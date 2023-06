Mit KI erstelltes Bild zur KI

Die Auswirkungen von ChatGPT, Midjourney und anderen Produkten, die mit Generativer KI arbeiten, auf Gesellschaft und Professionen wie die Marktforschung oder auch die Kreativbranche lassen sich noch schwer absehen. Michael Schütz ist Psychologe und Marktforscher und glaubt KI wird in vielen kleinen Teilbereichen Entlastungen bieten, aber die Forschung nicht auf den Kopf stellen. Fast unbemerkt belebt die Beschäftigung mit KI aber zugleich die alte Frage, was den Menschen ausmacht und setzt damit eine produktive Auseinandersetzung in Gang.

Es ist sicher geschicktes Marketing, wenn Sam Altman, Gründer von Open AI, vor seinem eigenen Produkt ChatGPT warnt. Das exponentielle Wachstum der KI führe zwangsläufig zu einer Superintelligenz, die man regulieren müsse wie Atombomben. Doch solche faszinierend-schaurigen Ausblicke in die nahe und – bevorzugt – ferne Zukunft verfangen. Allerorten liest man von den dramatischen Auswirkungen auf die Gesellschaft und auf die Arbeitswelt. Neulich gab es auf LinkedIn eine Diskussion darüber, wann KI ein Bewusstsein und einen freien Willen entwickeln wird (bis Ende des Jahres, so ein Kommentator). Das Killerargument ist dabei oft „Emergenz“: Wenn ein System nur komplex genug ist, dann fällt irgendwann Bewusstsein ab. Wenn ich mein Smart Home mit lernenden Netzwerken ausstatte und immer mehr Rechenleistung hinzufüge, wird dem System irgendwann das Ein- und Ausschalten des Lichts zu „langweilig“ und es überrascht mich mit einer Light Show, wenn ich nach Hause komme.

Szenenwechsel: Auf dem letzten Kölner BVM-Regionalabend berichtet Andreas Woppmann in einem erfrischend bodenständigen Vortrag davon, wie sie bei advice, einem Ulmer Marktforschungsinstitut, ChatGPT zur Codierung offener Nennungen in Fragebögen einsetzen. Begrenztes Einsatzgebiet, die Ergebnisse sind ok, sie sparen etwas Zeit, aber weit entfernt von einer Superintelligenz, die das Potenzial hat, die Branche zu revolutionieren. Ein Hauch von Faszination steckt allenfalls in den mit Midjourney generierten Bildern auf den Präsentationsfolien. Was ist also dran an dem Hype um KI? Welche Relevanz wird sie wirklich haben?

Die Faszination ist zunächst einmal nur eine Projektion

Wir haben schon immer mit unseren Computern wie mit einem Menschen geredet, vor allem, wenn sie Ärger machen. Jetzt erleben wir plötzlich, dass der Computer antwortet und das sogar in sinnvollen Sätzen. Dies macht uns gegen eine Anthropomorphisierung (Vermenschlichung) beinahe wehrlos. Wir neigen nun mal dazu, uns zu allem, was menschlich erscheint, ein Bewusstsein hinzuzudenken, und sogar künstlich generierte Sätze als „Äußerungen“ zu erleben. Diese intuitive „Beseelung“ von Artefakten beflügelt die Fantasie und spricht unterschwellig mythologische Motive an.

Hinzu kommt der Science-Fiction-Factor: Es bietet sich geradezu an, den derzeitigen Stand der technischen Entwicklung in eine fiktive Zukunft zu projizieren. GPT4 sei erst der Anfang, was lässt sich nicht alles an Möglichkeiten ausdenken. Superintelligenz, Superkreativität, Weltherrschaft. Sven Krüger, CMO des IT-Beratungsunternehmens adesso, meinte kürzlich auf einem Vortrag im Marketing Club Köln-Bonn, dass wir uns diesbezüglich keine Sorgen machen sollten. Würde die KI wirklich super-intelligent, würde sie den Planeten schleunigst verlassen, da wir auf der Erde schon selbst nicht in der Lage sind, mit unseren Ressourcen auszukommen.

Katharina Zweig, Professorin an der Universität Kaiserslautern, beschreibt ChatGPT als „Autokorrektur auf Steroiden“. Das trifft das Prinzip hinter der KI recht treffend: ChatGPT errät, welches Wort am wahrscheinlichsten auf ein anderes folgt, weil der Algorithmus „gelernt“ hat, welche Wörter in welchem Kontext vorkommen. Da ist die Antwort auf die Frage „Wer ist Kanzler“ auch schon einmal „Robert Habeck“, weil das Wort „Robert Habeck“ häufig im Kontext „Kanzler“ vorkommt. Das ist auch der Grund für das sogenannte Halluzinieren, wenn ChatGPT im Brustton der Überzeugung fiktive wissenschaftliche Literaturangaben oder juristische Präzedenzfälle präsentiert.

Für eine Werbeanzeige als Testmaterial wollten wir ein mittelmäßig ungewöhnliches Bild mithilfe von Midjourney und Firefly generieren. Das Prinzip hinter diesen Produkten ist ähnlich wie bei ChatGPT, daher war es auch nicht verwunderlich, dass das Ergebnis nicht besonders befriedigend war. Eine realistische Szene, in der eine Frau mittleren Alters schlammbespritzt und in Biker-Kleidung im Lotussitz meditiert, und neben ihr ein Mountain Bike liegt, war auch nach etlichen Prompts (mit freundlicher Unterstützung von ChatGPT) nicht zu realisieren und erforderte letztlich doch klassische Photoshop-Skills. Man rechne also immer mit dem Erwartbaren und Stereotypen. Mit Kreativität hat dies – nicht nur aus diesem Grund – wenig zu tun.

Der KI fehlt das Entscheidende für Intelligenz und Kreativität: Das Erleben

Es gibt keine verbindliche Definition von Intelligenz, erst recht keine von Kreativität. Fasst man Intelligenz aber ganz allgemein als das grundlegende Verständnis davon, was man tut und was in der Welt um einen herum vor sich geht, dann erfordert intelligentes wie kreatives Verhalten mindestens Wahrnehmen oder Erleben von sich selbst und der Welt. Ich betrachte eine Situation aus einer übergeordneten Perspektive, sehe ein Problem, das meinem Ziel entgegensteht und versuche die Zusammenhänge zu verstehen und Lösungen zu finden.

ChatGPT wird nie etwas verstehen, weil Erleben und Verstehen etwas fundamental anderes sind als Algorithmen, Daten oder neuronale Netze. Selbst das neuronale Netz Gehirn erzeugt kein Bewusstsein, es ist nur die Voraussetzung dafür.

Hier fehlt bei der KI nun alles, sie erlebt nicht, sie sieht weder sich selbst noch die Welt, sie hat auch kein Ziel, und kennt auch kein Problem. Sie rechnet nicht mal (auch das ist bereits eine menschliche Kategorie), sondern führt Algorithmen nach oben beschriebenem Muster aus, indem sie Verknüpfungen verstärkt und abschwächt. Von John Searle stammt das Gedankenexperiment mit dem chinesischen Zimmer: Ein Mann, der kein Wort chinesisch versteht, erhält ein Handbuch, das umfangreiche Anleitungen darüber enthält, welche chinesischen Schriftzeichen (Antworten) auf welche chinesischen Schriftzeichen (Fragen) wahrscheinlich folgen. Wenn ihm dann (für ihn unverständliche) chinesische Fragen in Form von Schriftzeichen durch einen Spalt im Zimmer zugesteckt werden, kann er die richtige (oder wahrscheinliche) Antwort produzieren. Er findet mithilfe des Handbuchs, des Algorithmus, den richtigen (oder wahrscheinlichen) Output. Das sieht dann so aus, als verstehe der Mann chinesisch. Tatsächlich versteht er gar nichts. ChatGPT weiß darüber hinaus auch gar nicht, dass es nichts versteht, weil es nicht erlebt.

Der Autor INNCH ist Psychologe und Gründer von INNCH innovation guided by research. Das Unternehmen verbindet psychologische Forschung mit Design- und Innovationsentwicklung. Zusammen mit seiner Partnerin Monika Heimann forscht er insbesondere zur Psychologie der Kreativität. Beide haben 2016 mit dem Buch „Wie Design wirkt“ ein Standardwerk für Designer geschrieben.

schuetz@innch.de

Selbst wenn das Handbuch des Manns in unserem Gleichnis beständig mit weiteren Petabytes an Lern-Daten gefüttert wird (er wird dann immer besser scheinbar intelligentes Verhalten simulieren), es findet keine „Emergenz“ statt. ChatGPT wird nie etwas verstehen, weil Erleben und Verstehen etwas fundamental anderes sind als Algorithmen, Daten oder neuronale Netze. Selbst das neuronale Netz Gehirn erzeugt kein Bewusstsein, es ist nur die Voraussetzung dafür. Hier ist ein Blick auf neuere Forschungen im Umfeld von embodiment und enactive mind fruchtbar: Bewusstsein entsteht danach erst durch das lebendige, körperliche In-der-Welt-sein, das Sich-zurechtfinden-müssen in der Welt, und umfasst auch das implizite, inkorporierte und intuitive Wissen, das aus dem Umgang mit der Welt resultiert, das „knowing how“. Erwin Straus brachte es einst auf den Punkt: Der Mensch denkt – nicht das Gehirn. Folgt man diesen neueren Ansätzen, schafft letztlich erst der Stoffwechsel lebendiger Organismen die Voraussetzung für Bewusstsein und damit für die Qualia. Als prekäre Wesen sind wir abhängig von der Umwelt und zugleich von ihr potenziell bedroht. Daher entwickeln Menschen Intelligenz und Kreativität, und daher erhalten die Welt, die Dinge und das soziale Umfeld Bedeutung.

Was heißt das jetzt für die Marktforschung?

Wenn wir uns klar machen, dass wir es bei KI weder mit Intelligenz noch mit Kreativität zu tun haben, wird auch deutlich, dass wir keine Revolution der Forschung erwarten dürfen. Dennoch wird das neue und sich weiter entwickelnde Werkzeug KI unsere Arbeit in vielen kleinen Bereichen erleichtern. Es wird gerade fleißig damit experimentiert und immer neue Use Cases ausgebildet.

Die Möglichkeiten reichen bei ChatGPT von Erleichterungen bei eher stupiden Aufgaben wie der Codierung offener Nennungen über die Nutzung als Inspirationsgeber und Sparringspartner beim Brainstorming bis hin zum Generieren von Hypothesen. In einem eigenen Projekt hatten wir uns mutmaßliche Motive für den Abschluss einer bestimmten Versicherung produzieren lassen. Die Ergebnisse waren gar nicht so schlecht, können aber letztlich nur der Inspiration oder Überprüfung der eigenen Analyse dienen. Auch für die Entwicklung von Claims, die als Testmaterial genutzt wurden, eignete sich ChatGPT. Werbe-Blabla und Marketing-Bingo beherrscht das Programm sehr gut (dafür gab es wohl genug Futter im Trainingsmaterial).

Auch Midjourney, Firefly & Co können Forschern wie Kreativen in der Praxis Arbeit abnehmen. Gerade wenn man so arbeitet wie wir und Designforschung vor der Erstellung der ersten Entwürfe durchführt, benötigt man oft viele und oft ungewöhnliche Bildmotive als Test- oder Triggermaterial. Das ersetzt nicht das kreative Konzept, die Designarbeit und das Umgehen-können mit Photoshop, macht die Arbeit aber leichter und schneller, da man nicht ausschließlich auf Stock Fotos als Vorlagen angewiesen ist.



Grenzen liegen dort, wo es um das Verstehen geht, um Qualitäten, die sich per definitionem eben nun mal nur erleben lassen, und wo es um kreatives Entwickeln out of the box auf der Basis von verstehender Einsicht geht. Nach einer vorbereitenden inhaltsanalytischen Codierung braucht es dann doch wieder empfindungsfähige Wesen, die „in der Welt sind“, um Bedeutungszusammenhänge erkennen und verstehen zu können, die über ein reines „Wort oder Bildelement X kommt oft im Kontext Y vor“ hinausgehen.

Die alte Frage „Was ist der Mensch“ neu belebt

Die interessanteste Auswirkung zeigt sich aber an überraschender, unerwarteter Stelle. Löst man sich von den Projektionen, die allein durch den Begriff „künstliche Intelligenz“ ausgelöst werden, und schaut sich das Prinzip hinter der KI genau an, wird umso deutlicher, was das Menschsein eigentlich ausmacht. Zumindest forciert es die Auseinandersetzung mit der Frage, was Intelligenz, Kreativität, Lernen oder Bedeutung bedeutet – und das kann gerade die psychologische Marktforschung wie die Kreation nur befruchten. Die Beschäftigung mit KI kann die Marktforschung, ihre Modelle und Methoden, damit voranbringen, aber ganz anders als gedacht.

Im akademischen Kontext findet diese Auseinandersetzung übrigens schon seit vielen Jahren statt – gerade ausgelöst durch KI und die KI-Forschung. Was macht das Spezifische des Menschen aus, wie lässt es sich adäquat erforschen? Unter Labeln von Embodiment, extended mind und enactive mind werden in den Kognitionswissenschaften gerade durch die Wiederentdeckung von Leben und Lebendigsein naturwissenschaftliche und phänomenologische Forschung auf neue Art zusammengedacht – und damit der Jahrhunderte alte cartesianische Dualismus von res extensa und res cogitans überwunden. Die momentane Entwicklung und Verbreitung von KI macht uns nicht nur alle plötzlich zu KI-Experten, sondern auch zu Psychologen – und das ist eine gute Entwicklung.