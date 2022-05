Wir beobachten derzeit in einigen Publikums-Medien eine Berichterstattung, die darauf hinausläuft, dass man Markt- und Meinungsforschung nicht mehr trauen kann. Beispiele sind die FAZ oder die Aktuelle Stunde im WDR, die über Auseinandersetzungen zwischen Forsa und Civey berichteten, aber auch ganz allgemein Online-Umfragen als nicht repräsentativ darstellten. Schaden solche Berichte nicht der gesamten Branche? Gibt es Pläne vonseiten des ADM, sich dazu zu äußern? Bernd Wachter: Das ist im Grunde genommen ein Methodenstreit. Es gibt in der Branche einen Konsens darüber, was man unter Repräsentativität versteht, aber es gibt keinen Konsens darüber, wie man dahin kommt. Jede Methode hat Probleme, ein exaktes Abbild einer definierten Grundgesamtheit zu erzeugen. Die Teilnehmerbereitschaft für Umfragen sinkt, manche Menschen sind gar nicht erreichbar. Aber es ist grundsätzlich schwierig, wenn Verfechter bestimmter Methoden über andere Methoden öffentlich urteilen. Das gehört in die Fachpresse und nicht in die Publikums-Presse für die allgemeine Bevölkerung. Jetzt äußern Sie sich mir gegenüber. Aber wo machen Sie das noch? Die, ich sag mal Kadetten, von denen wir reden, sind ja beide Mitglieder im ADM. Wachter: Wir sind mit beiden Instituten im konstruktiven Gespräch. Wünschenswert wäre, sie an einen Tisch zu bekommen. Die Meinungen sind allerdings sehr gefestigt. Ich habe kein Problem, wenn jemand grundsätzlich sagt: „Online-Umfragen gehen gar nicht.“ Aber wie man das in der Öffentlichkeit äußert, das sehe ich als problematisch und schädlich an für die Branche. Aber wir haben nicht vor, dazu eine Stellungnahme abzugeben. Wir sprechen und sind in Kontakt mit den Parteien.

„Die Branche ist relevant und wird es immer bleiben. Es gibt Wandel und eine Menge neuer Themen. Aber es muss uns nicht angst und bange werden.“ Bernd Wachter, Vorstandsvorsitzender des ADM Teilen

„Das Thema Qualität steckt bei uns in der Satzung, in der Transparenzinitiative und in den Richtlinien überall drin. Die Qualitätsstandards sind gut, müssen aber aktualisiert werden. “ Bettina Klumpe, Geschäftsführerin des ADM Teilen

„Sicherlich können wir unseren Mitgliedern nicht vorschreiben, als Unternehmen divers zu werden. Aber wir können das Thema zumindest in den Fokus rücken“ Bettina Klumpe, Geschäftsführerin des ADM Teilen

Wachter: Wir haben das ebenfalls geändert. Wir hatten in der Vergangenheit den Begriff „Primärforschung“ in unserer Satzung. Den haben wir herausgenommen. Weil Marktforschung definitiv mehr als Umfrageforschung ist. Natürlich kommen der ADM und seine Mitglieder traditionell aus der Umfrageforschung, aber das hat sich stark geändert.Klumpe: Das kann man auch auf unserer Webseite sehen. Wir bezeichnen uns jetzt als „der federführende Verband für datenbasierte Analyse von Markt und Gesellschaft“. Es hat sich auch durch die Öffnung für andere Anbieter, wie Murmuras oder Deepsight, einiges geändert. Das sind nicht die jungen Wilden, die alles anders machen. Sie wollen Bestandteil der Branche sein, die Qualitäts-Richtlinien der Verbände anerkennen und befolgen.Wachter: Ja, wir haben die Satzung entsprechend geändert, um weitere Unternehmen aufnehmen zu können. Der Markt ändert sich. Es drängen neue Player rein, die nicht nur aus der traditionellen Markt- und Sozialforschung stammen. Wünschenswert wäre, dass auch diese Unternehmen einen Platz im Verband finden. Wir wollen uns als Verband öffnen und bewegen. Aber das ist auch eine Frage der Positionierung des Verbandes und da haben wir noch ein bisschen zu tun.Wachter: Das würde ich so nicht sagen. Der Preis ist nicht verhandelbar. Das ist eine Entscheidung der Mitgliederversammlung. Aber wir haben verschiedene Kategorien von Mitgliedern, nach Größe und Umsatz.Klumpe: Und wir haben die assoziierte Mitgliedschaft – das sind Mitglieder ohne Stimmrecht mit einem niedrigeren Mitgliedsbeitrag – ausgebaut. Wir sind natürlich bestrebt, dass alle ordentliche Mitglieder werden.Wachter: Wir haben versucht, Brücken zu bauen. Die Teststudios haben ja ein berechtigtes Interesse daran, gehört zu werden. Das war uns schon klar. Unser Arbeitskreis Teststudios wurde zeitgleich gegründet, nicht als Reaktion. Es ist dann ein bisschen unglücklich gelaufen. Die Gründer des VDTT hatten den Eindruck, dass die bestehenden Verbände kein Interesse haben. Das mussten wir ein wenig korrigieren und sagen: Ihr bekommt bei uns den Raum und die Relevanz, die ihr braucht. Und dann ist ein Prozess der Integration in Gang gekommen. Alle Teststudios werden wohl nicht kommen, aber im Moment sammeln wir die Anmeldungen ein.Klumpe: Die Teststudios haben sich relativ schnell angepasst und insgesamt haben wir bisher nicht von Insolvenzen gehört. Wir haben auch während der Pandemie bei unseren Mitgliedern Erhebungen durchgeführt, auch zum Thema Liquidität gefragt. Die ersten Erhebungen waren ziemlich katastrophal. Da hätte man schon befürchtet, dass es Insolvenzen geben könnte. Aber da hat die Politik wohl etwas richtig gemacht.Wachter: Was man sehen kann, ist, dass die Margen besser werden. Viele Studien werden online durchgeführt. Man hat so gut wie keine Reisekosten. Selbst bei vergleichbarem Umsatz können die Margen bei einigen Instituten größer werden.Klumpe: Das Thema Qualität steckt bei uns in der Satzung, in der Transparenzinitiative und in den Richtlinien überall drin. Die Qualitätsstandards sind gut, müssen aber aktualisiert werden. Dadurch gibt man dem Thema einen neuen Stellenwert, den es auch verdient. Dann wollen wir das Thema Qualität auch in der Öffentlichkeit mehr in den Fokus bringen. Wir machen derzeit Termine mit Industrieverbänden, um ihnen zu erklären, was qualitativ hochwertige Markt- und Sozialforschung ausmacht. Geplant sind Tagungen, Podcasts, Publikationen.Klumpe: Alles was transparent ist, kann nicht schlecht sein. Wenn es zeigt, wie Produkte funktionieren, wo sie ihre Schwachpunkte haben, dann kann es ja nur gut sein. Ob wir das mit übernehmen, kann ich noch nicht sagen. Da müssen wir noch abwarten.Wachter: Das ist auf alle Fälle ein wichtiges Thema und eine Frage von Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit und Erhöhung der Teilnahmebereitschaft. Wenn das Label verbürgt, dass Marktforscher fair mit Daten umgehen und arbeiten, fühlt man sich als Datenlieferant, als Befragter, gut aufgehoben.Klumpe: Das können wir nach so kurzer Zeit nicht beantworten. Ich weiß auch nicht, ob wir ihn je ersetzen können. Weil da ein Mann gegangen ist, mit so viel Wissen und einem speziellen Format. Ich hatte das Glück, vier Jahre sehr eng mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen. Da ist auch ein bisschen was hängengeblieben. Es wird knirschen, aber wir werden das schon hinbekommen.Klumpe: Da geht es vor allem darum, die großen Internetplayer zu kontrollieren. Aber wir achten darauf, dass nicht irgendwo ein Kollateralschaden passiert. Das digitale Thema ist jedoch sehr groß. Es gibt derzeit auf EU-Ebene Verhandlungen zu fast 50 Richtlinien oder Verordnungen, die sich mit dem großen übergeordneten Thema Schutz der Grundrechte der EU-Bürger im digitalen Raum beschäftigen.Wachter: Das ist ein dickes Brett. Wir haben noch einen zweiten Berater, der uns unterstützt. Weniger inhaltlich, sondern mehr in Sachen Vorgehensweise. Auf der anderen Seite hat Bettina das in den letzten Jahren zunehmend übernommen, sich hervorragend eingearbeitet und macht das super. Ich bin echt beeindruckt, wie sie das auf der Mitgliederversammlung präsentiert und bis ins Detail durchblickt. Insofern bin ich sicher, dass wir auch nach Erich Wiegand vernünftige politische Arbeit machen.Klumpe: Wir haben dazu eine Arbeitsgruppe und uns auch mit den Engländern ausgetauscht. Wir versuchen zu identifizieren, wie wir als Verband und unsere Mitglieder nachhaltig arbeiten können und welche Unterstützung wir da bieten können. Es gibt viele Möglichkeiten, aktiv zu werden.Wachter: Es gibt eine ganz klare Empfehlung an alle Arbeitsgruppen im ADM, sich künftig digital zu treffen und nicht mehr persönlich. Auch die Mitgliederversammlung wird einmal im Jahr in Präsenz und einmal digital stattfinden. Das ist konkret und sehr einfach. Schwieriger wird es, den ökologischen Fußabdruck einer Organisation insgesamt zu bestimmen. Aber auch dafür gibt es Lösungen. Und dann kann man überlegen, an welcher Stelle man reduzieren kann. Was dann noch übrig bleibt, kann man eventuell kompensieren.Klumpe: Da haben wir uns einer Initiative von GRBN angeschlossen. Wir haben Befragungen dazu durchgeführt, zum einen in der Bevölkerung und innerhalb der Mafo-Branche. Es ging darum, einen Status quo zu erheben. Diversity ist ja sehr vielseitig. Es geht um Geschlechter, Religionen, Alter, Hautfarbe, Abstammung usw. Sicherlich können wir unseren Mitgliedern nicht vorschreiben, als Unternehmen divers zu werden. Aber wir können das Thema zumindest in den Fokus rücken.Wachter: Die Branche ist relevant und wird es immer bleiben. Es gibt Wandel und eine Menge neuer Themen. Aber es muss uns nicht angst und bange werden. Alle Themen sind identifiziert und beherrschbar. Es gibt keine Schreckenszenarien. Die Branche wird weiter an Relevanz gewinnen. Wie sie dann aussieht, das sei mal dahingestellt. Und jetzt kommen wir wieder an den Anfang unseres Gespräches. Es wird nicht heißen: Wir machen Umfragen und das ist Marktforschung. Das ist nicht die Zukunft.