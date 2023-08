Arie Kapetyn

Auf der GOR Konferenz Anfang September geht es wie immer um Umfrageforschung. Ein Schlüsselthema des Veranstalters DGOF und von Keynote Speaker Arie Kapetyn. Der us-amerikanische Forscher mit niederländischen Wurzeln spricht über bevölkerungsrepräsentative Umfragen, Wearables und kontextbezogene Daten. Was den Vortrag so spannend macht, verrät er planung&analyse vorab im Interview.

Welche Probleme sehen Sie in der heutigen Umfrageforschung? Arie Kapetyn: Die Non-Response-Raten sind hoch, Telefonbefragungen werden immer undurchführbarer, und die Fülle an bequemen Internet-Panels trübt das Bild, da die breite Öffentlichkeit (und manchmal auch die politischen Entscheidungsträger) nicht in der Lage sind, zwischen Panels von sehr unterschiedlicher Qualität zu unterscheiden.



Kann die Kombination verschiedener Erhebungsmethoden, der "mixed-mode", diese Probleme lösen? Kapetyn: Das hängt ganz davon ab, was das bedeutet. Wenn Geld keine Rolle spielt, können Sie die Befragten auf die Art und Weise ansprechen, die für sie am besten geeignet ist. Es ist auf jeden Fall hilfreich, mehr als ein Instrument in der Werkzeugkiste zu haben. Soweit möglich, kann die Verwendung von administrativen Daten zur Quervalidierung, die Validität der erhobenen Daten verbessern. Ich würde also sagen, dass all diese Elemente hilfreich sind, aber es gibt kein Patentrezept.



Welche Bedingungen sollte eine Mixed-Mode-Methode erfüllen, um ein qualitativ hochwertiges Ergebnis zu erzielen? Kapetyn: Es beginnt immer mit einem guten Sampling-Frame. Wie in allen Fällen sind Anreize wichtig. Bei der Kombination von Erhebungsmodi ist der Umgang mit Mode-Effekten wichtig: Soziale Erwünschtheit; Interviewer-Effekte; auditiver und visueller Modus haben bekannte Effekte. Kurz gesagt, beginnen Sie mit einem großzügigen Budget und halten Sie sich an bewährte Praktiken (diese sind allgemein bekannt, werden aber in der Praxis häufig ignoriert)

Der Gesprächspartner Arie Kapteyn ist Direktor am Center for Economic and Social Research (CESR) der University of Southern California in Los Angeles. Er hat fünf Hochschulabschlüsse in den Niederlanden abgelegt, angefangen von Landwirtschaft über Ökonomie bis Ökonometrie. Bei der US-Wahl 2016 war sein Institut in Zusammenarbeit mit der Los Angeles Times eines der wenigen, die die Wahl von Donald Trump vorhersagte.

Kapetyn: Der beste Stichprobenrahmen in den USA ist die Liste der Postadressen. Hier setzen wir also an. Im Wesentlichen verfolgen wir einen Push-to-Web-Ansatz, bei dem wir den Teilnehmern, die zuvor keinen Internetzugang haben, Tablets und einen Internetzugang zur Verfügung stellen. Daher sind Post und Internet unsere wichtigsten Methoden. Wir haben aber auch Teilstichproben unseres Panels telefonisch befragt, um die kognitiven Tests zu kalibrieren, indem wir die Tests sowohl telefonisch als auch über das Internet an dieselben Befragten gerichtet haben. Wir haben auch versucht, unsere Umfrageergebnisse anhand externer Benchmarks zu validieren. Diese sind oft schwer zu finden, aber manchmal ergibt sich eine Gelegenheit. Ein Beispiel ist, dass wir unsere Teilnehmer im Jahr 2021 alle paar Wochen gefragt haben, ob sie eine Covid-Impfung erhalten haben. Wir konnten unsere nationalen Schätzungen mit den Daten des Center for Disease Control and Prevention vergleichen, das über Verwaltungsdaten zur Anzahl der Impfungen verfügte. Im Übrigen kombinieren wir Umfragedaten mit Daten aus Wearables, wie Aktivitätstrackern (z. B. Fitbit), Luftqualitätsgeräten, Sprachaufzeichnungen und Messwerten zur Antwortqualität. Wir planen eine Genotypisierung der Teilnehmer unseres Panels, die dann mit all den anderen Informationen, die wir über unsere Teilnehmer sammeln, in Verbindung gebracht werden kann.Kapetyn: Ich würde vorsichtig sein mit der Behauptung, dass die Befragten nicht ehrlich sind. In Convenience-Panels (insbesondere bei Mturk von Amazon) scheinen viele Menschen strategisch vorzugehen: Sie beantworten Fragen so, dass sich ihre Chancen erhöht, für weitere Umfragen in Frage zu kommen. Das könnte als nicht ganz ehrlich eingestuft werden. In Zufallsstichproben sind solche Fälle selten, aber das bedeutet nicht, dass wir immer die Antworten erhalten, die wir uns erhoffen. Wir haben große Unterschiede festgestellt zwischen der selbst eingeschätzten körperlichen Aktivität und dem, was wir mit sogenannten Akzelerometern messen. Das zeigt, dass die üblichen Fragen zur körperlichen Aktivität ohne Kontext einfach nicht zu beantworten sind. Deshalb sind Umfragen in diesen Fällen ziemlich nutzlos, es sei denn, sie werden mit objektiven Messungen kombiniert. Die Befragten sind also nicht unehrlich, wir stellen nur die falschen Fragen.