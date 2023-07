Annika Mollenkopf, Senior Research Manager, und Silke Moser, Corporate Director, von der GIM

Die Typologie zur Mediennutzung (MNT) von ARD und ZDF hat einen Nachfolger. Die GIM, die die Studie bereits seit Jahren durchgeführt hat, entwickelt neue Medien-Typen, die den heutigen Nutzungsgewohnheiten mehr entsprechen sollen. Annika Mollenkopf, Senior Research Manager, und Silke Moser, Corporate Director, haben die Digital Media Types aus der MNT in Zusammenarbeit mit ARD und ZDF weiterentwickelt und nicht nur medien-, sondern branchenübergreifend marktfähig gemacht. Sie berichten p&a exklusiv, wie sie vorgegangen sind.





Sie haben mit DMT Digital Media Types eine neue Studie zum Medienkonsum vorgelegt. Warum wurde die von der GIM durchgeführte bisherige Mediennutzungstypologie von ARD und ZDF nicht fortgeführt?

Annika Mollenkopf: Die Digital Media Types (DMT) sind die weiterentwickelte Neuauflage der renommierten Mediennutzertypologie (MNT) von ARD und ZDF. Diese wurde von 2011 bis 2020 gemeinsam von beiden genannten Rundfunkanstalten durchgeführt und war im Ansatz und im Zuschnitt etwas in die Jahre gekommen. Das Nachfolgemodell DMT bildet insbesondere den digitalen Bereich stärker ab.

Braucht es eine zusätzliche Medienstudie? Es sind doch schon zahlreiche im Markt vorhanden?

Silke Moser: DMT ist nicht nur ein zusätzliche Medienstudie – es geht um viel mehr: Die DMT verbindet Lebenswelten mit Mediennutzung. Der Medienkonsum wird also auf Basis der Lebenswelten und Konsumneigungen erklärt. Mit der Neuauflage können wir aktuelle Lebensbedingungen ganzheitlicher abbilden, sind flexibler und breiter ausgerichtet. Außerdem wurde die Studie wie erwähnt inhaltlich konsequent auf digitale und soziale Medien, wie Streamingdienste und Youtube, ausgerichtet – klassische Medien, etwa Linear-TV und Live-Radio, werden zugleich in Relation weiterhin betrachtet.

Wie häufig wird die Studie auf den aktuellen Stand gebracht?

Moser: Geplant ist eine Aktualisierung alle fünf Jahre. Wobei durchaus möglich ist, dass – je nach Dynamik des gesellschaftlichen Wandels – eine frühere Aktualisierung notwendig werden wird.

Welchen Mehrwert bietet eine Typologie des Medienkonsums für Unternehmen branchenübergreifend? Mollenkopf: Die Studie bildet die Gesamtbevölkerung ab und liefert aktuelle, tiefgehende Einblicke in die Lebenswelten von Mediennutzungsgruppen – heruntergebrochen auf neun Typen. Dazu zählen zum Beispiel die „Verantwortungsvolle“, die „Sicherheitsorientierte“ und der „Ablenkungssuchende“. Diese Typen bieten Potentiale für weitere Ableitungen zu Konsummustern, etwa im Versicherungs- oder Beauty-Bereich. In dieser Ganzheitlichkeit leistet das keine vergleichbare Typologie – deshalb sind die hieraus generierten Einblicke so wertvoll wie einzigartig. Die DMT ist also nicht nur für Agenturen, Sender und Verlage im Rahmen ihrer Programmentwicklung relevant, sondern branchenübergreifend bedeutend, wenn man wissen will, wie bestimmte Typen ticken, welche Freizeitvorlieben sie beispielsweise haben.

Wie sind Sie methodisch vorgegangen? Inwiefern wurde die DMT weiterentwickelt?

Mollenkopf: Um alle verschiedenen Bevölkerungsgruppen und insbesondere jüngere, mobilere Zielgruppen angemessen abzubilden, haben wir im Rahmen der Befragung auf „Mixed Mode“, also CATI–Dual frame und CAWI, umgestellt. Vor der DMT wurde bei den erwähnten Vorgängerstudie MNT rein über CATI-Festnetz befragt. Außerdem haben wir die Fragestellungen im Hinblick auf die geforderte „Krisenresistenz“, was im aktuellen Umfeld wichtig ist, angepasst.

Zum Abschluss noch eine Frage über die Studie hinaus: Wie weit fortgeschritten ist eigentlich das offline-rekrutierte Online-Panel der GIM? Kommt es schon zum Einsatz?

Moser: Unser offline rekrutiertes Onlinepanel „GIMpulse“ ist sehr gefragt und kommt bereits seit 2021 branchenübergreifend bei qualitativen wie quantitativen Studien zum Einsatz. Da wir offline rekrutieren und online umsetzen, vereinen wir die Vorteile beider Welten – mit belastbaren Ergebnissen, die frei von Selektionseffekten sind.