Umsatzzahlen bleiben hinter Erwartungen zurück

Die Eigentümer der Marktforschungsunternehmen GfK und NIQ haben erneut ihren Zusammenschluss bei der EU-Kommission beantragt. Möglich wird dies durch ein Zugeständnis der GfK mit dem sich die Beiteiligten den europäischen Wettbewerbsbehörden fügen.

Die aus wettbewerbsrechtlichen Gründen verschobene Fusion der Marktforschungsfirmen NIQ und GfK nimmt einen erneuten Anlauf. Wie die GfK ihren Kunden am Freitag in einem Brief mitteilt, haben die Eigentümer der beiden Firmen am Donnerstag einen erneuten Prüfantrag für die Fusion bei der EU-Kommission eingereicht. Wie von den Behörden gefordert, wird die GfK ihr europäisches Consumer-Panel-Geschäft an eine unabhängige dritte Partei verkaufen, heißt es darin weiter.





Es wird erwartet, dass die Aufsichtsbehörde eine Frist bis zum 20. Juni setzt, um über das Geschäft zu entscheiden. Da die geplante Nachbesserung noch abgeschlossen werden muss, wird sich die Frist voraussichtlich um zehn Arbeitstage verlängern.

