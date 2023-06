Der neue Anbieter horizoom, gegründet von vier ehemaligen Gapfish-Mitarbeitenden, die mit dem Verkauf des Panels zu CINT kamen, will einiges im Panel-Geschäft anders machen. Was, das berichten Malte Freksa und Jonathan Heinemann im Gespräch mit planung&analyse.

Was bedeutet Connected Data? Freksa: Das Kerngeschäft eines Panelanbieters ist, dass er die Panelisten zuallererst dazu bringt, an einer Umfrage teilzunehmen. Wenn diese dann zusätzlich ihre Zustimmung dazu geben, sich etwa eine App oder ein Plug-in zu installieren und eine Messung von Verhalten ergänzend zulassen, dann sind wir schon in der Welt von Connected Data. Wir generieren in diesem Moment echte Verhaltensdaten. Und wenn man noch an das Konzept der Kundenpanels denkt, bei dem wir Teilnehmer gemeinsam mit großen Brands rekrutieren, dann entstehen Data-Exchange-Plattformen, auf denen Verhaltensdaten mit Befragungsdaten kombiniert werden und ganz andere Insights zulassen. Dieser Trend ist noch jungfräulich, aber er wird sich in den kommenden Jahren weiter formieren. Und das wäre dann auch der USP gegenüber den vorhandenen Panelbetreibern? Heinemann: Ja, aber eben auch tatsächlich diese unbedingte Fokussierung auf Service und Qualität, auf nachhaltige Kundenbeziehungen. Wir haben hier im deutschen Markt so gut wie keinen inhabergeführten Anbieter mehr, sondern bei den allermeisten stehen institutionelle Investoren dahinter. Wir wollen uns mit unserer lokalen Nähe und der Fokussierung auf Menschen und auf Panelisten im Grunde auf die Ursprünge des Panelanbieters zurückbesinnen und einen Kontrapunkt zu einem allgemeinen Trend, der sich aktuell in der Branche durchzieht, setzen.

Ihr seid beide eine ganze Zeit lang bei verschiedenen Panel-Unternehmen als Angestellte tätig gewesen. Wenn man dann sagt: OK, wir gründen, dann will man doch sicher einiges anders machen als man zuvor erlebt hat. Ist das so und was wollt Ihr anders machen? Freksa: Wir haben in den vergangenen zehn Jahren das Geschäft eines Panel-Qualitätsanbieters von der Pike auf gelernt. Serviceorientierung steckt in uns drin und das wollen wir natürlich weiterverfolgen. Aber wir sehen für das Panel-Geschäftsmodell durchaus Verbesserungsmöglichkeiten: Datenqualität etwa. Da gibt es einiges zu tun. Das werden wir mit Partnern wie Redem und Ingress anpacken und das Thema Qualität weiter im Markt vorantreiben. Wir sehen auch den Megatrend Connected Data im Markt. Damit haben wir schon Erfahrungen sammeln dürfen, aber das sehen wir als einen absoluten Megatrend für die nächsten fünf Jahre.

Es geht zunächst um die klassischen Basics. Da braucht man eine saubere Plattform, wo die Teilnehmer sich wiederfinden, wo sie eine gewisse Motivation spüren, sich einzubringen. Das geht los bei der Incentivierung, die muss fair, nachvollziehbar und linear sein. Wir sehen einige recht clevere Methoden im Markt, um die tatsächliche Incentivierung immer weiter zu kürzen. Bei uns gibt es tatsächlich noch einen Euro für zehn Minuten. Das ist schon lange kein Branchenstandard mehr. Zusätzlich incentivieren wir auch Quotafulls und Screenouts und haben ein Verlosungs-Modell. Die Panelisten haben die Option, sich die Incentives auszahlen zu lassen oder sie zu spenden. Hier werden wir wechselnde Spendenprogramme und auch wechselnde Gutscheine im Angebot haben.

Wird es auch Baumspenden geben? Das soll ja gut ankommen bei den Teilnehmenden?

Heinemann: Ja, das ist bei uns ein großes Thema und hier schwebt uns etwas mehr vor als einfach nur einen Baum zu pflanzen. Da wollen wir tatsächlich noch weiterdenken, haben aber den finalen Partner noch nicht dafür gefunden.



Ein Ärgernis für Teilnehmende an Umfragen sind ja die Screener. Man beantwortet zehn Minuten lang Fragen und dann fliegt man doch raus, weil man nicht passt. Hat ein Panelbetreiber hierauf überhaupt einen Einfluss?

Heinemann: Wichtiger Punkt. Es ist eine schlechte Angewohnheit geworden, lange Screener vorzuschalten. Das liegt tatsächlich oftmals nicht in unserem Einflussbereich, der Fragebogen kommt ja vom Kunden. Wir können aber zwei Dinge beeinflussen: Zunächst können wir die Zeit, in welcher überhaupt ausgescreent werden darf, beschränken. Wenn der Screener länger sein soll, dann muss der Teilnehmer dafür fair incentiviert werden. Und das zweite ist natürlich - und da habe ich als Access-Online-Panel-Anbieter einen echten Vorteil: Ich kann die Teilnehmenden profilieren. Und je besser mein Panel profiliert ist, indem ich regelmäßig aktualisiere, desto zielgenauer kann ich Teilnehmer zu den Umfragen einladen. Und wenn ich weiß, ich suche in einer Umfrage nur Teilnehmer von Zielgruppe A, dann lade ich natürlich keine Teilnehmer von Zielgruppe B zum Survey ein. Dasselbe gilt eben auch für Quotenzahlen. Wenn ich nur noch junge Männer suche, oder nur noch Personen, die ein Android-Smartphone vom Anbieter X haben, dann weiß ich, wen ich ansprechen muss, denn ich habe sie profiliert und kann sie entsprechend zielgenau einladen. Das sind die beiden Dinge, die ich zugunsten der Panel-Experience beeinflussen kann: Profilierung und Incentivierung.

Es gibt Anbieter, die bezahlen kein Geld für Umfragen, sondern bieten die Info, wie die eigene Meinung im Umfeld der Gesellschaft dasteht. Ist das kein interessantes Incentivierungs-Modell in Zeiten von Social Media? Haltet ihr das nicht für sinnvoll?

Freksa: Hier ist der Hauptpunkt natürlich, dass wir zuallererst Befragungen unserer Kunden an unsere Panlisten ausspielen. Das ist also außerhalb unseres Einflussbereichs. Der Kunde bekommt von uns den Kontakt zum Panelisten und kann die Studie selbst programmieren und den Datensatz für seine eigenen Zwecke verwenden. Das ist der Regelfall. Trotzdem denken wir darüber nach, mit eigenen Studien und Feedbackschleifen für die Teilnehmer unser Produkt nochmal zu schärfen. Wie können wir das Thema Umfragen attraktiver gestalten? Das ist etwas, was uns natürlich umtreibt.

Woher kommen die Teilnehmer? 50.000 bis zum Ende des Jahres steht in der Pressemitteilung. Das ist schon eine ganze Menge. Wie wollt ihr das erreichen?

Heinemann: Das Ziel sind 50.000 bis Ende des Sommers, wobei das möglicherweise auch ein paar Tage länger dauern wird. Ja, wir müssen relativ fix sein. Wir haben mit einer Agentur verschiedene Online-Kampagnen aufgesetzt. Online-Rekrutierung ist bei einem Online-Panel natürlich die Methode der ersten Wahl. Wir glauben aber, dass im Sinne der Datenqualität und vor allem auch im Sinne der Panelisten-Loyalität eine möglichst heterogene Rekrutierung wichtig ist. Wir testen die postalische Rekrutierung und natürlich auch die telefonische Rekrutierung. Wir sind auch in Gesprächen für verschiedene Panel-Partnerschaften mit Kunden und da wird das auch gefordert.

Damit hat Gapfish in der Vergangenheit viel Erfahrung gesammelt. Etwa mit der Rewe Kundenstimme oder dem I-Love-My-Media-Panel von RTL.

Freksa: Ja, die Kernidee ist, dass der Partner das Panel selbst betreibt mit seinem Namen und die Beziehung zum Teilnehmer ebenfalls selbst pflegt. Das hat natürlich den charmanten Mehrwert, dass man nochmal sehr exklusive Kanäle in den Rekrutierungs-Mix mit einbringen kann, etwa TV oder Radio oder Kundennewsletter. Der Panelanbieter unterhält dann das Panel als Service und erhält ein Vermarktungsrecht der Teilnehmer. Das ist das Konzept. Aber die Kunden-Panel sind getrennt von unserem eigenen Panel.



Ihr habt auch schon zwölf Mitarbeitende. Sind die alle von Gapfish abgeworben?

Heinemann: Abgeworben ist ja ein böses Wort (lacht). Tatsächlich haben sich einige Gapfishies bei uns beworben, auch welche, die zwischendurch mal was ganz anderes gemacht haben. Es ist nicht so, dass hier ein großes Team sich aufgemacht hat, CINT zu verlassen und ein neues Unternehmen zu bauen. Aber für Malte, Thomas, Rahel und mich gilt das.

Wie ist die Kooperation des Unternehmens horizoom mit dem Schweizer Unternehmen Intervista? Ist das nur rein rechtlich oder wie ist das angedacht?

Freksa: Wir kennen Intervista und Beat Fischer schon sehr lange und wir teilen ähnliche Werte zu der Art, wie das Online Panel Geschäft gedacht wird. Wir wollten auf gar keinen Fall mit einem Finanzinvestor an Bord starten, sondern wir wollten jemand als Partner an Bord haben, der sich mit der Materie sehr gut auskennt, unsere Werte und unsere Vision voll und ganz teilen kann. Im Geschäftsbetrieb sind wir unabhängig von Intervista. Wir fokussieren uns mit dem Panel zunächst mal auf Deutschland.

OK, Panelqualität ist ein großes Thema. Ihr arbeitet mit den KI-Algorithmen von Redem. Wie funktioniert das und ist das heute noch ein Wettbewerbsvorteil?

Freksa: Datenbereinigung ist immer notwendig, weil man sicherstellen möchte, dass von den verfügbaren Antworten nur die ehrlichen berücksichtigt werden. Die Methoden, die dahinterstehen, sind im Grunde seit Anbeginn der Online-Panels fast unverändert: Man schaut sich die Zeit an, die ein Teilnehmer braucht, setzt sie ins Verhältnis zu den anderen Teilnehmern. Man fragt, sind bei den Antworten gewisse Muster erkennbar, die darauf schließen lassen, dass der Teilnehmer nicht ganz so aufmerksam war? Und die gelebte Praxis im Alltag ist tatsächlich, dass der Projektmanager am Ende prüft, ob bei jeder offenen Frage auch wirklich etwas Sinnvolles genannt wird. Ist es deutsch, gibt es dort Schimpfwörter oder Buchstabensalat?



Das ist natürlich sehr zeitaufwendig und da kommt die KI ins Spiel?

Heinemann: Ja, Redem merkt - aus unserer Sicht völlig zurecht - an, dass es keinen echten Standard in Sachen Datenbereinigung gibt. Jedes Institut in Deutschland bereinigt völlig unterschiedlich, oftmals von Mitarbeiter zu Mitarbeiter. Es gibt keine echte Definition für Basisdaten, Qualität … So wird die Datenqualität sehr subjektiv. Kritische Kunden lassen sich den kompletten Rohdatensatz inklusive Daten von Screenern und bereinigten Daten zukommen. Aber das kommt selten vor. Die KI von Redem ist hingegen immer gleich, objektiv und unbestechlich. Als Ergebnis bekommt man pro Interview einen R-Score, das ist ein Index aus mehreren Bereinigungs-Kriterien.

Die Gesprächspartner Malte Freksa ist Chief Innovation Officer bei horizoom. Der diplomierte Psychologe lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Berlin. Zuvor war er fast 8 Jahre beim Panelbetreiber Gapfish in Berlin als Chief Digital Officer tätig. Dort war er auch weiter tätig, als Gapfish im Juni 2021 an den Meta-Panelbetreiber CINT aus Schweden verkauft wurde.

Jonathan Heinemann ist Chief Sales Officer bei horizoom. Er ist seit 2011 in der Online-Marktforschung tätig, zunächst bei der respondi AG und zuletzt als VP Business Development&Sales der Berliner Gapfish GmbH. Er verantwortet bei horizoom die Bereiche Vertrieb&Marketing, den Produktbereich Sample&Service und den Standort Köln. Der diplomierte Betriebswirt und verheiratete Vater zweier Kinder lebt das Prinzip „True Selling", nach innen wie nach außen.

Freksa: Hinzu kommt, dass wir jetzt gemeinsam mit Redem daran forschen, inwieweit wir den R-Score schon bei der Rekrutierung und bei der Panelpflege einsetzen können. Spannend ist etwa, ob sich die Qualität der Antworten eines Teilnehmers über die Zeit der Panel-Mitgliedschaft verändert. Oder möglicherweise lassen sich bestimmte Rekrutierungskanäle in der Qualität unterscheiden. Research on Research planen wir auch mit anderen Kooperationspartnern, etwa mit Prof. Holger Lütters von der HTW in Berlin. Hier wird es auch um Innovationen in der Panelforschung gehen. In der Vergangenheit haben wir das etwa mit Voice gemacht. Aber wir wollen weiterhin innovativ sein, etwas verändern. Wir wollen nicht stehenbleiben und auch unsere eigenen bisherigen Erkenntnisse in Frage stellen. Du hast vorhin gefragt was wollt ihr anders machen? Ich glaube, wir wollen dieses grundsätzliche Prinzip der Wissenschaftlichkeit, der Vorläufigkeit, ins Zentrum stellen und uns immer wieder auch selbst herausfordern.

Wenn wir jetzt noch ein bisschen in die Zukunft schauen, stellt sich die Frage: Ist die Umfrageforschung angesichts der vielen automatisch erzeugten Daten, angesichts von KI, die synthetische Forschung betreiben kann, und angesichts von Verhaltensdaten, die frei von Bias sind, überhaupt noch zukunftsfähig oder ist das nur noch ein Modell für die nächsten 10 bis 15 Jahre?

Freksa: Ich glaube nicht, dass wir das Konzept der Primärdaten so ohne weiteres verlassen können. Unser Vorteil ist: Wir können DSGVO-konform echte Daten von echten Menschen erzeugen lassen. Wir können sie mit KI validieren. Wir können Sie mit anderen Quellen kombinieren und eben auch als Blaupause für folgende KI-Anwendungen begreifen. Denn auf irgendetwas muss die KI rechnen. Also da bin ich eher optimistisch. In anderen Bereichen – denken wir etwa an Desk Research, wo ein Roboter durch Studienergebnisse, die bereits veröffentlicht sind, durchrast und Ableitungen schreibt und Insights generiert – wird das viel eher relevant. Dafür braucht man nicht viel Fantasie. Aber wir sind hier in der Datenerhebung noch Teil der Wertschöpfungskette. Wir sind verantwortlich, dass die Daten überhaupt zustande kommen, nicht unbedingt konzeptionell, sondern eben durch die Vermittlung zu echten Personen. Dann sind wir wieder am Anfang unseres Gesprächs, bei unserem People-First-Ansatz. Nur so kann es gehen.



Vielen Dank für die Einblicke und viel Erfolg mit dem neuen Panel.