformation zu politischen Protesten und gewaltsamen Ausschreitungen führen, wie der Sturm auf das US-Capitol im Januar 2021 gezeigt hat.Der Erfolg von Umfragen im Vorfeld von Wahlen, habe sich gemessen an der Übereinstimmung mit den Wahlergebnissen, in den vergangenen Jahren kaum verändert. Wenn es auch einige historisch abweichende Schätzungen gegeben habe. Der Bericht konstatiert: Gut konzipierte und methodisch fundierte Wahlumfragen sind außerordentlich genau. Die Umfragen in der letzten Woche des Wahlkampfes sind langfristig gesehen sogar noch genauer geworden.Die Methoden der Meinungsumfrage hingegen haben sich geändert. 2017 nutzten nur relativ wenige Länder Online-Umfragen als Forschungsmethode. Heute tun dies mehr als drei Viertel (mit einem Höchstwert von 92 Prozent in Europa, wo sie das Telefon als vorherrschende Umfragemethode abgelöst haben). Persönliche Befragungen, also Face-toFace bleiben die vorherrschende Methode in der Welt - allerdings nicht in Europa. Problematisch ist in manchen Ländern die Sicherheit der Interviewer. Der Anteil der Telefonbefragungen - Festnetz, Mobiltelefon oder eine Kombination aus beidem - ist von 46 Prozent im Jahr 2017 auf heute 35 Prozent zurückgegangen.In fast allen untersuchten Ländern werden Meinungsumfragen nicht nur für Wahlen genutzt, sondern sie nutzen Entscheidungsträgern, die Bedürfnisse und Wünsche der Öffentlichkeit zu erkennen und vielleicht auch zu berücksichtigen. In über 85 Prozent aller Länder werden Meinungsumfragen genutzt, um die öffentliche Meinung zu sozialen Themen, zur Leistung der Regierung, zu wirtschaftlichen Belangen und zum wichtigsten Gesundheitsthema der 2020er Jahre - der Coronavirus-Pandemie - zu bewerten.„Das größere Problem bei den veröffentlichten Umfragen ist vielleicht nicht ihre methodische Qualität, sondern die Qualität der Berichterstattung über sie“, steht im Report. In fast der Hälfte der befragten Länder werden Beiträge über Umfragen negativ bewertet, sie seien von entweder „eher geringer Qualität“ (32 Prozent) oder von „sehr geringer Qualität“ (11 Prozent). Methodische Informationen werden weltweit nur bei jeder 5. Veröffentlichung mitgegeben.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Jahre 2017 bis 2022 für Meinungsforscher auf der ganzen Welt eine Herausforderung waren, heißt es. In der überwiegenden Mehrheit der Länder betonen Experten, dass es heute schwieriger ist, Meinungsumfragen durchzuführen als noch vor fünf Jahren. Die Coronavirus-Pandemie förderte zwar die Verbreitung von IT- und Kommunikationstechnologien und regte deren Einsatz in der Meinungsforschung an, brachte aber auch einen wirtschaftlichen Niedergang mit zahlreichen Budgetkürzungen und steigenden Kosten für die Datenerhebung mit sich. Sinkende Antwortquoten, Non-Response, wachsende Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und der Sicherheit von F2F-Interviewern gehören zu den Sorgen der Fachleute in der Meinungsforschungsbranche. Die Umfrage 2022 hat auch gezeigt, dass die Unterstützung nationaler Branchenverbände wie internationaler Organisationen in diesem Bereich für die Meinungsforschung von Bedeutung ist.