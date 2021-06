Über das Unternehmen:

Zum Firmenprofil im planung&analyse mafonavigator >> IWD market research mit Sitz in Magdeburg ist eines der führenden Handelsmarktforschungsinstitute Europas. Mit Hauptfokus auf dem Einzelhandel ist das Unternehmen auf die Bereiche Property und Expansion, Category Management, Handelsmarketing und Customer Experience spezialisiert.

Gemeinsam mit dem Geschäftsführer und Inhaber der Gesellschaft Marcus Körner bildet Baethge nun das neue Führungsteam von IWD market reasearch.Die Diplom-Kauffrau für internationales Management Sandra Baethge baute in den letzten 15 Jahren das internationale Geschäft IWDs in 23 europäischen Ländern auf. Zudem lehrt sie seit 2015 an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg „Quantitative Marktforschung“ in den Vertiefungen Konsumgüterhandel, Fashion Management und Digital Commerce Management.Die Position der Prokuristin, die Sandra Baethge seit 2018 inne hatte, übernimmt Kordula Later. Mit ihren 20 Jahren Berufserfahrung bei IWD trug Later maßgeblich zum Auf- und Ausbau des Geschäftsbereichs der Region D-A-CH bei. Zudem leitete sie das Team Projektmanagement und betreute sowohl deutsche als auch österreichische Kunden.