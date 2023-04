Das Marktforschungs-Team der Rewe Group im Rhein-Energie- Stadion in Köln

Beim Einzelhändler Rewe Group ist die Marktforschungsabteilung nicht in den Hierarchiestufen vergraben, sondern präsent. Nach einem Besuch in Köln können wir berichten: Wie gelingt der Abteilung unter Leitung von Pia Leimbach der Transfer von Insights, welche Instrumente für die Forschung wurden entwickelt und wie gelingt es, dass der Kunde immer mit am Vorstandstisch sitzt.

In der Vorstandsetage des Rewe-Konzerns hängt eine Tabelle in DIN A0 , auf der auf einen Blick erkennbar ist: Wie ist die Stimmung der Kunden, wie deren Einschätzung zu den Preisen und – immer mit Argusaugen betrachtet – deren Meinung zum Wettbewerber. Gespeist wird das Kundenwahrnehmungsradar von der Rewe-Marktforschung und für Pia Leimbach, Chefin der Abteilung, war es durchaus überraschend, dass der Ausdruck einer Excel-Tabelle das adäquate Instrument ist, um diese wichtigen Fakten ihren internen Kunden zur Verfügung zu stellen. Aber Rewe ist ein Händler und Händler sind Zahlenmenschen. Und die Rewe-Marktforschung ist bekannt und präsent im Unternehmen und kann mit einem Instrument gar einen kleinen Teil zum Umsatz beisteuern – und auch das werden die Menschen an der Spitze eines der größten Händlers Deutschlands schätzen.

Aber der Reihe nach. Die Abteilung Marktforschung zählt 16 Köpfe plus eine Handvoll Werkstudierende. Sie ist im Vorstandsbereich des Chief Digital and Technology Officer, Christoph Eltze, angesiedelt. Nachbarabteilungen sind unter anderem der Schwesterbereich Retail Intelligence sowie die Bereiche Analytics, Inhouse Consulting und Strategie, Customer Loyalty. Der Austausch zwischen den Abteilungen werde regelmäßig auf verschiedenen Ebenen praktiziert, berichtet Leimbach.

Das Aufgabengebiet der Abteilung ist riesig. Das beginnt bei klassischen Kundenbefragungen am PoS und Mystery Shopping, um die Standards in den Märkten zu überprüfen. Oder es soll ein neues Layout eines Marktes in einem Konzepttest überprüft werden. Das sind Beispiele für Vertriebsthemen. Hier hat auch Pia Leimbach ihre 20-jährige Laufbahn bei der Rewe Group begonnen.

Ein großer Part sind Mitarbeiterbefragungen für die HR-Abteilung. „Da haben wir eine gute Expertise aufgebaut“, berichtet Leimbach und die Abteilung beherrscht alles, was rund um Datenschutz und Vereinbarungen mit dem Betriebsrat hierbei eine Rolle spielt. In jüngster Zeit viel angefragt sind „Change-Befragungen“ bei Umstrukturierungen im Haus. Und schließlich sind es die Mitarbeiter, die die Stimmung an der Basis kennen, die wissen, wie etwa die neue Salattheke ankommt, was Konsumentinnen und Konsumenten suchen, schätzen, vermissen. Dieser Schatz soll künftig noch systematischer gehoben werden, durch eine Mitarbeiter-Community.

Wie in jedem Unternehmen ist das Marketing ein wichtiger interner Auftraggeber für die Abteilung Marktforschung. Etwa bei Werbung – sei es ein Fernsehspot oder der wöchentliche Handzettel. Hier gab es sehr regelmäßig Anfragen, ob eine neue Gestaltung – mehr Produkte oder weniger, Rezepte oder neue Bilder oder, oder – beim Betrachter so ankommt, wie geplant. Da kam die Idee zu einer Standardisierung und Automatisierung der Umfragen. Gemeinsam mit dem Institut Skopos wurde das Tool MyMafo entwickelt. Damit können interne Kunden den neu entworfenen Handzettel selbst hochladen, ein Set an vorher formulierten Fragen anklicken und ihren Test – unter punktueller Einbeziehung der Mafo-Abteilung – ganz selbstständig durchführen. Das spart Zeit und man baut zugleich eine Benchmark-Datenbank auf. Das „Aufgabengebiet“ für MyMafo wird jetzt erweitert, sodass auch andere Tests etwa zu Eigenmarken, Visual Tests oder Bewegtbildern automatisiert und in Eigenregie der Fachabteilungen durchgeführt werden können. In den vergangenen zwei Jahren wurden insgesamt 75 Studien mit dem Tool bearbeitet. „Es ist klar: Das hätten wir in unserer Abteilung ohne das Tool gar nicht schaffen können und es ist gut, dass wir uns derweil anderen Fragestellungen zuwenden konnten“, so Leimbach.

Zum Beispiel dem Aufbau der Kundenstimme. Dieses Panel mit 35.000 Kundinnen und Kunden – und auch immer mehr Nicht-Kunden – wird von Gapfish gehostet. Die Kundenstimme dient sowohl regelmäßigen als auch Ad-hoc-Befragungen. Seit Corona werden etwa jede Woche 1000 Menschen gefragt. Wie ist die Befindlichkeit, wie und was wird gekauft, wie wohl fühlen sie sich im Supermarkt? Doch der Stimmungstracker ist nur ein Element. MyMafo greift natürlich auch auf dieses hauseigene Panel zu. Richtig spannend wird es, wenn die Befragungsdaten mit den Transaktionsdaten der Rewe kombiniert werden.

Kundenstimme wird auch Externen angeboten

Dann können Profile gebildet und sehr spitze Zielgruppen – etwa Veganerinnnen – gefunden werden. Zudem können Befragung und Verhalten kombiniert und zum Beispiel das Say-Do-Gap quantifiziert werden. „Das Kundenstimme-Team arbeitet gerade an einer Strategie“, erklärt Leimbach. Aber schon jetzt ist klar: Die Daten sollen auch anderen Unternehmen dienen, Markenartiklern etwa, oder Instituten, die bestimmte Fragestellungen für ihre Kunden klären wollen. So mausert sich die Rewe-Marktforschung zu einem interessanten Business-Case im Unternehmen und generiert Umsätze, die die Kosten für die Kundenstimme reduzieren.

Zur Rewe-Mafo-Abteilung gehört selbstredend auch eine Community. Die heißt „Dein Ideen-Marktplatz“ im Schwerpunkt für Rewe- und Pennykunden. Hier werden qualitative Fragestellungen geklärt. Auch hier versucht Leimbach den Kreis der Beteiligten zu öffnen, um sich nicht nur auf die Fans der eigenen Marken stützen zu müssen.

Obwohl mit diesen drei Tools bereits eine gute Infrastruktur besteht: „Wir können nicht alle Aufträge alleine schaffen, daher suchen wir regelmäßig neue Institute und Startups mit innovativen Lösungen“, erklärt Leimbach ihre Intention. Neben Anfragen für konkrete Projekte wurden bereits zweimal „Wettbewerbe“ gestartet, wo sich die Unternehmensforscherinnen und -forscher von dem Angebot im Markt überraschen lassen wollten. Vorgegeben ist lediglich ein grobes Thema. Zum Beispiel im Nachgang der Entscheidung der Rewe Group, die Handzettel auf absehbare Zeit abzuschaffen, die Frage: „Welche Ansätze gibt es, den Wandel marktforscherisch zu begleiten?“ Jeder mit einer interessanten Idee konnte sich bewerben, eingeladen wurden 15 Institute, die ihren Ansatz auf dem „Marktplatz der Impulse“ vor vielen Rewe-Fachleuten aus dem ganzen Haus vorstellen durften. Der Pitch wurde übrigens auf planung&analyse veröffentlicht.

Zur Research-Philosophie von Leimbach gehört auch die weitgehende Durchlässigkeit ihres Teams. Die 16 festen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit unterschiedlichen Qualifikationen versuchen einen Mittelweg zwischen Kontinuität in Projekten und Offenheit für Neues zu finden. „Wir haben uns entschieden, keine Unterstrukturen aufzubauen, damit kein Wissen verloren geht und keine Silos aufgebaut werden“, erklärt sie. „Wenn eine Anfrage reinkommt, entscheiden wir zuerst, ob es überhaupt ein Projekt für uns ist, dann wird geschaut, auf welchem Weg wir dies angehen, und entscheiden dann alle zusammen, wer das Projekt übernehmen will. Das kann ein Einzelner sein oder es werden kleine Teams dazu gebildet.“ Die Zielsetzung ist: Agilität, Transparenz und Eigenverantwortung unter einen Hut zu bringen. Das geht natürlich nur mit einem gut ausgebildeten und erfahrenen Team. Gleichzeitig bringt diese Vorgehensweise den Vorteil, dass sich jedes Teammitglied weiterentwickeln kann. Die Vision der Abteilung lautet: Wir wollen Dinge erhellen, mal als Spotlight, mal als Flutlicht. Und wir müssen Dinge erhellen, um ein tiefes Verständnis zu erreichen, bevor wir handeln.

Drei Instrumente für die Marktforschung der Rewe Group

Um die Abteilung in dem Unternehmen bekannt zu machen und gegen das Vorurteil „Mafo ist teuer und dauert Jahre“ vorzugehen, hat das Team allerlei Instrumente entwickelt. Der Klassiker: Die Insights aus dem Stimmungstracker werden regelmäßig im Haus verschickt. Das scheint schon mal gut angekommen zu sein. In drei Jahren ist der Verteiler von 30 auf 600 gewachsen. Zum anderen werden die Ergebnisse zu konkreten Fragestellungen nicht nur mit dem internen Auftraggeber, sondern zusätzlich in unterschiedlichen Gremien diskutiert, für die diese Fragestellung relevant ist. So war es etwa bei der Vorbereitung einer wichtigen strategischen Entscheidung: Die Rewe Group hat sich entschlossen, bis Ende 2024 aus dem Kundenbindungsprogramm Payback auszusteigen und ein eigenes Programm zu starten. Im Vorfeld hat die Abteilung Marktforschung sehr genau analysiert, was die Kundschaft an solchen Programmen schätzt.

Zweimal im Jahr lädt die Abteilung Marktforschung dann alle Interessierten ein und präsentiert die jüngsten Insights. Wie verhält sich derzeit der Verbraucher? Was bewegt ihn? Wo können wir nachbessern? Dank Video-Konferenz können dort auch die Kollegen aus den ausländischen Einheiten, zum Beispiel Billa in Wien, und von den Töchtern, etwa dem Baumarkt Toom oder der Reisebürotochter DER, teilnehmen. „Wir tragen die Studien und Analysen vor und geben Raum für Diskussion“, berichtet Leimbach. „Das wird supergut angenommen.“

Die Abteilung versucht auch neue Wege zu gehen und hat gemeinsam mit ihrer Schwesterabteilung Retail Intelligence einem internen Podcast gestartet.

In volatilen Zeiten gibt es besonders viel zu entdecken. Derzeit ist Einkaufen im Supermarkt für viele Menschen der pure Stress, berichtet Leimbach. Während der Pandemie war es eine schöne, wenn nicht die einzige Möglichkeit, auch mal rauszukommen, da gab es viele Impulskäufe und Markenartikel – auch schon mal Premium – waren en vogue. Jetzt ist der Einkauf mit Frust verbunden, viele Menschen haben Sorge, dass alles immer teurer wird, und es ist auch nicht alles immer verfügbar. Doch Hamsterkäufe wie zu Beginn von Corona werden kaum noch beobachtet, die Kunden haben ein gewisses Vertrauen entwickelt, dass die Ware wieder geliefert wird.

Um die Personen hinter solchen Befunden sichtbar zu machen, werden O-Töne aus der Community genutzt. Zum Beispiel: „Ich bin alleinerziehend, arbeite Teilzeit, meine Kinder sind Teenager, das Leben wird immer teurer. Ich weiß nicht, wie das gehen soll.“ So werden die Menschen erkennbar, die hinter den 20 Prozent stehen, die sagen, „ich kann mir fast nichts mehr leisten“. Mit solchen Mitteln werden nicht nur die Kunden, auch Marktforschung wird transparent, ihr Wert begreifbar und das weckt Begehrlichkeiten.

Wenn dann ein interner Kunde kommt und sagt: „Ich hab‘ was für Eure Community“, muss Leimbach auch mal bremsen. „Wir sind diejenigen, die wissen, wie man eine Fragestellung beantworten kann.“ Das ist ein wichtiger Prozess und die Insights-Experten wissen genau, was und wie man fragen kann und wofür andere Instrumente benötigt werden.

Die Insights-Cloud als Zukunfts-Vision

Zum Beispiel, dass Kunden eigentlich keine Preiskenntnis haben oder dass sie ihr zukünftiges Verhalten nicht selbst vorhersagen können. „Nur da, wo es tradiertes Verhalten gibt, rund um Weihnachten oder Silvester, können wir die Kunden fragen, was sie essen und entsprechend einkaufen werden und das stimmt dann auch in der Regel“, weiß Leimbach. Aber für viele andere Wochen im Jahr gilt das nicht. Daher ist es wichtig, mit anderen Abteilungen im Haus Hand in Hand zu arbeiten, um etwa den Bestand und die Nachfrage prognostizieren zu können.

Neben den Daten und Insights aus der Marktforschung arbeitet die Rewe selbstverständlich mit einer großen Menge anderer Daten. Zum Teil werden diese auch von Leimbachs Abteilung eingekauft, etwa Preisdaten, Verbraucher- und Handelspanels. Diese vielfältigen Daten gemeinsam mit der Schwesterabteilung Retail Intelligence im Bereich Business Insights in einer Insights-Cloud zu sammeln, um sie schneller verknüpfen und analysieren zu können, ist dann auch die Vision. Und die Gedankenspiele gehen weiter: Wenn die Kundenstimme auch die Meinung von Nicht-Rewe-Kunden wiedergeben kann oder mit einer Haushalts-App oder ähnlichem Instrument auch Transaktionsdaten von einer größeren Kundschaft einsehbar werden, dann kann die Rewe-Mafo auch für Externe ein interessanter Partner werden.

Die gute Nachricht: Nicht erst mit dieser Perspektive, sondern auch jetzt schon scheint die Marktforschung und damit die Kundensicht von der Geschäftsführung der Rewe Group gesehen und verstanden zu werden. Der tägliche Blick auf das Kundenwahrnehmungsradar in DIN A0 macht es möglich. Und sitzt der Kunde bei wichtigen Entscheidungen mit am Vorstandstisch? „Ein klares Ja“ sagt Pia Leimbach.



