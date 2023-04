Kristof de Wulf, CEO Human8

Das belgische Institut InSites Consulting ist in nur wenigen Jahren von einer Boutique-Agentur zu einem Unternehmen mit 900 Mitarbeitenden gewachsen. Jetzt gibt sich der Konzern einen neuen Namen, der auch die Kultur und DNA widerspiegeln soll. planung&analyse spricht im Exklusiv-Interview mit CEO Kristof De Wulf, der erklärt, wofür Human8 (Human-ate) stehen will und wie die Philosophie des Forschungsinstitutes aussieht.





Sie sind ein Forschungs- und Beratungsunternehmen. Würden Sie einem Kunden raten, einen seit vielen Jahren eingeführten Markennamen zu ändern? Wir wissen, dass Marken Assoziationen, Aufmerksamkeit und positive Beziehungen erzeugen. Wenn sie das können und der Markenwert hoch ist, würden wir nicht zu einem Wechsel raten. Aber es gibt großartige Beispiele für erfolgreiche Umbenennungen, die die Marke wirklich neu erfunden haben. Zum Beispiel „Join the dots“, ein britisches Institut, das wir 2019 übernommen haben. Es hieß vorher „Virtual Surveys“ und war schon seit 20 Jahren auf dem Markt. Aber der Name „Join the dots“ ist treffender und weckt Assoziationen. Unser Name InSites Consulting ist 1997 entstanden. Er war als Assoziation zu Websites gedacht, die wir auf Usability testeten. Aber das ist für uns heute nicht mehr relevant. Deshalb und weil wir inzwischen weltweit vertreten sind und eine gewisse Größe erreicht haben, wollten wir einen neuen Markennamen, der ein starkes Statement ist. Wir sehen einen großen Trend zum ganzheitlichen Denken. Es geht nicht mehr nur um den Konsumenten, den Käufer, den Shopper, sondern um den Menschen in all seinen Dimensionen.

Auf den Namen kommen wir noch zurück. Aber zunächst die Frage: Haben Sie zu dem neuen Namen geforscht? Oh ja. Das war eine interessante und herausfordernde Reise. Wir haben unsere Mitarbeitenden gefragt (durchgeführt von der Londoner Kreativagentur The Clearing) und sind mit 600 Namen gestartet.

900 Mitarbeitende - 600 Namen? Genau. Dann haben wir viele Namen von der Kreativagentur Clearing aus London bekommen. Der neue Name musste bestimmte Kriterien erfüllen: Er sollte die Zukunftsvision des Unternehmens widerspiegeln, global relevant sein, kurz, natürlich rechtlich schützbar und überall leicht auszusprechen sein. Dann haben wir mehrere Workshops mit dem Führungsteam durchgeführt, die Liste immer weiter eingegrenzt und uns schließlich für Human8 entschieden. Wir haben auch mit verschiedenen Kunden gesprochen - aus verschiedenen Branchen, mehreren Ländern und unterschiedlicher Größe. Es ist nicht genug, dass nur wir den Namen super finden, wir wollten auch auf unsere Kunden hören.

Der neue Name Human8 (human-ate) stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Welcher Mensch ist gemeint? Der Befragte, der Mitarbeitende, der Kunde oder die Kundin? Gute Frage. Man könnte natürlich sagen: alle. Aber wir denken in erster Linie an die Teilnehmenden, weil wir alle - Institute wie Marken - auf diese Menschen angewiesen sind. Was machen sie, was wollen sie, was denken sie? Das ist der Kern unserer Forschung. Aber um das umsetzen zu können, brauchen wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir respektvoll und menschlich behandeln. Wir wollen klein bleiben, als Organisation und im Mindset. Wir haben keine starken Hierarchien und das soll auch so bleiben. Und auch zu unseren Kunden wollen wir persönliche, menschliche Beziehungen mit kurzen Wegen aufbauen. Ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Human8 hat verschiedene Ebenen und steht für Veränderung: für die Marke, für die Menschen, aber auch für den Planeten. Auch hier sehen wir eine große Verantwortung bei uns, aber auch bei den Unternehmen, für die wir arbeiten. Wir versuchen also, alles miteinander zu verbinden und denken dabei in erster Linie an Menschen wie dich und mich.

Die Teilnehmenden, vor allem in den quantitativen Befragungen, werden eher stiefmütterlich behandelt, wenn man von den Incentives absieht. Das wird immer mal wieder angesprochen. Aber was wollen Sie konkret ändern? Sie haben völlig Recht. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung für die Branche. Wir reden darüber, wir sagen, es ist wichtig, aber es passiert wenig. Wir reden über die Länge der Befragung oder über Incentives, aber das ändert nichts am Grundproblem. Das ist ein Branchenthema. Ich kann Ihnen sagen, wie wir das angehen: mit Communities. Natürlich führen wir auch klassische Umfragen und Tracker durch, aber der Großteil unserer Forschung findet über Communities statt. Und wir versuchen, unsere Kunden zu motivieren, in der Community zu erklären – zum Beispiel mit einem Video des CEO –, wie mit den dort erhobenen Daten umgegangen wird, wofür die Insights genutzt werden. So können wir den Teilnehmenden etwas zurückgeben. Dann sind sie auch bereit, im Sinne der Marke Antworten zu geben, die über die primäre Fragestellung hinausgehen, kreativ zu denken. Gerade jüngere Generationen sind schwer zu fangen. Da ist es wichtig, sich in ihrem natürlichen Umfeld zu bewegen und die genutzten Plattformen wie TikTok, Snapchat oder We-Chat einzubeziehen. Auch das ist eine Antwort. Aber noch einmal: Wir sind nicht perfekt, das Mindset muss sich hier ändern und wir müssen das gemeinsam angehen – Institute und Kunden.

Was bedeutet humaner Umgang mit den Mitarbeitenden? Unser Unternehmen hat sich sehr schnell verändert. Als wir Ende 2018 den Investor Mentha Capital an Bord geholt haben, hatten wir 250 Mitarbeitende, heute sind es 900. Das sind knapp 4,5 Jahre, in denen sich die Kultur für die Mitarbeitenden, die dazu gekommen sind, massiv verändert hat. Wir haben einen Integrationsmanager, der sich hauptberuflich um dieses Thema kümmert. Wie passen die Leute rein, was brauchen sie, wie können wir sie willkommen heißen? Das ist ein bisschen wie eine Achterbahnfahrt, herausfordernd und rasant. Wir haben uns von Grund auf neu erfunden, und zwar alle zusammen. Das ist die unterschwellige Botschaft an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es wird keinen Hinweis mehr auf InSites Consulting geben. Wir haben über den neuen Markennamen gesprochen, aber wir haben viel mehr verändert, wir haben die zwischenmenschliche Begegnung und Kommunikation neu, menschlicher gestaltet. Dabei haben wir Elemente aus den akquirierten Unternehmen integriert, weil wir dort so viele fantastische Praktiken sehen, die wir für das gesamte Unternehmen übernehmen und adaptieren, die zur Core-DNA von Human8 werden. Sind wir schon da, wo wir hinwollen? Nein, noch nicht. Identifizieren sich alle voll und ganz mit Human8? Nein. Sehen wir viel Energie in diesem Prozess? Ja, und wir müssen sie ins Tagesgeschäft übertragen.

Sie haben in der Vergangenheit neun Firmen übernommen, die Namen der Töchter sind weitgehend verschwunden, aber die Inhaber sind alle noch da. Welche Strategie steckt dahinter? Das, was wir bei fast allen Transaktionen machen: Die Eigentümer verkaufen ihr Unternehmen zu 100 Prozent an uns, reinvestieren aber einen Teil in die Holding. Derzeit haben wir 28 Gesellschafter, die alle in das Unternehmen investiert haben. Warum machen wir das? Zum einen, weil wir weiterhin auf ihr Talent, ihre Erfahrung und ihr Netzwerk zurückgreifen wollen. Aber auch, weil wir Stabilität für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaffen wollen. Es gibt keine Ausnahme: Alle Alteigentümer sind weiterhin Miteigentümer unserer Holding. Wir haben keine Mutter-Tochter-Struktur. Alle sind auf einer Ebene. Wir wollen es so einfach wie möglich halten.



Die Anfänge Die vier Gründer - Kristof De Wulf, Joeri Van den Bergh, Niels Schillewaert und Tim Duhamel - kannten sich von ihrer Arbeit an einer belgischen Wirtschaftshochschule. Duhamel betreute einen Studenten, der die Performance einer Website optimieren wollte. „Wir dachten, das können wir besser“, sagt De Wulf. So wurde InSites Consulting 1997 in einer Küche in Gent gegründet. Nach dem Platzen der Internetblase änderte sich 2001 das Geschäftsmodell - weg von der Optimierung von Websites, hin zu Online-Umfragen und Marktforschung. Die Expansion in andere Länder liegt für ein Unternehmen, das aus dem kleinen Belgien kommt, auf der Hand. Dass daraus in 26 Jahren ein Unternehmen mit 130.000 Euro Umsatz und 900 Mitarbeitern an 23 Standorten werden würde, hätten sich die vier Gründer nicht träumen lassen. „Aber wir waren damals sehr ehrgeizig“, sagt De Wulf.

Zu Human8 gehören die Unternehmen InSites Consulting, Direction First, Columinate, eÿeka, Join the Dots, ABN Impact, Answer, Space Doctors, Gongos und Happy Thinking People.

Das stimmt. Die Alteigentümer haben alle eine Führungsposition, aber für strategische Entscheidungen haben wir das Executive Committee, eine kleinere Gruppe, die natürlich im Vorfeld einer Entscheidung mit allen spricht und informiert.

Was ist Ihre Strategie für Zukäufe, welche Art von Firmen werden übernommen? Wenn ich das richtig beobachte, sind Sie da sehr systematisch vorgegangen: verschiedene Kontinente, Methoden, immer Unternehmen, die vom Eigentümer oder Gründer geführt wurden. Sie haben vollkommen Recht, einige Dinge waren uns sehr wichtig, als wir uns nach potenziellen Kandidaten umsahen. Zuerst die geografische Expansion. Aber auch: Gibt es Institute, die eine ähnliche Denke haben, die etwas Außergewöhnliches machen, ein Alleinstellungsmerkmal haben. Wir wollten Ähnlichkeiten in der Kultur, in der Innovationskraft, in dem Willen, Dinge zu ändern. Die meisten Übernahmen erfüllen diese Kriterien. Ausnahme ist vielleicht eÿeka, die kreatives Crowdsourcing macht und in 146 Ländern aktiv ist, sowie Space Doctors. Beide ergänzen unser Methodenportfolio. Was noch ist wichtig und damit kommen wir wieder auf den Namen zurück: Wir suchen Unternehmenslenker, die menschlich sind. Zum Beispiel Happy Thinking People in Deutschland. Als wir das erste Mal mit Sven und Thomas sprachen, fühlte es sich richtig an. Man spürte sehr schnell, dass es einen zwischenmenschlichen Kontakt gibt, dass wir dieselbe Sprache sprechen. Transparenz, Offenheit, Respekt, das sind alles Dinge, die wir wichtig finden. Ein Gründer bestimmt die Kultur im Unternehmen und das ist es, was man kauft, man kauft eine Organisation mit Menschen, mehr als alles andere. Und wir versuchen diese kulturelle DNA so gut wie möglich zu erhalten. Wir haben häufig nach Übernahmegesprächen „nein“ gesagt, wenn wir auf Menschen gestoßen sind, die wir nicht in unserem Unternehmen haben wollen. Ich werde keine Namen nennen. Tolle Unternehmen mit guten Strategien, der richtigen Region, den richtigen Methoden, aber die falschen Menschen und Kulturen.

Was ist mit der finanziellen Situation. Wenn ein Unternehmen in einer finanziellen Schieflage ist, würden Sie es übernehmen? Das ist eine Abwägung. Es ist natürlich einfacher, wenn eine Firma stabil und erfolgreich ist. Aber wir schauen auf die Perspektiven. Da wir sie in eine größer Maschinerie einbinden, neue Märkte erschließen, eröffnen sich neue Möglichkeiten, die es einfacher machen können.

Wie lang dauert so ein Prozess, nehmen wir Happy Thinking People als Beispiel. War es schwierig die Eigentümer Sven Arn und Thomas Schindelbeck zu überzeugen? Das ist sehr unterschiedlich: Die schnellste Übernahme dauerte ein halbes Jahr von den ersten Gesprächen bis zur Unterzeichnung. Bei Happy Thinking People sind wir aus verschiedenen Gründen einen langen Weg gegangen, der 1,5 Jahre dauerte. Aber das ist in Ordnung. Es ist auch eine großer Schritt. Happy Thinking People wurde 1990 gegründet, ist also sieben Jahre älter als wir. Da gibt es eine gemeinsame Geschichte, große Reputation, Intimität und auch Stolz. Teil eines großen Unternehmens zu sein, ist auch ein bisschen furchteinflößend. Wir werden uns auch für die Integration viel Zeit nehmen, um die Absorption abzuschließen.



Wir hatten auch hier einen Selektionsprozess. Wir haben Mentha Capital aus 13 Private Equity ausgesucht.

Sie haben sich Mentha ausgesucht? Ja, und wir sind ganz besonders glücklich über diese Entscheidung. Wir haben nach einem Investor mit guter Passung gesucht. Warum bin ich so enthusiastisch? Erstens: Wir sind weiterhin diejenigen, die die Entscheidungen treffen. Das ist wichtig und war so vereinbart. Es gibt aggressivere Player im Markt. Aber Mentha hat Vertrauen in unser Führungsteam und unsere Strategie. Das ist sehr, sehr wichtig. Zweitens: Wir lernen eine Menge. Meine finanziellen Kompetenzen haben sich seit 2018 stark entwickelt. Das ist eine Bildungsreise und es ist faszinierend zu sehen, wie die wunderbare Welt, Geld zu machen, funktioniert. Das ist deren Geschäftsmodell. Private Equity gehen in Unternehmen rein und nach rund fünf Jahren wieder raus. Und in dieser Zeit wollen sie ein Wachstum ihrer Investments sehen. Für uns ist das nur ein Kapitel, wir suchen nach langfristigen Investoren.

Wann kommt der nächste Deal? Das ist eine gute Frage. Man sollte nie nie sagen. Aber ich glaube nicht mehr in diesem Jahr. Es ist wichtig, dass wir uns jetzt ein bisschen sammeln und konsolidieren, durchatmen und die enormen Veränderungen erst einmal verdauen. Wir brauchen Zeit, damit jeder bei Human8 ankommen kann. Wir sehen weitere Möglichkeiten, aber das braucht noch Zeit. Jetzt drücken wir erst einmal die Pausetaste.



Noch eine Frage zur Forschungsphilosophie. Für welche Art von Forschung stehen Sie? Das steht auch im neuen Namen. Human8. Die 8 steht für ganzheitliches Denken. Wir glauben, dass man Menschen nur verstehen und gut mit ihnen zusammenarbeiten kann, wenn man in der Lage ist, verschiedene Perspektiven rund um den Menschen einzunehmen. Unsere Philosophie ist zweigeteilt. Erstens: Wir wollen gute, strukturierte Beziehungen zu den Konsumentinnen und Konsumenten aufbauen. Wir glauben, dass Communities dafür besonders geeignet sind, und 70 Prozent unserer Communities sind immer aktiv, hören nie auf. Sie sind keine Projekte mehr, sondern eine ständige Möglichkeit für unsere Kundinnen und Kunden, sie „on the fly“ zu nutzen. Zweitens: Wir sollten Communities nicht als ein Instrument unter vielen sehen, sondern als Schmelztiegel für alle Methoden: Quant, Qual, Ethnografie. Das ist eine All-in-one-Philosophie. Damit ist man schneller, man lernt mehr, man kann die Fäden zusammenführen. Es gibt mehr Vielfalt, Flexibilität und tiefere Einblicke in die Menschen.