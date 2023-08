Online vs. Offline: Fast täglich wirbt ein Influencer für Zalando

Die I3-Studie des Onlinehändlers Parfumdreams bietet Einblicke in die komplexe Welt des Influencer Marketings. Von der Dominanz der Modebranche bis zu Posts mit bemerkenswerter Interaktion – alles analysiert mit KI-Tools. Wer über Influencer Marketing nachdenkt, findet hier einige wertvolle Hinweise. Welche Influencer posten wenig oder gar keine Werbung und welche sind besonders käuflich? Welche Marken und Branchen setzen besonders auf Influencer Marketing, welche nicht.

Der Online-Händler Parfumdreams hat gemeinsam mit der Berliner Online-Agentur Buzzmatic eine Studie durchgeführt, die ein wenig Licht in das Influencer Marketing auf Instagram bringen soll. Für den Influencer Index wurden über 390.000 Posts der 1.000 reichweitenstärksten deutschen Instagram-Influencer analysiert. Die Ergebnisse sind in einem interaktiven Chart einsehbar.

Geholfen hat eine speziell entwickeltes KI, die Einblicke in das Posting-Verhalten sichtbar machen kann. Die KI hat etwa identifiziert, ob ein Post ein Sponsored-Label hat und welche Marke im Post erwähnt wird. Zudem hat das KI-Modell die Marken und die Influencer kategorisiert. Diese Einteilung wurde allerdings von Menschen nachgeprüft, heißt es in einem Statement der Studienmacher.

Für Unternehmen kann es hilfreich sein zu wissen, welche Influencer gut performen mit ihren Sponsored Posts und welche nicht, welche Konkurrenten auf Influencer-Marketing setzten, welche Posts und Formate für welchen Marken-Kategorien gut funktionieren.