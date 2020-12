Global Viral Change. © concept m Die Auswirkungen von Corona auf Konsum, Gesellschaft und Marketing. Insights + Strategies Publishing, Köln/Berlin.

Seit Februar 2020 führen die für das Unternehmen concept m tätigen Psychologen in China, den USA, Großbritannien, Italien und Deutschland kontinuierlich tiefenpsychologische Interviews durch und analysieren die Reaktion der Menschen. Schnell wurde deutlich: Das Geschehen wird in verschiedenen Phasen verarbeitet, die sich in der zweiten Welle seit Oktober in vielen Gesellschaften wiederholt haben. Die Auswirkungen haben sich bereits in den Gesellschaften und im Konsumverhalten manifestiert. Dies wird das Marketing langfristig verändern müssen.Das Buch „Global Viral Change“, von den Konsumpsychologen Dirk Ziems, Thomas Ebenfeld und Rochus Winkler geschrieben, schildert, wie die Pandemie in verschiedenen Gesellschaften in gleichartig ablaufenden Phasen verarbeitet wurde und den Konsum verändert hat.Doch das Buch beschreibt nicht nur, wie das Virus auch die Gemeinwesen „infiziert“, sondern es richtet im Wesentlichen den Blick nach vorne und stellt dar, wie die Welt im „New Normal“ aussehen wird. Wobei es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um ein „Corona Normal“ handeln wird, da ein Auslöschen der Pandemie frühestens ab Mitte 2021 zu erwarten ist. „Es ist damit zu rechnen, dass viele Branchen sich komplett umstellen müssen“, so Ziems.Die neuen Rahmenbedingungen verändern auch die Art und Weise, wie Marken kommunizieren müssen, um beim Verbraucher Akzeptanz zu finden. Statt Lifestyle-Akzenten sind jetzt beispielsweise Empathie und Solidität gefragt. In verschiedenen Szenarien erklären die Autoren, wie die Zukunft mit Corona aussehen könnte. Zudem wird erläutert, wie die Pandemie bestehende Entwicklungen im Konsum verändert. Ziems: „Das Corona Normal wird geprägt sein von einer extremen Volatilität sowie von größter Unsicherheit und Komplexität.“