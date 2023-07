Noch ist nicht kommuniziert, wie der Name des neuen Konzerns sein wird. Nielsen IQ hat sich erst kürzlich in NIQ umbenannt und gerade ein neues Logo vorgestellt.

Nachdem das europäische Kartellamt grünes Licht gegeben hat, haben NielsenIQ (NIQ) und GfK SE (GfK) den erfolgreichen Abschluss ihres strategischen Zusammenschlusses bekanntgegeben. Es entsteht ein Weltkonzern für „Consumer Intelligence“ mit einem Umsatz von über vier Milliarden US-Dollar. Jim Peck, CEO von NIQ, soll das neue Unternehmen leiten.

Das neu entstandene Unternehmen will den weltweit umfassendsten und klarsten Blick auf das Kaufverhalten von Konsumenten bieten. Full View™ wurde bei NIQ im April vorgestellt und kombiniert die Daten aus Konsumentenbefragungen in über 100 Ländern sowie Handelsdaten von Millionen Produkten. Beide Unternehmen zusammen haben nach eigenem Bekunden 30.000 Kunden. Dabei vereint das kombinierte Unternehmen komplementäre Kompetenzbereiche, indem es die Erkenntnisse von NIQ zu Fast Moving Consumer Goods (FMCG) und die Expertise von GfK im Bereich technischer Konsumgüter zusammenführt.

Die ebenfalls umfassenden Erkenntnisse von GfK im Bereich FMCG - durch das Consumer Panel (CP) in 100.000 Haushalten in 16 Ländern Europas erhoben - wurden auf Anraten der Wettbewerbsbehörden verkauft. Den Zuschlag bekam das britische Institut YouGov für 342 Millionen US-Dollar. Ein Schnäppchen, wie Branchenkenner sagen. Dieser Deal ist allerdings noch nicht abgeschlossen. Dies wird für die zweite Hälfte dieses Jahres erwartet.

In der Mitteilung für die Presse heißt es „Die Veräußerung von GfK CP, das rund 15 Prozent des Jahresumsatzes von GfK erzielte, ändert nichts an der Gesamtattraktivität unseres Zusammenschlusses.“ Bei GfK haben rund 1000 Mitarbeitende für das Panel gearbeitet, allein 300 in Deutschland. Die Herauslösung dieses Geschäftszweigs wird wohl eine Weile dauern.

Was der Deal für die Kunden bedeutet

Soweit der derzeitige Kenntnisstand. Derweil machen sich Kunden von Haushalts- und Handelspanels Gedanken über die pünktliche Lieferung der für ihre Entscheidungen wichtigen Daten. Weltweit mag NIQ/GfK über einen riesigen Datenschatz verfügen, aber was bedeutet das für einzelne Länder und spezielle Kategorien?Aber es gibt ja Konkurrenz: IRI, das kürzlich mit NPD fusioniert als Circana auftritt, hat für FMCG in Europa allerdings nur ein Handelspanel, kein Consumer Panel, liefert also Daten über die tatsächlich veräußerten Waren bei vielen, aber nicht allen Händlern. Dennoch wird es von zahlreichen Kunden als alleiniger Dienstleister genutzt.NIQ/GfK haben versichert, dass ein Consumer Panel weiterhin ein Herzstück bleibt, der Neu-Aufbau ist jedoch kein leichtes Unterfangen und dauert vermutlich Jahre. Alleine in Deutschland wurden 50.000 Haushalte mit 100.000 Einzelpersonen von GfK befragt. Das Panel besteht hierzulande seit 1957.YouGov als neuer Player in diesem Spiel ist noch nicht richtig einschätzbar. Einige Branchenvertreter zeigen sich erleichtert, dass nicht irgendein Private Equity Unternehmen, sondern ein Marktforschungsinstitut den Zuschlag erhalten hat. YouGov ist bislang als Online-Panel-Anbieter aufgetreten. Laut eigenen Angaben können 24 Millionen Menschen befragt werden.