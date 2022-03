Die Meinungsforscherin Sabine Beinschab räumte bei ihrer Befragung ein, dass das österreischische Finanzministerium (BMF) für "politische Fragen" bezahlt habe und das Ex-Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) diese Aufträge vermittelt habe und dafür 20 Prozent des Umsatzes "mitgeschnitten" habe. Darüberhinaus bestätigte Beinschab, dass das Finanzministerium für "politische Fragen" (in den für das BMF erstellten Studien) bezahlt habe. Beinschab gibt an, dass ihr bewusst war, dass es nicht in Ordnung ist, wenn das BMF diese zahlt. Es sei immer wieder vorgekommen, dass sie solche politischen Fragen in Studien des Finanzministeriums, etwa zur Betrugsbekämpfung, "hineingepackt" habe. Diese seien vor allem von dem damaligen Finanzministeriums-Generalsekretär Thomas Schmid beauftragt worden. "Wenn ich von einem Auftraggeber Fragen bekomme, hinterfrage ich es nicht mehr." Das sei nicht ihre Aufgabe. Mittlerweile sehe sie aber ein, dass das Finanzministerium nicht für Fragen bezahlen sollte, die eigentlich für die ÖVP erhoben worden seien. Beinschab wörtlich: "Das war Unwissenheit und Dummheit in diesem Fall - und ja, ich bin dumm gewesen."

Beinschab

Beinschab

Beinschab

Beinschab

Zusätzlich wurden von Beinschab durchgeführte Umfragen von der Verlagsgruppe Österreich in Auftrag gegeben und dieser in Rechnung gestellt worden. Allerdings: Die Fragen kamen vom Finanzministerium. Diese Vorgehensweise sei ihr so kommuniziert worden. Sie habe das auch nicht hinterfragt. Es sei auch vereinbart worden, dass die Ergebnisse der Umfragen vor der Weiterleitung an den offiziellen Auftraggeber noch einmal mit Vertretern des Finanzministerium besprochen werden.Diese Vorgehensweise sei für sie "nichts Neues" gewesen, so Beinschab und schon während ihrer Tätigkeit für die Karmasin Motivforschung (2011 bis 2013) vorgekommen. Damals seien ihr für Studien für die Tageszeitung heute von SPÖ-Mitarbeitern "sehr deutlich Wünsche der SPÖ kommuniziert" worden, in welche Richtung die Ergebnisse der Umfragen verändert werden sollen.betonte aber, dass sie alle der "Österreich"-Gruppe fakturierten Leistungen auch erbracht und sicherlich keinen Betrug begangen habe. Grundsätzlich habe sie für das Finanzministerium und den Verlag Österreich getrennt gearbeitet, sagteaus. Ein "Frisieren" von Umfragedaten für die ÖVP bestrittin ihrer Einvernahme zunächst - um dann einzuräumen, dass sie "nur innerhalb der Schwankungsbreite" Ergebnisse für ihre Auftraggeber modelliert habe. Es sei ihr bewusst gewesen, dass die Auftraggeber durch die Veröffentlichungen der "angepassten" Umfrageergebnisse eine politische Wirkung erzielen wollten. Auch betonte sie, sie habe Kurz mit ihren Studien nicht helfen wollen. Sie sei ihm nur einmal kurz begegnet.Das Löschen von Daten kurz vor der bei ihr durchgeführten Hausdurchsuchung bestätigte. Die Information, dass es zu Hausdurchsuchungen kommen könne, habe sie vorab bekommen.