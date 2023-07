Inwieweit können künstlerische Installationen im Straßenraum die Atmosphäre eines Ortes verändern und als Folge eine Wirkung auf das Verhalten im Straßenverkehr haben? Der Wahrnehmungsforscher Prof. Rainer Höger der Leuphana Universität Lüneburg beschreibt das Experiment und überlegt, ob es Ableitungen wie OoH-Werbetafeln geben könnte.





Das Projekt „FairVerkehr: Entschleunigung des innerörtlichen Straßenverkehrs durch künstlerische Installationen“ wurde von Forscherinnen und Forschern der Leuphana Universität Lüneburg in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Künste im Sozialen Ottersberg und der Technischen Universität Hamburg durchgeführt. Untersucht wurde, ob aufgestellte Kunstobjekte im Straßenraum das Geschwindigkeitsniveau absenken können. In den niedersächsischen Gemeinden Ottersberg (Kreis Verden) und Amelinghausen (Kreis Lüneburg) wurden zu diesem Zweck an den Hauptdurchgangsstraßen verschiedene Kunstobjekte aufgestellt. Zur Evaluation der Wirkung für den Straßenverkehr wurden Geschwindigkeitsmessungen und Eye-Tracking-Analysen durchgeführt. Das Ergebnis: Durch Kunst am Straßenrand lässt sich das innerörtliche Geschwindigkeitsniveau substanziell senken.



Michael Dörner

Achtung! Kunstwerk

Student:innen der Hochschule für Künste im Sozialen Ottersberg kreierten unterschiedliche Kunstobjekte, die für mehrere Monate an den Ortseingängen von Ottersberg und Amelinghausen platziert wurden. Unter anderem wurden Textschilder in einem bestimmten Abstand installiert, die sich aufeinander bezogen und gemeinsam einen Wortsinn ergaben.

Als weitere Maßnahme wurde die Bushaltestelle in der „Großen Straße“, die vorwiegend von Studierenden der Hochschule und Schüler:innen aus Ottersberg genutzt wird, mit bunten Folien verkleidet. Ebenfalls wurden bunte Sitze angebracht und Farbstreifen auf dem Gehweg platziert.

In Amelingenhausen konnten die Bewohner:innen bewusst mit der Kunst interagieren: Drei in den Primärfarben Cyan, Magenta und Gelb gehaltene Acrylglasscheiben wurden in einem Stahlrahmen montiert und ließen sich auf Wunsch verschieben. Dadurch entstanden farbige Reflexionen auf der Straße, die je nach Sonneneinstrahlung neue individuelle Abbildungen erzeugten.

Michael Dörner

Schau mir in die Augen, Auto

Leuphana Universität Lüneburg Aufmerksamkeitsverteilungen für die Straßenbereiche in Ottersberg und Amelinghausen, in denen die Kunstobjekte aufgestellt waren

Bunt, bemerkbar, begeisternd – Kunstobjekte sorgen für geringere Geschwindigkeiten

Um den Effekt der Kunstobjekte auf das Geschwindigkeitsniveau zu überprüfen, setzten die Forschenden Radargeräte und Verkehrskameras ein. Die Geschwindigkeit der Fahrzeuge wurde vor und nach der Installation der Kunstobjekte gemessen und anschließend verglichen. Mit Hilfe von Eye-Tracking analysierten die Wissenschaftler:innen zudem, in welchem Ausmaß die Kunstobjekte die Aufmerksamkeit von Autofahrer:innen auf sich ziehen und ob sie für die Menschen am Steuer gefährlich werden könnten. Schließlich soll die Hauptaufmerksamkeit weiterhin den Straßen gelten. Bei den Untersuchungen stellte sich heraus, dass der Kunst Beachtung geschenkt wird, die Ablenkung aber jeweils nur kurzfristig erfolgt und der Blick immer wieder rechtzeitig auf die Straße zurückkehrt. Die aufgestellten Kunstobjekte werden wahrgenommen, stellen jedoch keine Gefährdung des Straßenverkehrs dar.Fakt ist: Kunst am Straßenrand hat eine positive Wirkung auf Fahrzeugführer. Sie senkt das innerörtliche Geschwindigkeitsniveau spürbar. In der Gemeinde Ottersberg verringerte sich der Anteil der Überschreitung der Geschwindigkeit nach dem Aufstellen der Kunstobjekte an verschiedenen Messpunkten auf innerörtlichen Durchgangsstraßen um bis zu 24 Prozent. Doch die Geschwindigkeitsreduktion konnten die Forschenden nicht unmittelbar nach dem Vorbeifahren an den ersten Installationen feststellen. Erst in der Ortsmitte wurden die meisten Autos langsamer.

Prof. Rainer Höger, Projektkoordinator von der Leuphana Universität, glaubt: „Kunstobjekte noch vor den Ortseingangsschildern können Autofahrende zeitlich früher zum Abbremsen bewegen. Dadurch würden sie bereits beim Einfahren in den Ort langsamer fahren. Allerdings dürfen nach Verkehrsrecht außerhalb einer Ortschaft keine Objekte vor Ortseinfahrten stehen“.



Der Autor Leuphana Universität Lüneburg ist Professor i.R. für Arbeits- und Ingenieurpsychologie an der Leuphana-Universität Lüneburg. Promotion und Habilitation auf dem Gebiet der psychologischen Wahrnehmungsforschung an der Ruhr-Universität Bochum; Forschungsaktivitäten im Bereich Verkehrspsychologie, Unfallanalysen, Aufmerksamkeitsprozesse, Stressforschung und künstliche Intelligenz; Entwicklung des VISATT-Tests zur Wirkungsbewertung von Werbeanzeigen.

Interessant ist für Höger auch die Frage, ob Out-of-Home für ähnliche Effekte sorgen kann. Dafür arbeitet er in enger Kooperation mit der Kölner OOH-Agentur Planus Media und ihrem Marktforschungsinstitut Scopience. Gemeinsam haben sie bereits den branchenbekannten VISATT-Test entwickelt, der die Wirkung von OOH-Motiven im realen Umfeld misst. Oliver Schleyer, Leiter von Scopience, überträgt die Erkenntnisse des Kunstprojekts auf die Außenwerbung: „Wie die Kunstinstallationen in diesem Versuch können auch OOH-Werbeträger unmittelbar Einfluss auf das Verhalten der Betrachter nehmen. Wichtig ist eine kreative und überraschende Gestaltung der Motive. So zieht die Kampagne nicht nur die Aufmerksamkeit des Betrachters auf sich, sondern bleibt auch nachhaltig im Gedächtnis.“