Die Lebensmittel Zeitung (LZ) zeichnet jedes Jahr die 100 erfolgreichsten Marken in den wichtigsten Kategorien mit dem Label Top Marke aus. Auf Basis von GfK-Zahlen und transparenten Kriterien wird diese Auszeichnung vergeben. Nun hat auch die Schwester der LZ, LZ direkt, einen Award ins Leben gerufen: den InnovationCup. Hier geht es um die erfolgreichsten Innovationen im Supermarkt. Die Division Bases vom Marktforschungsunternehmen Nielsen IQ hat dafür den Markt analysiert und unter 200.000 neuen Produkten nach strengen Kriterien selektiert. Es wurden neue Produkte, die es in den letzten beiden Jahren ins Regal des Lebensmittelhandels geschafft haben, in die Untersuchung mit einbezogen. Die Gewinner mussten mehrere Kriterien erfüllen. Sie sollten anhaltender Erfolg in den ersten beiden Jahren nach Launch belegen. Konkret

> 2 Millionen Euro Umsatz im ersten Jahr

> 90 Prozent des Vorjahresumsatzes im zweiten Jahr

Außerdem zählt eine positive Entwicklung für die Marke oder die Kategorie und ein Potenzial für ein Massenprodukt oder ein erfolgreiches Nischenprodukt. Die Gewinner des InnovationCup mussten außerdem in mindestens einem von fünf Aktivierungsprofilen, identifiziert von Nielsen IQ Bases, punkten: Superstar, Brand Grower, Crowd Pleaser, Emerging Play und Targeted Play.